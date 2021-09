România, 2 milioane de doze de vaccin antigripal achiziționate, cu 1 milion sub totalul din 2020

În plină pandemie de Covid-19, cu un val 4 al infectărilor tot mai intens de la o zi la alta, autoritățile anunță că au achiziționat 2 milioane de doze de vaccin antigripal

Decizia este una surprinzătoare, având în vedere că în urmă cu un an Ministerul Sănătății, condus la acea vreme de Nelu Tătaru, anunța achiziția a circa 3 milioane de doze.

Pentru sezonul rece ca urmează, România anunță că a achiziționat 2 milioane de doze de , în condiţiile în care pentru 2020 fuseseră cumpărate 2.970.000 de doze, informează .

O primă tranșă a acestui tip de vaccin, care constă în peste 300.000 de doze, ar trebui să ajungă în DSP-uri la sfârşitul acestei luni, iar campania de vaccinare ar putea începe pe 15 octombrie, aşa cum se întâmplă în mod obișnuit, sau chiar mai devreme de această data.

Similar anilor trecuți, repartiția dozelor de vaccin către direcțiile de sănătate publică se va face în mai multe etape. Vaccinurile vor fi livrate apoi spre cabinetele medicilor de familie dar şi spitalelor, pentru a putea începe imunizarea.

Vor fi vaccinate cu prioritate în campania gratuită a Ministerului Sănătății persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, cu boli cronice, copiii şi persoanele în vârstă instituționalizate, personalul medical și femeile însărcinate.

Medicii epidemiologi: ”Vaccinarea antigripală, extrem de importantă în contextul pandemiei de Covid-19”

Medicii de specialitate din România spun că este esențială în această perioadă a pandemiei de Covid-19.

Doctorul Adrian Marinescu, director medical al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balş din Capitală spune că vaccinarea gripală, derulată în contextul epidemiei actuale de coronavirus, are o importanță majoră. Medicul atrage atenția asupra efectelor unei duble infecții în cazul aceleiași persoane.

”De ce ar trebui să se vaccineze împotriva gripei, mai ales acum? Din mai multe considerente. În primul rând, că nu are nevoie nimeni să aibă o infecţie dublă, cu două virusuri, care clar ar duce la un prognostic mult mai rezervat, să ai şi gripă, şi Covid în acelaşi timp.

În al doilea rând cu siguranţă România nu e pregătită din punct de vedere financiar şi din punct de vedere logistic să aibă şi o epidemie de gripă. Vaccinarea ar trebui să se întâmple cât se poate de repede, pentru a preveni o situaţie epidemiologică care categoric ar putea să fie mai grea, şi atunci am avea două probleme, nu doar una.

În al treilea rând va fi o problemă de diagnostic, în momentul în care voi avea o simptomatologie care poate să fie valabilă la amândouă afecţiunile, voi avea o problemă de gestionare, pentru că va fi greu să aleg circuitul, va fi discuţia cu diagnosticul diferenţial, este o complicaţie categoric în plus.

Eu cred că varianta cea mai bună este de vaccinare, mai ales că vorbim de un vaccin anti-gripal cu care practic ne-am obişnuit şi avem informaţii an de an, aşa că nu se pune problema să fie ceva nou, nici să avem semne de întrebare, aşa cum nu am avut nici în anii care au trecut”, a spus, conform sursei citate, medicul din Capitală.