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Miss Italia 2026 este o româncă de o frumusețe răpitoare, care este campioană la înot. Descoperă în rândurile de mai jos care sunt studiile pe care le urmează, dar și ce premii importante a adunat în palmares datorită pasiunii sale.

O româncă a fost desemnată Miss Italia 2026

Sarah Maria Rizea (18 ani) este un nume care la prima vedere nu spune multe în România, dar care a făcut furori peste hotare. Adolescenta are o frumusețe autentică și i-a cucerit pe fanii din mediul online. Are o determinare care i-a încântat pe organizatorii unui concurs care au desemnat-o în urmă cu puțin timp 2026.

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Tânăra a fost încoronată la Castelul Santa Severa de către Giulia Salemi și Patrizia Mirigliani. Finala ceremoniei a fost transmisă în direct pe San Marino RTV, RaiPlay și Media DAB. Presa din străinătate arată că victoria a propulsat-o pe blondină în vizorul celor care o urmăresc. A primit numeroase reacții de la admiratori.

Foarte mulți au complimentat-o și au felicitat-o, mai ales că este sportivă de performanță. Deține în palmares aproape 100 de medalii datorită pasiunii pentru înotul sincron. E membră a Fiamme Oro, unde a învățat de-a lungul anilor că disciplina, munca în echipă și depășirea constantă a limitelor sunt atuurile unui adevărat campion.

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„Nu pot explica cum mă simt pentru că nu realizez încă, sunt fericită. Dedic o parte din victorie și familiei de acolo, din România. Am acasă aproape 100 de medalii. Cred că aproape 100, le-am numărat o dată, dar nu-mi amintesc”, a spus românca, pentru PRO TV și pentru ce a fost numită Miss Italia 2026.

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„Cariera sa în înot artistic a început la Aquatica Torino și a continuat la cele mai înalte niveluri, alăturându-se în cele din urmă Fiamme Oro ale Poliției de Stat italiene”, au scris reprezentanții concursului Miss Italia despre frumoasa româncă Sarah Maria Rizea, pe pagina de Instagram.

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Premiile pe care le-a cucerit Miss Italia 2026

„Lista sa de realizări include aproximativ o sută de medalii. Printre cele mai notabile realizări se numără medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Juniori din 2024 de la Lima, alături de medalia de argint la Campionatele Europene de la Belgrad din același an, la proba de duet tehnic mixt.

Tot în 2024, a ocupat locul trei în Super Finala Cupei Mondiale de la Budapesta. În 2025, a obținut un alt rezultat internațional prestigios, terminând pe locul trei la Cupa Mondială Somabay din Egipt”, au completat reprezentanții Miss Italia, pe aceeași pagină de socializare.

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De asemenea, aceștia au dezvăluit că a fost selectată în anul 2026 pentru Campionatele Europene de la Paris. Astfel, Sarah Maria Rizea și-a confirmat poziția printre figurile de top ale înotului artistic italian. Cu toate acestea, puțini știu cine este ea, de fapt. Tânăra s-a născut în Italia din părinți români.

Modelul s-a născut pe 8 noiembrie 2007, la Moncalieri. La vârsta de 11 ani s-a mutat la Vado Ligure, în provincia Savona. Tatăl ei, Marian, lucrează ca montator de ferestre și uși. Mama blondinei, Alina, are un loc de muncă la biroul de imigrări din cadrul inspectorarului de poliție din Savona. Tânăra a declarat că păstrează legătura cu rudele care au rămas în România.

Când și-a văzut bunicii români ultima oară

A ajuns în țara noastră ultima oară în urmă cu un an pentru a-și vizita bunicii. Adoră supa cu găluște și pilaful tradițional românesc. În altă ordine de idei, a mărturisit că are o soră mai mică, care are 15 ani. A absolvit liceul cu profil lingvistic din orașul în care locuiește. Practică înotul de la vârsta de 8 ani, iar în 2021 a primit prima convocare la echipa națională italiană.

Pe de altă parte, Miss Italia 2026 este pasionată și de defilările de modă. Podiumul a făcut-o să aibă un vis pe care l-a atins în momentul în care a fost desemnată cea mai frumoasă femeie din Italia, la doar 18 ani. Tânăra nu se oprește aici, pregătindu-se în prezent pentru o viitoare carieră într-un domeniu extrem de greu.

Sarah Maria Rizea este studentă la Facultatea de Științe și Tehnici Psihologice de la Universitatea Unimarconi. Totodată, a povestit că urmărește și meciurile de fotbal. Echipa cu care ține este Juventus, în timp ce jucătorul preferat este argentinianul Paulo Dybala (32 ani). Atacantul are contract cu AS Roma.