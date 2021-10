România a ajuns la 7 milioane de persoane vaccinate cu o doză. Valeriu Gheorghiță: ”Mulțumesc, dragi români!”

România a depășit duminică pragul de 7 milioane de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu cel puțin o doză, potrivit CNCAV.

Peste 65.000 de persoane au fost în ultimele 24 de ore, dintre care peste 41.196 cu prima doză, a anunțat duminică . 9.663 de oameni au recepționat cea de-a doua doză, iar 14.310 au primit a treia doză de vaccin.

Numărul persoanelor vaccinate vaccinate cu schemă completă a ajuns la 6.298.197, iar al celor cu care au primit cel puțin o doză se ridică la 7.004.966.

Coordonatorul campaniei de vaccinare din România a postat un mesaj pe pagina de Facebook RO Vaccinare.

“Mulțumesc tuturor celor care au ales să se vaccineze și să fie solidari nevoii de a ne fi mai bine! Fiecare are motivele lui pentru care s-a vaccinat!

Am fost curioși cu toții care este prima persoană din România care se vaccinează împotriva COVID-19. Am vrut să o cunoaștem, sa-i știm povestea. Ce bine ar fi dacă am putea să știm povestea a 7 milioane de persoane. Cu siguranță fiecare poveste este specială. Cred că în felul acesta am fi mai înțelegători, mai uniți, mai toleranți, mai implicați, mai încrezători!

Pentru că 7.000.000 nu este un simplu număr… sunt, de fapt, 7.000.000 de destine, de povești, de oameni, care au avut încredere, care au fost solidari, care nu au rămas indiferenți, care pot schimba viitorul nostru, al tuturor.

Mulțumesc, dragi români! ”, a transmis coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță

6,3 milioane de români s-au vaccinat cu schema completă

În ultimele 24 de ore, peste 65.000 de persoane au fost vaccinate, a anunțat duminică CNCAV.

Numărul total raportat de la începutul campaniei de vaccinare a ajuns la 18.533, dintre care 39 în ultima zi.

Pe 30 octombrie, 88.881 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în România, din care 57.547 cu prima doză, 13.239 cu doza a doua și 18.095 cu doza a treia.