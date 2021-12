Sărbători în izolare pentru mii de români! Lucian Bode: “Nu înțeleg de ce vine nevaccinat, fără test și se miră că e trimis în carantină”

Mii de români își vor petrece sărbătorile în izolare, după ce au fost carantinați la intrarea în țară. Ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, a comentat această situație ,spunând că nu înțelege de ce românii nu se vaccinează sau de ce nu se testează dacă vor să intre în țară și să nu fie nevoiți să ajungă în carantină.

Mii de români, carantinați la intrarea în țară

, Lucian Bode, a vorbit despre situația miilor de români care se întorc acasă de sărbători fără să aibă însă . Acesta a spus că nu înțelege de ce românii se plâng de carantinare din moment ce se știa foarte clar că, pentru a intra în țară, ai nevoie fie de dovada vaccinării, fie de dovada testării, respectiv a trecerii prin boală.

Potrivit acestuia, aproape 10% dintre persoanele care s-au prezentat la graniță în ultimele zile nu aveau certificat verde.

“Vreau să vă spun că din cei 120.000 de români care au intrat în ultimele 24 de ore în România, 12.801, aproape 13.000, nu au avut nici test, nici vaccin, nici n-au putut face dovada că au trecut prin boală. În consecință, angajații Direcției de Sănătate Publică au procedat la întocmirea dosarului de carantinare.

Sigur, este absolut normal și îl înțeleg sufletește pe orice român care vrea să fie de sărbători acasă. Nu îl înțeleg însă de ce vine știind că nu este vaccinat și vine din zonă roșie, nu are nici testul PCR făcut și vine în frontieră și se miră că este trimis în carantină”, a precizat ministrul, la B1.TV.

Lucian Bode a avertizat că persoanele care nu respectă decizia de carantinare se vor alege cu dosar penal.

Bode: “România, pe primul loc în Europa la ‘vaccinarea la chiuvetă'”

Ministrul de interne a mai vorbit și despre faptul că România se află pe primul loc la “vaccinarea la chiuvetă”.

Conform acestuia, au fost întocmite mai mult de 500 de dosare penale, iar peste 1.300 de persoane sunt cercetate.

“Uitați-vă la ce se întâmplă cu această categorie de infracțiune, ‘vaccinarea la chiuvetă’. Suntem pe locul 1 în Europa la această infracțiune. Avem peste 1.300 de persoane cercetate, peste 500 de dosare penale pe aceste vaccinări fictive”, a mai menționat Lucian Bode.

Acest fenomen, de vaccinare la chiuvetă, ar fi existat încă din vară, însă primul caz oficial a fost raportat în septembrie și ar fi fost implicat și un medic de familie.

De atunci, oamenii legii au început cercetările și au descoperit eliberarea a zeci de mii de certificate false de vaccinare.

Psihiatrul Gabriel Diaconu: “Zilele acestea se plantează semințele următorului val de COVID”

Medicul psihiatru Gabriel Diaconu a comentat imaginile cu românii care încearcă, în număr mare, să intre în țară și i-a îndemnat să fie cuviincioși și să respecte regulile.

“Haos. Semințele.

Zilele acestea se plantează semințele următorului val de COVID.

Doar în ultimele 24 de ore prin Vama Nădlac au intrat peste 100 de mii de oameni. Cu toate precauțiile posibile luate, inclusiv cu implementarea PLF-urilor (formularelor personale de localizare), cu tot ce înseamnă certificat de vaccinare, de trecere prin boală sau test făcut cu 48 – 72 de ore înainte, avansul Omicron este inevitabil.

Vor fi dintre aceia care deplâng starea sistemului românesc de sănătate, și ar face bine să facă așa.

Mai sunt dintre aceia care vituperează la adresa autorităților sau hrănesc mașinăria discordiei cât privește cine, ce, cum dar mai ales unde transmite COVID.

Aseară am vrut să-mi duc copiii la o scurtă vizită în centru, la Târgul de Crăciun cu taxă primărească. Am ajuns, m-am uitat, am făcut rapid prima la stânga și am plecat. Era nu că îngrămădeală. Îngrămădeala se îngrămădise într-ânsa de câteva ori.

Sorții următoarelor săptămâni stau, în cel mai serios mod cu putiință, în mâinile fiecăruia.

