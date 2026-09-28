Sport

„Ciuruiți” în propriul careu: strategia României, fail total în Nations League! Cum ne-a subordonat Bosnia la București

România a pierdut a doua partidă în 4 zile. Bosnia i-a depășit clar pe tricolori, după un meci în care naționala lui Hagi a traversat mai multe momente inexplicabile.
Emanuel Roşu
29.09.2026 | 00:30
Ciuruiti in propriul careu strategia Romaniei fail total in Nations League Cum nea subordonat Bosnia la Bucuresti
SPECIAL FANATIK
Gică Hagi a trăit la intensitate maximă jocul cu Bosnia, dar n-a putut influența exprimarea naționalei. FOTO: FANATIK / Mihai-Antonio Vasile
ADVERTISEMENT

Obiectivul setat de Gheorghe Hagi, câștigarea grupei, pare compromis după numai 180 de minute de fotbal în noua ediție de Nations League. Cifrele jocului arată o inferioritate clară a României, iar FANATIK îți spune unde s-a decis întâlnirea.

Toate cele 4 goluri ale bosniacilor au fost marcate din careul mic al României

Experimentul tactic al lui Hagi a eșuat contra Bosniei. Construcția cu Screciu retras la nivelul fundașilor centrali a funcționat greoi. Pe fază defensivă, bosniacii s-au distrat în multe momente fie cu „tăieri” ale liniilor prin zonele neacoperite, fie cu mingi pe spații în spatele apărării construite din 4 fundași centrali de meserie (Coubiș, Burcă, Ilie, Eissat). Toate cele 4 reușite ale Bosniei au venit din interiorul careului de 6 metri al României, detaliu statistic rar pentru fotbalul jucat la asemenea nivel.

ADVERTISEMENT

România, distrusă în duelurile directe

Din cele 80 de dueluri pentru balon înregistrate în meci, Bosnia a câștigat nu mai puțin de 50. La sol, oaspeții au avut aproape dublu față de România, 36 față de 20. Și în aer bosniacii au stat mai bine, 14 la 10. În prima repriză, când Bosnia a luat distanță pe tabelă, raportul a fost 31 la 16 la general și 23 la 9 la sol.

Am pasat degeaba: posesie inutilă a României cu Bosnia

Așa cum și-a dorit selecționerul Hagi, România a avut posesia contra Bosniei. Tricolorii au dominat acest raport, 56% față de 44% Bosnia. Românii au dat 591 de pase, dintre care 510, adică 88%, și-au atins ținta. Și ex-yugoslavii au stat bine la procentaj, 85%. Le-au reușit 391 din cele 461 de pase încercate.

ADVERTISEMENT
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate...
Digi24.ro
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn

România a dat 222 de pase în jumătatea adversă, față de 151 ale Bosniei, care a fost, însă, mult mai periculoasă în momentele în care a atentat la poarta lui Ionuț Radu. A atins mingea de nu mai puțin de 23 de ori în careul nostru, față de 15 ori România în 16-le opus. Bosnia a avut un coeficient xG, al golurilor așteptate în urma șuturilor trimise, de 2,41, față de numai 0,96 România. Elevii lui Barbarez au tras nu mai puțin de 15 șuturi (vs 13 România), dintre care 7 au fost pe poartă (vs 4). Bosniacii au avut 6 ocazii mari comparativ cu două România. 9 dintre șuturile trimise au fost din interiorul careului lui Radu, iar 4 au găsit plasa.

ADVERTISEMENT
Tiradă în direct la TV! Comentatorul din Bosnia,
Digisport.ro
Tiradă în direct la TV! Comentatorul din Bosnia, "dezlănțuit" la meciul cu România: "Să le fie rușine"
  • 0 puncte are România în grupa de Nations League după două meciuri
  • 3-6 este golaverajul României în Grupa 4 din Liga B a Nations League
Gică Popescu și Adrian Mutu, lăsați mască de adversari după România – Bosnia...
Fanatik
Gică Popescu și Adrian Mutu, lăsați mască de adversari după România – Bosnia 2-4: „Credeam că jucăm cu Barcelona” / „Putea să fie lejer 7-2”
LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 2. Suedia – Polonia 3-1, în grupa României....
Fanatik
LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 2. Suedia – Polonia 3-1, în grupa României. Franța a spart gheața pe final de meci
Profețiile lui Horia Ivanovici! Ce spunea directorul Fanatik despre Ionuț Radu cu 8...
Fanatik
Profețiile lui Horia Ivanovici! Ce spunea directorul Fanatik despre Ionuț Radu cu 8 ore înainte de gafa colosală a portarului României
Tags:
Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
Parteneri
S-a dezlănțuit la adresa lui Ianis Hagi în direct: 'Nu am văzut în...
iamsport.ro
S-a dezlănțuit la adresa lui Ianis Hagi în direct: 'Nu am văzut în viața mea jucător de nivelul ăsta! Eu și toți colegii mei de la școală îi eram superiori'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!