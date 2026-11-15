Sport

România a aruncat Polonia în haos! Nu s-a mai întâmplat în acest secol

Gabriel Neagu
15.11.2026 | 11:18
Romania a aruncat Polonia in haos Nu sa mai intamplat in acest secol
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Polonia a semnat o contraperformanță istorică în 2026. sursa foto: profimedia
Polonia traversează o perioadă mai mult decât nefericită, iar duelul cu România a marcat finalul unei campanii de coșmar. ”Vulturii Albi” au semnat cea mai mare contraperformanță din acest secol.
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România a învins, pe Arena Națională, în etapa cu numărul 5 din Liga Națiunilor, pe Polonia, 2-1. Reușitele lui Alexandru Cicâldău (’69) și Dennis Man (’72) au semnat o contraperformanță istorică pentru selecționata ”Vulturilor Albi”. Cifrele din ultimii 25 de ani confirmă dezastrul naționalei poloneze.

Polonia a avut un an de coșmar în deplasare

Eșecul de la București a pus capăt uneia dintre cele mai slabe campanii anuale internaționale ale Poloniei. Naționala lui Jan Urban a reușit contraperformanța de a pierde toate duelurile disputate în deplasare, în 2026. De asemenea, niciun rezultat de egalitate nu a fost înregistrat în cele patru meciuri jucate în afara granițelor Poloniei în acest an calendaristic.

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Partida contra României a fost ultimul duel din deplasare pe care Polonia l-a jucat în 2026. Astfel, nimic nu mai poate schimba traseul dezastruos pe care l-a avut în actualul an. Acestea sunt toate duelurile care fac parte din cel mai slab bilanț al ”Vulturilor Albi” după anul 2001:

  • 31 martie 2026, Calificări Cupa Mondială: Suedia – Polonia 3-2
  • 28 septembrie 2026, Liga Națiunilor: Suedia – Polonia 3-1
  • 5 octombrie 2026, Liga Națiunilor: Bosnia – Polonia 1-0
  • 14 noiembrie 2026, Liga Națiunilor: România – Polonia 2-1

Spre deosebire de rezultatele obținute în deplasare, naționala lui Jan Urban s-a descurcat mai mult decât onorabil pe teren propriu. În duelurile disputate pe Narodowy Stadium, Polonia a obținut două victorii, două egaluri și o înfrângere. Cel mai mare succes a fost înregistrat împotriva României, pe 2 octombrie, 6-0. Singurul eșec al campaniei s-a întâmplat într-un duel amical, pe 31 mai, contra Ucrainei, 0-2.

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Per total, Polonia are un bilanț îngrijorător în 2026. ”Vulturii Albi” au obținut doar două victorii în acest an, contra Albaniei (2-0) și României (6-0), au obținut două remize, contra Nigeriei (2-2) și Bosniei (0-0), și și-au trecut în cont nu mai puțin de cinci înfrângeri.

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Polonia riscă retrogradarea în Liga C

Victoria ”tricolorilor” împotriva Poloniei păstrează speranțele pentru salvarea de la retrogradarea în al treilea eșalon valoric al Ligii Națiunilor. Cu numai un meci rămas de disputat, România ocupă ultimul loc al Grupei H, cu 3 puncte. Singura contracandidată care riscă să pice în Liga C este chiar naționala lui Jan Urban, care se clasează pe poziția a treia, cu 4 puncte.

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Pentru a rămâne în a doua urnă valorică, elevii lui Gică Hagi sunt obligați să învingă pe Bosnia, marți, 17 noiembrie, la Zenica. În același timp, Polonia este obligată să piardă duelul de pe Narodowy Stadium, împotriva Suediei. Acesta este clasamentul complet al Grupei H din Liga Națiunilor, după cinci runde disputate:

  1. Suedia (10-5) – 13 puncte
  2. Bosnia (8-6) – 8 puncte
  3. Polonia (8-6) – 4 puncte
  4. România (5-14) – 3 puncte
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