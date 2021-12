Românii sunt curioși din fire, dar ce îi interesează cu adevărat? “Să fac spume dacă știu…” e ceva ce ți-ar plăcea și ție

Cu toții am căutat, mai devreme sau mai târziu, vreo ciudățenie pe internet. Curiozități avem în fiecare zi, iar cum internetul a devenit indispensabil vieții cotidiene, recurgem la căutări pe Google pentru a ne rezolva dilemele apărute din senin. O căutare sau două n-or să ajungă în vreun top, dar trebuie să luăm în calcul și faptul că multe minți, poate chiar mai multe decât am crede, gândesc la fel. Că e bine sau e rău, asta nu putem să judecăm.

Putem, în schimb, să aruncăm o privire pe cele mai frecvente căutări pe Google efectuate de români în 2021. La fel ca în 2020, căutările s-au orientat îndeosebi către subiecte legate de pandemie, de vaccinuri și de certificate verzi. Totuși, au fost și alte subiecte care au ajuns în top, dovadă că românii vor să mai afle și despre alte lucruri lumești.

Cele mai populare căutări pe Google în 2021

Nu pandemia a luat ”medalia de aur” în topul căutărilor, ci un subiect mult mai pe placul românilor, Euro 2020. Acesta este urmat pe podium de ”certificat verde” și de ”loteria vaccinării”, semn că oamenii sunt curioși nu doar de documentele necesare, ci și de posibilele câștiguri pe care le pot obține de pe urma vaccinului.

a fost un subiect extrem de dezbătut în România. Atât de mult încât a reușit să ajungă pe locul 4 în topul căutărilor populare. Apar pe listă și Squid Game, Alexandra Dinu sau iPhone 3, semn că interesele românilor sutn diverse. Iată și lista completă:

Euro 2020 Certificat verde Loteria vaccinării Petrică Mîțu Stoian iPhone 13 Programare vaccinare Squid Game Alexandra Dinu Prevenție COVID Emma Răducanu

În ceea ce privește popularitatea emisiunilor TV din România, lideri sunt Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, . Pe locul doi vine Survivor, care este la al doilea sezon românesc. Cel de-al treilea se mută pe Pro TV.

Antena 1 se poziționează mai bine decât Pro TV, având în vedere că Asia Express și Burlacul sunt pe următoarele poziții, iar Căsătoriți pe nevăzute, noul show de la Pro, ajunge pe 5.

Singurele seriale din acest top sunt producțiile românești Vlad și Adela. Serialul de pe Pro TV este mai popular decât cel de pe Antena 1.

Chefi la cuțite Survivor Asia Express Burlacul Căsătoriți pe nevăzute Românii au talent Vlad Adela Masked Singer Mireasa

Cele mai căutate filme și seriale de către români în 2021

Tuturor ne plac filmele și serialele, așa că vom și căuta una-alta despre ele pe internet. Nu trebuie să te mire foarte tare că în acest top al anului 2021. În fond, a fost un adevărat fenomen la nivel global, uimind prin concept și dând naștere unui val de discuții în rândul privitorilor.

Squid Game Bridgerton Ginny and Georgia Hercai Dune After 3 Red notice Venom 2 Eternals Doctorul minune

Când vine vorba de evenimentele sportive, Euro 2020 e pe primul loc, având în vedere că a fost pe primul loc și la general. Urmează Australian Open, iar apoi, pentru că suntem patrioți, am urcat în top România – Island și România – Germania, două meciuri importante ale naționalei. Chiar și România – Armenia a ajuns pe listă, pe locul 6, după US Open. Românilor le place tare mult să se uite la fotbal și la tenis, pare-se.

În ceea ce privește cele mai populare persoane căutate de români, primul loc îl ocupă Alexandra Dinu, urmată de Emma Răducanu. Incidentul înfiorător de la Euro 2020 l-a făcut pe Christian Eriksen al treilea cel mai popular om în căutările românilor.

Se pare că cea mai populară persoană care a participat la Survivor România a fost Simona Hapciuc, aceasta ajungând pe locul nouă în top. Lista este închisă de Flavia Groșan, semn că românii pun mare preț pe… tratamentele alternative și diverse pentru Covid-19.

Ce au mai gătit românii în 2021

”Să fac spume dacă știu” este un fel de mâncare, chiar dacă nu sună deloc promițător. Este vorba despre o budincă devenită extrem de populară pe TikTok la începutul anului, suficient încât să fie încercată de nenumărați români dornici de dulce.

Varza murată rămâne la mare căutare în rândul bucătarilor și bucătăreselor care se pregătesc pentru iarnă, iar pentru cei ce vor ceva mai simplu, dar aparte în același timp, banana bread este întotdeauna o variantă.

Alte dulciuri ale copilăriei, precum salamul de biscuiți și crema de zahăr ars au ajuns și ele în top.

Să fac spume dacă știu Varză murată Gem de gutui Lasagna Salam de biscuiți Eclere Spanac Cremă de zahăr ars Macarons

Românii au multe întrebări, iar Google este acolo întotdeauna să le răspundă. Întrebarea ”când” este una foarte importantă, se leagă de multe evenimente, iar anul acesta, școala a dominat topul, cu trei intrări pe subiect: ”când începe școala”, ”când se termină anul școlar 2021” și ”când se redeschid școlile.

Pe locul doi în top, strecurat printre subiectele școlare, și-a făcut loc ”când este Black Friday 2021”, o întrebare care i-a măcinat pe mulți amatori dornici de reduceri. Paștele și Floriile au fost alte subiecte de interes pentru români, pentru că datele variază de la an la an.

Când începe școala Când este Black Friday 2021 Când se termină anul școlar 2021 Când se redeschid școlile Când se schimbă ora 2021 De când intră în vigoare noile restricții Când începe Survivor 2021 Când sunt Floriile 2021 Când se pune busuioc sub pernă Când cade Paștele în 2021

Simptomele de Covid, liderul nesurprinzător al topului medical

Nu în ultimul rând, Google a dat detalii despre ce ”simptome” caută românii pe internet. Desigur, Covid este în top, ocupând întregul podium. Remarcăm însă că și-au făcut loc în liniște anxietatea și depresia, semn că nici românii nu sunt mai speciali și se confruntă cu aceleași probleme globale exacerbate de pandemie, de singurătate și de stresul posibilei infectări sau a restricțiilor.

Simptome COVID delta Simptome COVID pe zile Miocardită simptome Anxietate simptome Pneumonie simptome Gută simptome Infecție urinară simptome Depresie simptome Norovirus simptome

Având aceste topuri în vedere, putem doar să sperăm că 2022 ne va aduce mai multe subiecte uzuale de interes, iar cele legate de pandemie vor dispărea, încet dar sigur.