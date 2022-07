Românca măritată cu milionarul care deține Statuia Libertății, apariție sexy la botezul celui de-al doilea copil: “Visele devin realitate”. Foto

Iasmina are 30 de ani și, probabil, este invidiată de mai toate femeile. Blondă, superbă, tânără și deșteaptă, Iasmina a devenit doamna Hill după ce s-a măritat, acum patru ani, cu Bradford, un multimilionar american care deține drepturile de administrare ale Statuii Libertății. Iar în ciuda discuțiilor legate de diferența de vârstă dintre cei doi – în jur de 30 de ani – Iasmina și soțul ei se înțeleg de minune, au doi copii împreună, iar timișoreanca spune adeseori că Bradford este bărbatul ideal pentru ea.

Iasmina Hill și-a botezat cel de-al doilea băiat, la Timișoara! A dansat toată noaptea cu soțul ei, milionarul care deține Statuia Libertății

Iasmina și Bradford Hill s-au căsătorit acum patru ani, iar împreună au deja doi băieți, pe Michael și pe David Milan. Cel mic, David, a fost botezat, serile trecute, într-o locație de lux, în Timișoara, iar la eveniment au fost prezenți sute de oameni care s-au distrat alături de frumoasa blondină și multimilionarul care îi este soț.

ADVERTISEMENT

Frumoasa care, acum, îi este soție celui care deține, practic, Statuia Libertății, a făcut furori la eveniment purtând o rochie verde smarald și dansând întreaga seară alături de Bradford. Timișoreanca, într-o formă de zile mari, a ales ca orașul ei natal să fie scena botezului pentru a-și bucura părinții, două personaje cunoscute din lumea politicii locale.

Ceea ce este însă de remarcat este felul în care s-a prezentat la eveniment. Formele de fotomodel ale Iasminei, venite după două nașteri, au fost remarcate de toți invitații și, probabil, ar putea provoca gelozia oricărei femei.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Iasmina și Bradford, concedii în locuri exotice

Viața pe care o duce Iasmina pare una de basm. Adorată de soțul ei, multimilionarul Bradford, timișoreanca este, adeseori, răsfățată cu vacanțe în cele mai frumoase locuri de pe pământ. Și, fie că vorbim de Bahamas, Maldive, Miami sau insulele exclusiviste ale Greciei, Iasmina Hillare grijă de fiecare dată să sublinieze parcă și motivele pentru care este atât de iubită de soțul ei.

Nu de altceva, dar Iasmina Hillare grijă, chiar și când sunt însoțiți de cei doi băieți pe care îi au, să facă o adevărată paradă a costumelor de baie. Și, evident, ale formelor de model cu care a fost înzestrată de mama-natură, timișoreanca refuzând, până acum, să apeleze la serviciile vreunui medic estetician.

ADVERTISEMENT

Din imaginile pe care le postează pe conturile sale de socializare se poate observa că, oricând, Iasmina Hill, fostă Milutinovici, ar fi putut fi un fotomodel de succes. Un zâmbet perfect, picioare lungi și tonifiate, abdomen plat – în ciuda celor două sarcini – și ochi de culoarea mării sunt indubitabilele sale atuuri fizice.

Iasmina Hill, nuntă de lux, la New York

După ce a terminat Facultatea de Ştiinţe Politice din Timişoara, Iasmina le-a cerut părinţilor săi să fie lăsată să meargă în Statele Unite. În țara tuturor posibilităţilor l-a cunoscut pe multimilionarul Bradford Hill, cel care administrează Statuia Libertății.

ADVERTISEMENT

S-au îndrăgostit fulgerător, iar în 2017 s-au logodit, pentru ca în iunie 2018 să se și căsătorească. Înainte de nunta care a avut loc la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din New York, potrivit obiceiurilor, Iasmina a avut grijă să pună la punct, alături de amicele ei din România și din Statele Unite, o petrecere a burlăcițelor care a ținut o săptămână. În Las Vegas.

ADVERTISEMENT

”Am venit cu programul Work&Travel. M-am întors cu un intership în Social media (nu aveau pe nimeni și chiar căutau, iar eu terminam un master în PR în România). În timpul intership-ului (pe care l-a avut chiar pentru compania celui care avea să îi devină soț, n. red.) am aplicat pentru H1B, care ar fi fost o viză de 3 ani, dar nu am fost extrasă. Compania a aplicat pentru mine pentru Green Card, am fost foarte sceptică pentru că știam că va dura o veșnicie, așa că am aplicat la o școală – NYU.

Nu am vrut la mai multe pentru că eram și între două lumi, stau în SUA, merg acasă… Dar NYU avea top program în Master în PR și am intrat. După un an de NYU mi-a venit Green Card-ul! Nimeni nu se aștepta să vină așa repede, asta chiar a fost noroc! Și da, pe urmă, după încă un an, m-am măritat”, povestea Iasmina pe contul ei de socializare.