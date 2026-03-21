Româncele joacă azi la Miami! Situație dificilă pentru Jaqueline Cristian, după ce a avut noroc

România are două jucătoare în turul al treilea la Miami Open. După ce Sorana Cîrstea a trecut de Linda Noskova, Jaqueline Cristian a urcat și ea în runda a treia, performanță care îi aduce 61.895 dolari. Gabriela Ruse joacă azi pentru a călca pe urmele cele două.

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul III și joacă tot azi

Jaqueline Cristian a avut noroc, după tragerea la sorți a tabloului principal. A prins un loc de cap de serie, deoarece Emma Răducanu a declarat forfait competiției, acuzând probleme medicale. Jaq a scăpat astfel de primul tur și a intrat în competiție abia azi noapte, când a întâlnit-o pe americanca Peyton Stearns, locul 47 WTA.

Românca s-a impus în două seturi, scor 6-4, 7-5, meciul durând o oră și 49 de minute. Partida româncei a fost printre ultimele ale zilei și s-a terminat în jurul orei 5 dimineața, ora României. Din cauză că programul a fost dat peste cap, pentru că o zi a plouat tare și a bătur vântul, Jaqueline va juca în turul al treilea tot azi.

Ea a o va întâlni pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (locul 11 WTA), meciul fiind programat la ora 17.00, ora României. Așadar, ea are la dispoziție foarte puțin timp pentru refacere și reîncărcare a bateriilor. Cele două jucătoare s-au mai întâlnit o data anul acesta, în turul doi, la Adelaide, unde a învins Cristian, scor 6-4, 6-4.

Calificarea în optimi aduce 105.720 dolari

Ea o va întâlni pe belgianca Elise Mertens (19 WTA), care a eliminat-o pe americanca Elvina Kalieva, locul 154 mondial. Sorana are 3-0 la întâlnirile directe cu jucătoarea din Belgia. Miza meciului este calificarea în optimi, care vine cu o recompense financiară substanțială – 105.720 dolari. Partida Cîrstea – Mertens se va disputa după ora 21.30.

Și Gabriela Ruse, a treia româncă de pe tabloul principal de la Miami, joacă azi, dar ea este cu un tur în urmă. Gabi o întâlnește pe Madison Keys (locul 14 mondial) în turul al doilea. Meciul în care americanca pornește ca favorită este programat după ora 19.30.

Sorana Cîrstea a devenit racheta numărul 1 a României

Parcursul jucătoarelor noastre poate produce schimbări în clasamentul WTA. Momentan, Sorana Cîrstea este rachete numărul 1 a României, după ce a urcat pe locul 35 mondial. Jaqueline Cristian a coborât un loc şi este pe 36, cu 1.367 puncte. Gabriela Ruse a urcat un loc şi este pe 73, cu 900 de puncte.

Irina Begu a coborât opt locuri şi ocupă poziţia 171, cu 420 puncte, dar ea n-a mai jucat din august 2025.

Ultima româncă în Top 200, Anca Todoni, a coborât de pe 185 pe 187, cu 384 puncte. Și ea lipsește din circuit fiind în recuperare după o accidentare.