Româncă premiată cu argint la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness. Povestea educatoarei care lucrează într-un mare oraș din România

Maria Brătilescu trăiește în Sibiu și are 26 de ani. Iar deși în viața de zi cu zi e educatoare, aceasta are și o pasiune pentru fitness pe care a dus-o la un cu totul alt nivel. Astfel, ea a reușit să câștige medalia de argint la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, în proba feminină de Bikini (sub 158 cm.).
Campionatul Mondial de Culturism și Fitness a avut loc în Spania. A fost prima competiție pentru Maria Brătilescu. Pasiunea pentru fitness și-a dezvoltat-o în ultimii doi ani de zile, iar performanța la care a ajuns e una impresionantă.
A urmat un plan alimentar cu strictețe și-a calculat mesele, odihna, dar și antrenamente. Iar rezultatul a fost unul cât se poate de vizibil, după cum povestește chiar ea. Și totuși cine e Maria în viața de zi cu zi?
Tânăra de 26 de ani este educatoare în Tălmaciu, o localitate din județul Sibiu, cu o populație de aproximativ 7.000 de locuitori. Dincolo de cariera din educație însă, ea este legitimată la „Clubul Lupilor Sibiu” și îl are ca antrenor pe Eduard Petricioiu.
Maria Brătilescu spune că a depus într-adevăr eforturi majore pentru a câștiga argintul. A atins forma maximă pentru concurs într-un timp record, astfel că a urcat încrezătoarea pe scenă. Iar rezultatele s-au și văzut.
„Am mai fost la Campionatul Național desfășurat în luna mai, când am fost selectată în lotul național. M-am pregătit bine pentru acest Mondial, m-am dus încrezătoare, am muncit mult și am atins forma maximă pentru concurs, asta s-a văzut pe scenă, am luat locul 2 din 32 de sportive.
Proba de bikini are în vedere eleganța si dezvoltarea armonioasă a corpului, să fie bine definit, cu proporții cât mai echilibrate, să se păstreze feminitatea”, a dezvăluit educatoarea din Sibiu, într-un interviu acordat pentru oradesibiu.ro.
Maria Brătilescu a reușit să ajungă la actuala formă în mai puțin de doi ani de zile. Drumul nu a fost deloc unul ușor, povestește ea. Aceasta are o rutină destul de strică, care începe dis de dimineață.
Face cardio de la primele ore și are cinci antrenamente pe săptămână. Totodată, planul alimentar e unul foarte strict. Aceasta consumă cinci mese pe zi, la ore fixe și are grijă să se odihnească atât cât e necesar.
„Fac cardio în fiecare dimineață, cinci antrenamente pe săptămână. Am urmat și un plan alimentar cu strictețe, cinci mese bine calculate la ore fixe, plus multă odihnă”, a spus Maria Brătilescu, conform sursei citate.