Româncă premiată cu argint la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness. Povestea educatoarei care lucrează într-un mare oraș din România

Maria Brătilescu trăiește în Sibiu și are 26 de ani. Iar deși în viața de zi cu zi e educatoare, aceasta are și o pasiune pentru fitness pe care a dus-o la un cu totul alt nivel. Astfel, ea a reușit să câștige medalia de argint la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, în proba feminină de Bikini (sub 158 cm.).

Maria Brătilescu, educatoarea care a luat argintul la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness

Campionatul Mondial de Culturism și Fitness a avut loc în Spania. A fost prima competiție pentru Maria Brătilescu. Pasiunea pentru fitness și-a dezvoltat-o în ultimii doi ani de zile, iar performanța la care a ajuns e una impresionantă.

A urmat un plan alimentar cu strictețe și-a calculat mesele, odihna, dar și antrenamente. Iar rezultatul a fost unul cât se poate de vizibil, după cum povestește chiar ea. Și totuși cine e Maria în viața de zi cu zi?

Tânăra de 26 de ani este educatoare în Tălmaciu, o localitate din județul Sibiu, cu o populație de aproximativ 7.000 de locuitori. Dincolo de cariera din educație însă, ea este legitimată la „Clubul Lupilor Sibiu” și îl are ca antrenor pe Eduard Petricioiu.

Cum a reușit educatoarea să ajungă la o astfel de performanță în timp record

Maria Brătilescu spune că a depus într-adevăr eforturi majore pentru a câștiga argintul. A atins forma maximă pentru concurs într-un timp record, astfel că a urcat încrezătoarea pe scenă. Iar rezultatele s-au și văzut.

„Am mai fost la Campionatul Național desfășurat în luna mai, când am fost selectată în lotul național. M-am pregătit bine pentru acest Mondial, m-am dus încrezătoare, am muncit mult și am atins forma maximă pentru concurs, asta s-a văzut pe scenă, am luat locul 2 din 32 de sportive.

Proba de bikini are în vedere eleganța si dezvoltarea armonioasă a corpului, să fie bine definit, cu proporții cât mai echilibrate, să se păstreze feminitatea”, a dezvăluit educatoarea din Sibiu, într-un interviu acordat pentru .

Cât de mult se antrenează Maria Brătilescu

Maria Brătilescu a reușit să ajungă la actuala formă în mai puțin de doi ani de zile. Drumul nu a fost deloc unul ușor, povestește ea. , care începe dis de dimineață.

Face cardio de la primele ore și are cinci antrenamente pe săptămână. Totodată, planul alimentar e unul foarte strict. Aceasta consumă cinci mese pe zi, la ore fixe și .

„Fac cardio în fiecare dimineață, cinci antrenamente pe săptămână. Am urmat și un plan alimentar cu strictețe, cinci mese bine calculate la ore fixe, plus multă odihnă”, a spus Maria Brătilescu, conform sursei citate.