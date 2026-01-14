ADVERTISEMENT

Cu două luni înainte ca România să joace pe terenul Turciei în semifinala barajului pentru Cupa Mondială de fotbal, reprezentativa de polo a țării noastre a reușit să se impună contra rivalilor din „Țara Semilunii”, scor 20-19, în cadrul grupei D de la Campionatul European, turneu care se desfășoară în Serbia.

România a bătut deja Turcia, înaintea marelui meci pentru Cupa Mondială

Naționala de polo a României a evitat un eșec rușinos contra Turciei la Campionatul European de polo de la Belgrad. „Tricolorii” porneau ca mari favoriți în acest duel, dar s-au impus la un singur gol diferență, scor 20-19. Condusă cu 5-4 după primul sfert, naționala României a câștigat următoarele două cu același scor, 7-5, dar a trăit cu emoții pe final.

În meciul de debut de la turneul final, naționala României a trecut cu 16-8 de Slovacia, țară pe care și prima reprezentativă de fotbal ar putea să o întâlnească în martie, într-o eventuală . , iar Slovacia va primi vizita naționalei din Kosovo.

Ce urmează pentru naționala de polo a României la Campionatul European

Cu două victorii în primele două meciuri de la Campionatul European, România păstrează șanse la primul loc în grupa D. În ultima rundă, „tricolorii” pornesc cu șansa a doua în duelul cu Italia, grupare care a fost vicecampioană mondială în 2024. Partida va avea loc joi, 15 ianuarie, de la ora 16:15.

Cu rezultatele obținute până acum însă, naționala României și-a asigurat deja prezența în grupa principală F, din care vor mai face parte alte cinci formații. Până acum, și-au asigurat prezența în această serie România, Italia, Croația și Grecia, iar ultimele două locuri vor fi ocupate de învingătoarele din partidele Slovenia – Georgia și Turcia – Slovacia.