Câteva lucruri de bun simț merită luate în considerare în planurile pe care vi le veți face de Sărbători:



1. Deocamdată Delta corona e încă prevalent în România. Dacă v-ați vaccinat în schemă completă, sau dacă ați trecut prin COVID, e foarte posibil că dacă răciți va fi Omicron, nu altceva. Cu atât mai mult cu cât vă veți intersecta cu persoane sosite acasă ”de sărbători” din țări unde Omicron deja se răspândește dramatic: UK, Spania, Germania, Olanda.

2. E foarte important să vă gândiți de două ori, dacă sunteți răciți, dacă veți vizita rude, prieteni, cunoștințe îndeosebi în mediul rural, dar cu atât mai mult persoane care au o sănătate mai șubredă și/sau vârstă înaintată. Avem câteva date care par a sugera că Omicron e mai puțin patogen, și se complică mai rar cu pneumonie și ARDS (detresă respiratorie acută severă). Dar e totuși corona, și au fost și cazuri de deces după infecție cu Omicron.

3. Îndeosebi atenție la copii. Omicron împărtășește apetența Delta pentru populația pediatrică. România deja a înregistrat și cazuri de MIS-C (răspuns inflamator sistemic al copilului), o complicație severă a COVID, unde multiple organe pot fi atinse, respectiv cazuri de pneumonie unde a fost nevoie de suport ventilator avansat. Din păcate, România a avut și decese în rândul copiilor.

4. Știu că pare nedrept, dar o recomandare aparte trebuie făcută celor care vin din diaspora acasă. Sunt foarte grele sărbătorile în ultimii doi ani. Sunt cu atât mai grele cu cât pretutindeni e pâcla pandemică, și oamenii au nervii întinși la maxim. Nu-mi aduc aminte decât, poate, în anii ’90 să întâlnesc persoane atât de furioase, uneori din nimic. Dar fiecare e responsabil pentru sine. De vreme ce veniți să vedeți oameni dragi, și de vreme ce nu i-ați mai văzut de o vreme, dar mai ales pentru că urmează să plecați înapoi în țările voastre adoptive, nu ar fi păcat? Nu ar fi păcat să-i lăsați în urmă bolnavi sau, și mai rău, spitalizați spre, posibil, și deces?

E o trăsătură tipică românilor să-și bruftuluiască aleșii, să-și înjure primarii, să-și ia la strămoși polițiștii. Mai ales a celor care-au plecat, de multe ori pe bună dreptate, din România. Nimeni nu zice, fiecare are dreptul la o părere despre țara lui de origine. Dar dacă tot ai ajuns să trăiești într-un loc sensibil mai civilizat, sensibil mai curat, mai respectuos cu semenii, caută să aduci bunele practici cu tine acasă. Că-ți place, că nu-ți place, România nu e nici troaca ta, nici nu-ți datorează nimic. Că vrei tu să ai două săptămâni pe an să te dai mare la ”țăranii” de aici posibil că te ajută să refulezi diverse lucruri, dar aduci probleme, faci probleme și vei lăsa în urmă probleme.

Nu există sfaturi prețioase aici. Doar o recomandare: fii cuvincios.



Suma cumulată a tuturor semințelor infecțioase face ca primele 10 – 14 zile după sărbătorile de iarnă să ne pună în fața fatalității. O nouă emergență de cazuri, din câte știm până acum cu o pantă exponențială foarte intimidantă.

Cât de intimidantă? Simplu. Dublare a cazurilor raportate la fiecare două zile. Și vorbim de state mult mai bine echipate decât România, oricât ar vrea să se laude unii cu harta unde noi suntem verzi, dar alții nu.

Dacă (deși nu-mi fac iluzii) reușim, cumva, să navigăm corect următoarele câteva săptămâni, și dacă unele ipoteze despre Omicron încep să se susțină,



Prin februarie vom avea câteva milioane de mucoși,

Dar se poate la fel de bine să avem ceva mult mai rău decât am trăit în toamnă cu Delta-corona. În care caz pentru mulți va putea fi vorba de prea puțin, prea târziu.



Este al doilea Crăciun pandemic. Nu pot să nu-mi aduc aminte că, anul trecut cam la vremea asta, ne bucuram că România avea alocate milioane de doze de vaccinuri anti-COVID, primele care urmau să vină în ianuarie, 2020. Am reușit să convingem aproape 8 milioane dintre ei să se vaccineze. N-am reușit să-i convingem pe ceilalți 5 milioane.

N-aș vrea să-i convingem pe buza unei noi cavalcade a morții, că nu-i nici normal, nici firesc. Dar ce mai e firesc, zilele acestea.

#medicinromania #COVID19″, scrie Gabriel Diaconu pe pagina de Facebook.