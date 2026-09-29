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Naționala lui Gică Hagi a pierdut clar, scor 2-4, meciul cu Bosnia, după ce la pauză a fost condusă cu 3-1.

România a repetat o „ispravă” din 1947

Scorul final a fost stabilit în repriza secundă, după reușitele lui Mahmic 55 și Cicâldău 62, consemnând un rezultat rușinos pentru echipa națională, care a încasat trei goluri în numai 28 de minute. România nu a mai încasat trei goluri în prima repriză, pe teren propriu, de pe 21 septembrie 1947. Atunci, naționala antrenată de Francisc Ronnay, care îl avea în echipă pe Petschovski, a fost învinsă de Cehoslovacia cu 6-2, la pauză fiind 3-1 pentru oaspeți.

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Deși să încasezi trei goluri, în prima repriză, pe teren propriu, este o contraperformanță notabilă, România nu este singura națională în această situație. Meciurile de aseară au scos în evidență o situație și mai dureroasă.

Turcia a încasat trei goluri în 18 minute

Turcia a fost învinsă pe teren propriu de Italia, scor 4-1. Jucătorii lui Roberto Mancini au stabilit soarta partidei de la Bursa, încă din prima jumătate de oră, când au înscris de trei ori în 18 minute. Echipa lui Roberto Mancini a deschis scorul foarte rapid, în minutul 9, când Alessandro Bastoni l-a învins pe Altay Bayindir din interiorul careului.

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Apoi, în minutul 22, Davide Frattesi a dublat avantajul oaspeților, iar scorul primei reprize a fost stabilit cinci minute mai târziu, când Michael Kayode, care a făcut 3-0. S-a terminat 4-1 pentru italieni, după golurile marcate la reluare de Baris Yilmaz și Pio Esposito.

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San Marino, România și Israel, în topul celor mai slabe apărări

Iar săptămâna trecută, San Marino – Finlanda s-a terminat 0-7, cu trei goluri încasate de gazde în prima repriză. Finlandezii au intrat tare în meci și au deblocat tabela încă din minutul 5 prin Pohjanpalo, iar majorarea a venit încă din minutul 14 prin Svanback. În minutul 33, Kallman a făcut 3-0, scorul căpătând proporții după pauză.

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Cea mai slabă națională a lumii este urmată în această ierarhie de România și Israel, care au primit câte șase goluri.