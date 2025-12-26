Sport

Româncele iau cu asalt Australian Open! Câte sportive participă la primul Grand Slam din 2026

România va fi prezentă pe tabloul Australian Open prin mai multe sportive. Cum va arăta tabloul principal de la primul Grand Slam din anul 2026.
26.12.2025 | 09:22
Câte sportive din România vor participa la Australian Open. Sursă foto: Colaj Fanatik
Ediția Australian Open din 2026 este programată să aibă loc în perioada 12 ianuarie – 1 februarie. Dacă în competiția masculină România nu va avea niciun jucător pe tabloul principal, la feminin vor fi prezente trei reprezentante, iar o alta va începe turneul din calificări.

Româncele iau cu asalt Australian Open

România va avea nu mai puțin de trei reprezentante pe tabloul principal de la Australian Open. Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, toate clasate în primele 100 de jucătoare ale ierarhiei WTA, se află pe tabloul principal al competiției.

La cele trei li se adaugă și Miriam Bulgaru, care va începe din calificări. Australian Open este primul turneu de Grand Slam al anului 2026, astfel că româncele vor încerca să facă o figură cât mai frumoasă.

Sorana Cîrstea, care se va retrage la finalul anului 2026, a reușit performanța de a ajunge în optimi în 2017,  respectiv 2022. Jaqueline Cristian a ajuns în turul al 3-lea în ediția precedentă, iar Gabriela Ruse a atins turul al 2-lea în 2022 și 2025.

Miză uriașă pentru Jaqueline Cristian

Înainte de a participa la Australian Open, Jaqueline Cristian va concura la turneul de la Brisbane, competiție WTA 500 premergător primului Grand Slam al anului.

Lista jucătoarelor înscrise a fost deja făcută publică, iar printre acestea se regăsesc două românce, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea. Turneul este deosebit de important mai ales pentru Jaqueline, care speră să obțină statutul de cap de serie la Australian Open, ocupând în prezent locul 39 în clasamentul WTA.

Turneul de la Brisbane este programat să aibă loc în perioada 4–11 ianuarie, iar pe lista participantelor, alături de cele două românce, se regăsesc nume importante precum Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Madison Keys și Mirra Andreeva.

