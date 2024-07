Români blocați 20 ore pe Aeroportul din Creta. „Trebuia să dureze mai puțin de 3 ore”

care și-au petrecut vacanța în insula grecească Creta. Aceștia au fost blocați timp de peste 20 ore pe aeroportul din Heraklion, din cauza unei defecțiuni tehnice a aeronavei.

Români blocați 15 ore pe Aeroportul din Creta

După ce s-au îmbarcat în avion, românii au fost surprinși de faptul că acesta s-a întors pe pistă de fiecare dată. Ulterior, și au fost anunțați că aeronava are o defecțiune tehnică.

Peste 20 de ore turiștii care trebuiau să ajungă, joi dimineață, pe Aeroportul din Timișoara, au rămas blocați în Aeroportul din Heraklion împreună cu copii lor care au fost nevoiți să doarmă pe bănici și bagaje.

În tot acest timp, românii au așteptat să primească informații clare despre întreaga situație, însă ore întregi nimeni nu le-a spus absolut nimic.

„Am decolat normal, la ora 7, dar avionul a avut o problemă și ne-am întors la Creta și am aterizat, am stat cam jumătate de oră și apoi iar am decolat, cu același avion.

Și se pare că au avut aceeași problemă, undeva la trenul de aterizare și am revenit iarăși pe aeroport”, a declarat unul dintre pasageri, potrivit

După zeci de ore de așteptare, în cele din urmă, pasagerii s-au îmbarcat în avion și au ajuns în România.

„După un drum extenuant, am aterizat în România în sfârșit… A durat circa 22 de ore, deși trebuia să dureze mai puțin de 3 ore.

E ultimul charter spre Creta pe care îl voi lua eu și toți cei care am fost pasageri ai zborului”, a transmis un alt pasager pe rețelele de socializare.

Clipe de coșmar au fost și pentru alți 200 de ormâni care urmau să plece în vacanță în Creta cu aceeași aeronavă. Aceștia ar putea primi, potrivit legislației europene pentru protecția consumatorilor, despăgubiri între 250 și 600 de euro pentru zborurile anulate.