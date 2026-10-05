Sport

„Românească” pe Arena Națională la meciul cu Suedia! Cum s-au ascuns problemele de la tribuna VIP. Foto

Pentru meciul România - Suedia de pe Arena Națională, organizatorii au apelat la un mic truc. Cum au ales să ascundă locurile deteriorate de la tribuna VIP
Ciprian Păvăleanu
05.10.2026 | 21:33
Romaneasca pe Arena Nationala la meciul cu Suedia Cum sau ascuns problemele de la tribuna VIP Foto
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Cum s-au ascuns scaunele deteriorate de pe Arena Națională la România - Suedia. Foto: FANATIK
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România – Suedia este ultimul meci al naționalei de la această acțiune, iar Gică Hagi caută primele puncte în grupă. Spre deosebire de meciul de acasă cu Bosnia, „tricolorii” vor fi împinși de la spate de 50.000 de suporteri, iar cei ce vor vedea meciul de la tribuna VIP au avut o surpriză când au ajuns la locurile lor.

Cum s-au ascuns scaunele deteriorate de pe Arena Națională la meciul România – Suedia

România – Suedia este programat de la ora 21:45, iar pe Arena Națională se vor afla 50.000 de suflete care vor încerca să-i încurajeze pe „tricolorii” lui Gică Hagi. În acest moment, fotbaliștii se află cu moralul la pământ după trei înfrângeri consecutive, ultimele două fiind chiar drastice.

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Elevii lui Hagi au încasat 4 goluri de la Bosnia și 6 goluri de la Polonia, însă speră ca din returul cu Suedia să obțină primele puncte. Este unicul meci din această acțiune în care România joacă acasă cu suporteri în tribune, după ce meciul cu Bosnia & Herțegovina s-a desfășurat cu porțile închise. Totuși, se pare că timpul pentru pregătirea meciului nu a fost destul, iar organizatorii au decis să acopere scaunele rupte cu huse de pânză.

Cum arată locurile de la tribuna VIP de pe Arena Națională. Foto: FANATIK
Cum arată locurile de la tribuna VIP de pe Arena Națională. Foto: FANATIK

De asemenea, una dintre cele mai vechi probleme de pe Arena Națională întârzie să fie rezolvată. Deși naționala României a anunțat cu mai bine de 24 de ore înainte că imnul României va fi afișat pe cubul central, problemele sale tehnice continuă, iar mai mulți pixeli de pe ecrane au fost deteriorati, ceea ce a făcut ca citirea imnului să fie foarte dificilă.

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Problemele tehnice la cubul central de pe Arena Națională continuă. Foto: FANATIK
Problemele tehnice la cubul central de pe Arena Națională continuă. Foto: FANATIK

Fanii lui Dinamo au ajuns printre primii la Stadion! Gest emoționant la 26 de ani de la moartea lui Hîldan

Cu aproximativ o oră înainte de startul meciului, ultrașii lui Dinamo s-au adunat în număr mare la Arena Națională. Înainte de meciul România – Suedia din Liga Națiunilor, „câinii roșii” au afișat un banner în memoria lui Cătălin Hîldan.

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Regretatul căpitan al lui Dinamo București a decedat în urmă cu fix 26 de ani, iar cu ocazia meciului „tricolorilor” fanii i-au scandat numele. „Te vom iubi mereu” și „Unicul căpitan este Cătălin Hîldan” sunt scandările care au răsunat pe Arena Națională cu o oră înaintea fluierului de start.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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