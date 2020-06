Români exploatați la o fermă de sparanghel din Austria: ”Își bat joc de noi!”

Un grup de români angajați să culeagă sparanghel la o fermă din Austria sunt puși să muncească timp de 14 ore pe zi, cu numai 4 euro pe oră. Potrivit publicației Ziarul Românesc din Austria, condițiile de lucru contravin contractului semnat inițial de către cei 30 de români.

Românii puși să culeagă sparanghel 14 ore pe zi

Grupul de 30 de români a fost angajat să culeagă sparanghel la o fermă din localitatea Mannsdorf an der Donau, aflată la circa 40 de km de Viena.

Pe lângă condițiile grele de muncă, românii se plâng și de condițiile de cazare, fiind ținute 11 persoane într-o singură încăpere. Din grupul inițial, au plecat circa 20 de persoane, chiar dacă nu au apucat să încaseze niciun ban pentru munca prestată.

Situația a fost reclamată de o româncă, Marioara Arhire (53 de ani), din Balcani, județul Timiș.

”Patroana, care este de origine turcă, își bate joc de oameni, am lucrat pe zi 14 ore de la 6 dimineața până seara la ora 21 doar cu o pauză de o oră la amiază și platește 4 euro pe oră, nu am semnat nici un contract, când am ajuns aici în contract scrie 40 ore pe saptamană, a ținut 11 persoane într-o cameră, poți spune că este ca un grajd de animale. Vă rog să mă ajutați, unde trebuie să sun? Mulțumesc mult, aștept un răspuns!”, a scris femeia.

Femeia a spus că a plecat la muncă în Austria la finele lunii aprilie însă la fața locului a descoperit că angajatorul nu respectă condițiile contractuale.

”O cunoștință ne-a spus de locul ăsta de muncă, a zis că sunt condiții foarte bune și ne-a trimis inclusiv contracte pentru a putea trece vama fără probleme, mai ales că era o perioadă cu mari restricții la frontieră. Contractele alea erau de formă, pentru a putea ajunge în Austria. Ajunși aici am înțeles că nimic din ce se scria acolo nu era conform cu realitatea”, a relatat femeia.

Ea a spus că cei care au rămas la fermă speră măcar să-și recupereze banii pentru munca deja făcută, chiar dacă trebuie să muncească până la 14 ore pe zi.

”Uneori se termina munca și la 2 dimineața iar unii începeau la 6. De obicei se muncește de dimineață până seara, cu o ora de pauză, cam 14 ore pe zi”, a spua Marioara Arhire.

”Nu ne-a dat decât 100 de euro, în mână, pentru mâncare. În rest, nimic!”, a precizat femeia care a cerut ajutorul ambasadei României la Viena.