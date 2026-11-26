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Joi seară, de la 19:45 și 22:00, se joacă meciurile din , dar și cele din Pe lângă , mai mulți internaționali români sunt așteptați pe teren, în ambele competiții.

Românii, în centrul acțiunii joi seară în Europa League și Conference League

Astfel, în Europa League, cu începere de la ora României 19:45, Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, joacă pe teren propriu împotriva englezilor de la Bournemouth, un meci care deci se anunță a fi unul extrem de interesant. Tot atunci și în aceeași competiție, Royale Union Saint-Gilloise, formația la care evoluează Darius Olaru, se duelează, tot acasă, cu Lech Poznan.

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Tot de la 19:45, de asemenea în faza principală din Europa League, Beșiktaș, gruparea lui Umit Akdag, are meci pe teren propriu cu Hapoel Beer Sheva. Doar că fundașul central român cu origini în Turcia, fost internațional român de tineret, este suspendat pentru această partidă, fiind eliminat recent într-un meci din această competiție.

Tot ce fac jucătorii lui Gică Hagi de la națională în cele două competiții

Tot în Europa League, dar de la ora României 22:00, intră în scenă și alți doi fotbaliști români. Marius Corbu și Ferencvaros joacă pe teren propriu cu Celje, în vreme ce Omonia Nicosia, echipa lui Florin Tănase, are meci de gală cu Juventus, la Torino. Când vine vorba despre Conference League, în afară de Universitatea Craiova bineînțeles, România mai este reprezentată joi seară de încă un român. Este vorba despre Vlad Dragomir. Echipa lui, Pafos, se duelează cu începere de la ora României 19:45, pe teren propriu cu danezii de la Midtjylland.