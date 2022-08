Români păcăliți de dezvoltatori să-și cumpere case cu defecțiuni majore. Cum să nu cazi în capcană

Case cu defecțiuni majore, cumpărate de mai mulți români. O astfel de situație a avut loc în județul Iași, iar cei care au căzut în capcana dezvoltatorilor nu și-au mai putut recupera banii.

Mai mulți români și-au cumpărat locuințe cu defecțiuni majore. Cum au ajuns într-o astfel de situație

După ce au achitat banii pe locuințe și credeau că totul este impecabil și în conformitate cu suma scoasă din portofel, mai multe persoane au descoperit treptat nereguli. Fie casele nu aveau talpa de fundare, izolație a podelei, tencuială internă și externă completă sau fie s-au depistat probleme cu acoperișul.

Toate acestea s-ar întâmpla deoarece unii responsabili de construcții își doresc să facă economii de materiale sau să obțină cât mai rapid banul. Ca să pară și mai credibili, ei își prezintă locuințele ridicate cu schițe și proiecte care ar conține toate cele lipsă menționate anterior.

Unii cumpărători au ajuns în situația de a afla mai târziu despre faptul că au fost păcăliți, din cauza că nu cunosc componentele unei case, în amănunt. Un constructor recomandă oamenilor să fie însoțiți de specialiști atunci când merg

”Cea mai bună recomandare pe care aş putea să o fac pentru cei care îşi construiesc o casă este să o controleze de jos, de la parter.

Să fii prezent, să vii, în etapele esenţiale să fii acolo, să controlezi ce se întâmplă. Dacă nu te pricepi la construcţii, ar trebui să vii însoţit de un specialist”, a declarat Dumitru Hrițicu, de profesie constructor, pentru

Primul lucru care trebuie verificat la o casă cumpărată

Un proprietar spune că primul lucru ce trebuie verificat într-o casă este fundația. Cel puțin 90 de centimetri adâncime ar fi necesari.

”Prima şi prima dată, fundaţia e cea care trebuie verificată: să se încadreze în standard. Măcar la 90 de centimetri adâncime să fie săpată.

Noi avem nişte prieteni care s-au mutat cu un an înaintea noastră. Şi, din experienţa lor, am ştiut ce să verificăm, la ce să fim atenţi. Când au săpat, am venit şi ne-am uitat, să nu fie jumătate de metru, să fie în standarde”, a precizat și un proprietar pentru sursa menționată anterior.

Un alt aspect important sunt utilitățile. Dacă nu există, trebuie întrebat cât durează până când sunt trase, mai subliniază un alt proprietar. Totodată, este esențial să fii și pe teren atunci când se construiește o locuință. Zidirea nu se face întotdeauna așa cum ar trebui.

De asemenea, trebuie verificate părțile ce țin de electrică și sanitar și cerute chitanțe pentru lucrările efectuate după vizualizarea imobilului. Unii refuză să vi le ofere, dar nu ezitați să fiți insistenți, pentru a vă asigura că aveți