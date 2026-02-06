Românca participantă la Jocurile Olimpice de Iarnă a ajuns mentor pe Only Fans. “Mulți sportivi vin la mine ca să-i ajut!”

ADVERTISEMENT

Sportiva româno-canadiană Alexandra Ianculescu, în vârstă de 34 de ani, va comenta competițiile de patinaj viteză la Ea a reprezentat România la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018.

Alexandra Ianculescu și-a construit o carieră pe OnlyFans

În prezent, Alexandra se antrenează pentru a intra în echipa de ciclism a Canadei, alături de care vrea să participe la Jocurile Olimpice de vară din Los Angeles din 2028. Dincolo de sport, Ianculescu și-a câștigat o faimă mult mai mare din activitatea pe Only Fans.

„A fost cea mai bună decizie din viața mea”, a dezvăluit ea apreciind că hotărârea de a crea un cont OnlyFans a fost ceva care i-a schimbat viața. Și a salvat-o de trezitul la 5 dimineața, pentru a se antrena, înainte de a se duce la unul dintre cele trei locuri de muncă cu jumătate de normă, pe care le avea, dar și de porțiile triple de terci de ovăz, care o ajutau să-și mențină energia cu bani puțini.

Alexandra a practicat patinajul viteză, influențată de mama ei, care a fost campioană națională a României.„M-am îndrăgostit de acest sport după ce am câștigat prima mea medalie la vârsta de 11 ani. Am practicat și schiul și tenisul, aș fi putut să mă dedic cu ușurință acestor sporturi. Eram aproape la fel de bună ca și în patinaj, dar părinții mei nu aveau bani, iar patinajul era cel mai ieftin sport, așa că am rămas la el”, a declarat Ianculescu pentru SunSport.

Sportiva a reprezentat România la JO din 2018

Ianculescu, născută la Sibiu, a concurat pentru România în proba feminină de 500 de metri la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018, de la PyeongChang (Coreea de Sud), dar specializarea într-un sport cu recompense financiare modeste a fost dificilă.

„A trebuit să lucrez în trei locuri de muncă cu jumătate de normă. A fost foarte greu. Am lucrat la un magazin de sushi din mall, la Lululemon patru zile pe săptămână și apoi la un restaurant în weekend. Îmi amintesc că săream peste antrenamentele cu greutăți sau că trebuia să le fac una după alta, trezindu-mă mai devreme pentru a încerca să mă antrenez, deoarece trebuia să merg la muncă”, a mai declarat ea.

Situația s-a schimbat când Ianculescu a emigrat din Canada, unde ajunsese la 11 ani, în Olanda, în timpul pandemiei de Covid, în 2020. Nu știa olandeza și avea dificultăți în a-și găsi un loc de muncă, iar banii pe care îi strânsese din vânzarea bunurilor sale din Calgary se epuizau.

A avut trei joburi în același timp, pentru a supraviețui financiar

Un prieten i-a sugerat OnlyFans – o platformă pe care creatorii își pot monetiza conținutul, fie cu imagini din culisele vieții de sportiv sau de ceva mai picant.Ianculescu a fost una dintre primele sportive care a avut succes pe OnlyFans, iar recompensele financiare i-au convins pe alții să îi urmeze exemplul.

„A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată. Echipamentul și reabilitarea în care pot investi banii mei nu sunt ceva la care aș fi putut visa înainte. Nici în ruptul capului n-aș fi putut să o fac din nou în timp ce aveam trei slujbe, e pur și simplu imposibil. Am reușit să monetizez conținutul și este o ocazie extraordinară de a da ceva înapoi comunității care m-a susținut atât de mult timp. Ei sunt literalmente fanii mei! E atât de ciudat să spun asta, am fani! Cu cât fac mai mult OnlyFans, cu atât e mai bine pentru mine ca sportiv. Sunt stăpână pe propriul meu destin”, a precizat românca.

„Mi-a permis să mă antrenez pe deplin, să-mi fac treaba ca sportivă, să mă alimentez corespunzător – să nu mănânc terci de ovăz de trei ori pe zi, cum trebuia să fac uneori când eram mai tânără. Sunt recunoscătoare că această platformă există, pentru că mi-a oferit această oportunitate de a concura, iar eu nu am renunțat la visurile mele”, a mai punctat ea.

A devenit mentor pentru sportivii care vor conturi pe OnlyFans

Mai mult, odată cu dezvoltarea acestei platforme, ea a devenit un fel de mentor și pentru alți sportive, care vin acum la Alexandra pentru sfaturi despre cum să înceapă activitatea în acest domeniu.

„Au venit la mine mulți sportivi și olimpici din Marea Britanie, înotători, cicliști, cerându-mi ajutorul. Am participat la apeluri WhatsApp cu sportivi pe care nu i-am întâlnit niciodată, pentru a le oferi îndrumări despre cum să procedeze. Și eu mi-aș fi dorit să am parte de asta când eram o patinatoare mai tânără. Dar nu aveam rețele sociale, iar idolii mei erau inaccesibili”, a mărturisit românca.

Activitatea ei nu mai este un subiect tabu. Ea vede acum partea pozitivă a faptului că și-a câștigat o reputație amuzantă în cercurile de patinaj de viteză.„ Sunt cunoscută ca fata de pe OnlyFans. Comentam la Cupa Mondială de patinaj de viteză și am mers să sărbătorim realizarea uimitoare a unuia dintre norvegieni. Am intrat, ei sărbătoreau împreună cu el, m-au văzut și au început să strige: „OnlyFans! OnlyFans!”