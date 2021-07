Români la Tokyo 2020 duminică, 1 august. Echipa feminină de tenis de masă începe asaltul pentru medalie

A zecea zi de la Jocurilor Olimpice de la Tokyo aduce patru probe în trei sporturi pentru sportivii din Români. Nu va fi nicio finală, dar vor fi lupte pasionante pentru a ajunge în lupta la medalii.

Programul sportivilor români la JO Tokyo 2020 duminică, 1 august

ATLETISM

3:10 / 4:40 – Bianca Ghelber (aruncarea ciocanului feminin) CALIFICĂRI

– Bianca Ghelber (aruncarea ciocanului feminin) 3:50 – Florentina Iusco și Alina Rotaru (săritura în lungime feminin) CALIFICĂRI

TENIS DE MASĂ

4:00 – ROMÂNIA – Egipt (tenis de masă, echipe feminin) OPTIMI

LUPTE GRECO-ROMANE

5:00 – Alin Alexuc-Ciurariu (130 kg masculin) SFERTURI

– Alin Alexuc-Ciurariu (130 kg masculin) după 12:15 – Alin Alexuc-Ciurariu (130 kg masculin) SEMIFINALE (dacă se califică)

Atletismul românesc caută primele finale

Emoții mari în delegația de atletism a României de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, deoarece trei fete încearcă să prindă finalele de la aruncarea ciocanului și săritura în lungime, două probe în care trebuie să recunoaștem că șansele la medalie sunt infime.

Prima intră în concurs Bianca Ghelber în proba de aruncarea ciocanului. Sporetiva noastră are un 73,52 metri ca cea mai bună performanță a carierei, iar în acest an cea mai bună aruncare a măsurat doar 71,97 metri. Sunt performanțe prin care atleta noastră are șanse extrem de mici să prindă finala

La săritura în lungime, cele două românce vor evolua în grupe diferite. Prima va intra Alina Rotaru, care are un personal best de 6,91 metri, dar în 2021 nu a reușit decât un 6,53 metri. În seria a doua va concura și Florentina Iusco, care are performanțe asemănătoare cu Rotaru: 6,92 metri cea mai bună săritură din carieră și 6,73 cea mai bună din acest an.

Visul unei medalii la tenis de masă

Tenisul de masă la nivel mondial este dominat de când lumea și pământul de China, dar fetele noastre au plecat la Tokyo cu gândul să răstoarne orice fel de calcule și să revină acasă cu o medalie, deși obiectivul este unul mai mult decât îndrăzneț.

După în proba de simplu, Elizabeta Samara și Bernadette Szocs speră să-și regăsească forma în proba pe echipe, acolo unde o vor avea alături și pe Daniela Dodean Monteiro.

Fetele noastre vor întâlni în optimile de finală reprezentativa Egiptului, care nu ar trebui să le pună probleme. În cazul unei calificări, absolut normale, România va începe apoi greul, urmând ca în sferturi să joace cu Hong Kong, care are un meci ușor cu Brazilia.

Alin Alexuc-Ciurariu, doi pași până la medalie

Cel mai greu sportiv român prezent la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Alin Alexuc-Ciurariu visează cu ochii deschiși la o medalie în limitele categoriei 130 kilograme, la lupte greco-romane.

Născut la Botoșani, în vârstă de 31 de ani, Alexuc-Ciurariu va începe competiția împotriva legendarului cubanez Miajin Lopez Nunez (38 de ani), triplu campion olimpic în 2008, 2012 și 2016 și multiplu medaliat la Campionatele Mondiale.

România are până acum patru medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, una de aur și trei de argint, dar conducătorii sportului nostru speră ca în zilele următoare .