Sparge România blestemul?! Tricolorii nu au câştigat niciodată pe 11 noiembrie. 40 de ani de la debutul lui Mircea Lucescu pe banca naţionalei

, 11 noiembrie, de la ora 21:45, în penultima etapă din Grupa J a preliminariilor CM 2022. Pentru tricolori este un meci de totul sau nimic. Cu o victorie pe “Ghencea”, tricolorii se apropie cu şanse imense de barajul pentru calificarea la turneul final din Qatar.

În istoria de 99 de ani a echipei naţionale, ziua de 11 noiembrie nu a fost marcată de nicio victorie. Am jucat de patru ori pe această dată şi am obţinut două remize şi tot atâtea înfrângeri.

Ţara Galilor, primul adversar pe care România l-a întâlnit pe 11 noiembrie

Pe 11 noiembrie 1970, România se deplasa la Cardiff pentru meciul cu Ţara Galilor. Era a doua partidă a tricolorilor din campania de calificare la , iar speranţele erau mari pentru un succes. Selecţionata lui Angelo Niculescu venea după Mondialul din Mexic, dar şi după un debut perfect în preliminariile turneului final din Belgia.

România a plecat cu o remiză de pe “Ninian Park”, scor 0-0, însă ierna pe primul loc în Grupa 1 din preliminariile EURO 1972. Tricolorii au reuşit, într-un final, să-şi păstreze poziţia până la ultima etapă, astfel că au obţinut calificarea în baraj, unde Ungaria ne-a eliminat după trei meciuri de poveste.

Echipa României la meciul cu Ţara Galilor din 1970: Răducanu – Sătmăreanu, N. Lupescu, Dinu (Hălmăgeanu 46), Mocanu – I. Dumitru, R. Nunweiller – Neagu, Dobrin (Domide 76), Dumitrache, Fl. Dumitrescu

11 noiembrie: 40 de ani de la debutul lui Mircea Lucescu pe banca naţionalei

La 11 ani de la meciul Ţara Galilor, pe 11 noiembrie 1981, România a întâlnit Elveţia. Era ultimul meci din preliminariile CM 1982, iar tricolorii rataseră şansa calificării, astfel că Valentin Stănescu a fost înlocuit cu Mircea Lucescu.

La Berna, România a obţinut din nou un rezultat de egalitate, scor 0-0, însă meciul va rămâne în istorie prin revenirea lui Ladislau Boloni sub tricolor. În plus, partida de la Berna a însemnat debutul sub tricolor pentru Mircea Rednic, Gino Iorgulescu, Nelu Stănescu, Ioan Andone şi Romulus Gabor.

Cu excepţia lui Nelu Stănescu, ceilalţi patru vor fi piese cheie în campania care a adus calificarea României la EURO 1984. Ca un amănunt de culoare, tot contra Elveţiei debutase Mircea Lucescu la naţională, în noiembrie 1966, ca jucător.

Echipa României la meciul cu Elveţia din 1981: D. Moraru – Rednic, Ştefănescu, Iorgulescu, Stănescu – Ţicleanu (Andone 82), Augustin, Klein, Balaci – Gabor, M. Sandu (Boloni 90)

Acum zece ani ne bătea Belgia

România a jucat un singur amical pe 11 noiembrie şi se întâmpla în 2011. După ce ratase calificarea în barajul pentru EURO 2012, selecţionata condusă de Victor Piţurcă a bifat două meciuri amicale, cu Belgia şi Grecia, iar prima partidă s-a disputat acum fix zece ani.

Pe stadionul “Maurice Dufrasne” din Liege, România a fost învinsă de Belgia, scor 1-2. Daniel van Buyten şi autogolul lui Răzvan Cociş au adus victoria adversarilor, în timp Daniel Niculae a marcat singurul gol al tricolorilor. Pe finalul meciului, Gabi Torje a scos o lovitură de la 11 metri, însă Răzvan Raţ a ratat penalty-ul care putea aduce al treilea egal obţinut de România pe 11 noiembrie.

Echipa României în meciul cu Belgia din 2011: Tătăruşanu – Luchin (M. Pleaşcă 76 / Găman 84), Chiricheş, Goian, Raţ – Cociş, Lazăr (Torje 46), Pintilii – Varga (Cr. Tănase 46), B. Stancu (Mazilu 46), D. Niculae

Înfrângere dură în faţa Poloniei. Lewandowski nu ne-a dat nicio şansă

În urmă cu cinci ani, pe 11 noiembrie 2016, România primea vizita Poloniei, într-un meci din preliminariile CM 2018. A fost a patra partidă din mandatul lui Christoph Daum pe banca naţionalei şi cea mai categorică înfrângere din scurta perioadă în care neamţul i-a condus pe tricolori.

Pe Arena Naţională, Polonia a făcut legea din primul minut şi s-a impus clar, scor 3-0, după golurile marcate de Kamil Grosicki şi Robert Lewandwoski, autor al unei duble în ultimele zece minute ale meciului.

“Polonia a fost o echipă bună azi, bine organizată pe teren, nu ne-au lăsat să ne facem jocul, să ne folosim tehnica de pasare. Arătați-mi un antrenor care se așteaptă să piardă un meci. Ne doream să câștigăm acest meci, dar am pierdut în fața unei echipe foarte bine pusă în teren. Puteau să mai marcheze. Trebuie să încercăm să prindem locul doi în această grupă. Cred în potențialul jucătorilor români”, spunea Christoph Daum la finalul meciului.

Echipa României în meciul cu Polonia din 2016: Tătărușanu – Benzar, Chiricheș, Dr. Grigore, Toșca – Hoban (Prepeliţă 46) – Ad. Popa (Fl. Andone 46), R. Marin, N. Stanciu (Keşru 82), Chipciu – B. Stancu