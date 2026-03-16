Sport

Româncele și-au aflat adversarele de la Miami Open 2026! Jumătate de tablou cruntă pentru fetele noastre, care au premii asigurate de mii de dolari

După terminarea turneului de la Indian Wells, crema tenisului mondial se mută la Miami, pentru un turneu la fel de important, la care participă și cele mai bune jucătoare din România
Catalin Oprea
16.03.2026 | 08:22
ULTIMA ORĂ
Sorana Cirstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse sunt pe tabloul principal de la Miami FOTO facebook
ADVERTISEMENT

Miami Open începe azi (calificări), cu Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse pe tabloul principal. Competiția vine după turneul de la Indian Wells, terminat ieri cu victoria Arynei Sabalenka (fete) și Jannik Sinner (băieți).

Cele trei românce au o misiune dificilă

Meciurile de pe tabloul principal încep miercuri. Sorana Cîrstea va da piept cu Shuai Zhang. Dacă trece de chinezoaică, ea va da în runda a doua peste Linda Noskova, favorita numărul 14, care a eliminat-o în turul al treilea de la Indian Wells.

ADVERTISEMENT

Jaqueline Cristian o va înfrunta la Miami, în primul tur, pe Solana Sierra. Dacă trece de sportiva din Argentina, românca va juca în turul al doilea cu favorita numărul 27, ucraineanca Marta Kostyuk.

Gabriela Ruse o va înfrunta în runda inaugurală pe Antonia Ruzic. Câștigătoarea acestui meci o va întâlni în turul secund pe fosta campioană de Grand Slam, Madison Keys, cap de serie numărul 15.

ADVERTISEMENT
Sabalenka și Rybakina nu se pot întâlni în finală

Cele trei jucătoare din România se află pe aceeași parte a tabloului. Alături de ele sunt și finalistele de la Indian Wells, Aryna Sabalenka și Elena Rybakina, dar și Jessica Pegula și Jasmine Paolini.

ADVERTISEMENT

A doua favorită a turneului, Iga Swiatek, le are pe jumătatea ei pe Coco Gauff, Amanda Anisimova și Mirra Andreeva. Pentru prezența în turul I, fiecare jucătoare are asigurat un premiu în valoare de 24.335 dolari. Calificarea în runda a doua va fi răplătită cu 36.110 dolari.

Suma totală alocată pentru 2026 se ridică la 18.831.450 de dolari, împărțită în mod egal, cu câte 9.415.725 de dolari pentru fiecare circuit (ATP și WTA). Miami Open își continuă tradiția de lungă durată a egalității de premii între fete și băieți.

ADVERTISEMENT

Premii egale între fete și băieți

Campionii la simplu din acest an vor pleca acasă cu 1.151.380 de dolari, o creștere de aproximativ 2,4% față de premiile din 2025, câștigate de Jakub Mensik și Aryna Sabalenka.

Ediția din acest an nu-l va avea la start pe Novak Djokovici. El s-a retras de la Miami Open, din cauza unei accidentări la umărul drept. Jucătorul în vârstă de 38 de ani a participat recent la Indian Wells, unde a fost eliminat de Jack Draper. Djokovici a jucat şi la dublu, alături de Stefanos Tsitsipas, în deşertul californian, înainte de a fi eliminat în turul al doilea.

Campionul cu 24 de titluri de Grand Slam a câştigat Miami Open de şase ori, ceea ce îl face cel mai de succes jucător din istoria turneului. Acum va rata şansa de a viza un al şaptelea titlu, care ar fi însemnat un record, după ce anul trecut a ajuns în finală, unde a pierdut în faţa jucătorului ceh Jakub Mensik.

 

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
