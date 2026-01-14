Sport

România a bătut deja Turcia, înaintea marelui meci pentru Cupa Mondială!

România va juca la Istanbul contra Turciei în luna martie, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială, dar echipa țării noastre a obținut un succes important contra sportivilor din „Țara Semilunii”.
Bogdan Mariș
14.01.2026 | 08:00
Romania a batut deja Turcia inaintea marelui meci pentru Cupa Mondiala
ULTIMA ORĂ
România a învins Turcia cu două luni înainte de barajul pentru Cupa Mondială.
ADVERTISEMENT

Cu două luni înainte ca România să joace pe terenul Turciei în semifinala barajului pentru Cupa Mondială de fotbal, reprezentativa de polo a țării noastre a reușit să se impună contra rivalilor din „Țara Semilunii”, scor 20-19, în cadrul grupei D de la Campionatul European, turneu care se desfășoară în Serbia.

România a bătut deja Turcia, înaintea marelui meci pentru Cupa Mondială

Naționala de polo a României a evitat un eșec rușinos contra Turciei la Campionatul European de polo de la Belgrad. „Tricolorii” porneau ca mari favoriți în acest duel, dar s-au impus la un singur gol diferență, scor 20-19. Condusă cu 5-4 după primul sfert, naționala României a câștigat următoarele două cu același scor, 7-5, dar a trăit cu emoții pe final.

ADVERTISEMENT

În meciul de debut de la turneul final, naționala României a trecut cu 16-8 de Slovacia, țară pe care și prima reprezentativă de fotbal ar putea să o întâlnească în martie, într-o eventuală finală a barajului pentru Cupa Mondială. În semifinale, România joacă pe terenul Turciei, la Istanbul, iar Slovacia va primi vizita naționalei din Kosovo.

Ce urmează pentru naționala de polo a României la Campionatul European

Cu două victorii în primele două meciuri de la Campionatul European, România păstrează șanse la primul loc în grupa D. În ultima rundă, „tricolorii” pornesc cu șansa a doua în duelul cu Italia, grupare care a fost vicecampioană mondială în 2024. Partida va avea loc joi, 15 ianuarie, de la ora 16:15.

ADVERTISEMENT
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii...
Digi24.ro
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”

Cu rezultatele obținute până acum însă, naționala României și-a asigurat deja prezența în grupa principală F, din care vor mai face parte alte cinci formații. Până acum, și-au asigurat prezența în această serie România, Italia, Croația și Grecia, iar ultimele două locuri vor fi ocupate de învingătoarele din partidele Slovenia – Georgia și Turcia – Slovacia.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Scandal monstru în Turcia, cu Alex Maxim în prim-plan! Românul și-a ținut cu...
Fanatik
Scandal monstru în Turcia, cu Alex Maxim în prim-plan! Românul și-a ținut cu greu antrenorul să nu-l bată pe arbitru. Video
Cum arată mâna jucătoarei de tenis, Andreea Prisăcariu, după finala din Antalya: ”Așa...
Fanatik
Cum arată mâna jucătoarei de tenis, Andreea Prisăcariu, după finala din Antalya: ”Așa se face victoria”
Novak Djokovic, subiect de polemică legat de performanțele din tenis: ”E cu mult...
Fanatik
Novak Djokovic, subiect de polemică legat de performanțele din tenis: ”E cu mult peste jucătorii mediocri din ATP!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Klaus Iohannis, complice într-un caz de trucare de meciuri în fotbalul românesc: 'Aveam...
iamsport.ro
Klaus Iohannis, complice într-un caz de trucare de meciuri în fotbalul românesc: 'Aveam mărturiile antrenorilor și jucătorilor'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!