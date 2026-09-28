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Obiectivul setat de Gheorghe Hagi, câștigarea grupei, pare compromis după numai 180 de minute de fotbal în noua ediție de Nations League. Cifrele jocului arată o inferioritate clară a României, iar FANATIK îți spune unde s-a decis întâlnirea.

Toate cele 4 goluri ale bosniacilor au fost marcate din careul mic al României

Experimentul tactic al lui Hagi a eșuat contra Bosniei. Construcția cu Screciu retras la nivelul fundașilor centrali a funcționat greoi. Pe fază defensivă, bosniacii s-au distrat în multe momente fie cu „tăieri” ale liniilor prin zonele neacoperite, fie cu mingi pe spații în spatele apărării construite din 4 fundași centrali de meserie (Coubiș, Burcă, Ilie, Eissat). Toate cele 4 reușite ale Bosniei au venit din interiorul , detaliu statistic rar pentru fotbalul jucat la asemenea nivel.

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România, distrusă în duelurile directe

Din cele 80 de dueluri pentru balon înregistrate în meci, Bosnia a câștigat nu mai puțin de 50. La sol, oaspeții au avut aproape dublu față de România, 36 față de 20. Și în aer bosniacii au stat mai bine, 14 la 10. În prima repriză, când Bosnia a luat distanță pe tabelă, raportul a fost 31 la 16 la general și 23 la 9 la sol.

Am pasat degeaba: posesie inutilă a României cu Bosnia

Așa cum și-a dorit selecționerul Hagi, România a avut posesia contra Bosniei. Tricolorii au dominat acest raport, 56% față de 44% Bosnia. Românii au dat 591 de pase, dintre care 510, adică 88%, și-au atins ținta. Și ex-yugoslavii au stat bine la procentaj, 85%. Le-au reușit 391 din cele 461 de pase încercate.

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România a dat 222 de pase în jumătatea adversă, față de 151 ale Bosniei, care a fost, însă, mult mai periculoasă în momentele în care a atentat la poarta lui Ionuț Radu. A atins mingea de nu mai puțin de 23 de ori în careul nostru, față de 15 ori România în 16-le opus. Bosnia a avut un coeficient xG, al golurilor așteptate în urma șuturilor trimise, de 2,41, față de numai 0,96 România. Elevii lui Barbarez au tras nu mai puțin de 15 șuturi (vs 13 România), dintre care 7 au fost pe poartă (vs 4). Bosniacii au avut 6 ocazii mari comparativ cu două România. 9 dintre șuturile trimise au fost din interiorul careului lui Radu, .

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