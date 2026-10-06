România a câștigat cu 6-1. Cine este singura națională de fotbal care a „spălat” din rușinea din această toamnă

Toamna anului 2026 nu a fost, până acum, cea mai grozavă pentru fotbalul românesc la nivelul echipelor naționale. Reprezentativa de seniori la fotbal masculin vrea cu siguranță să uite primele 4 partide din Liga Națiunilor.
Campionatului European de fotbal feminin Under-19 din 2027 are parte în această perioadă (3-13 octombrie) de faza preliminariilor. Marți, 6 octombrie, naționala României a învins reprezentativa similară a Kazahstanului cu scorul de 6-1, după ce a condus cu 2-0 la pauză. Meciul a avut loc pe Centenary Stadium din Ta’ Qali (Malta), în Grupa B6 a primei faze a preliminariilor.
Corina Colibaba (3, 63), Maria Olah (14), Aida Bucşă (57), Violeta Bogoş (76) şi Sophia Daniela Glatter (84) sunt jucătoarele care au marcat pentru „tricolore”, în timp ce Angelina Oster (90+2) a semnat golul de onoare al kazahelor. Echipa pregătită de selecţionerul Constantin Olariu va mai juca pe 9 octombrie contra Maltei, de la 15:30, şi pe 12 octombrie contra Cehiei, de la ora 13:30.
Câştigătoarele grupelor din Liga B, precum şi cea mai bună echipă de pe locul al doilea, vor promova în Liga A. Ulterior, aceste echipe vor lupta în primăvara anului viitor pentru un loc la Campionatul European din 2027, găzduit de Ungaria.
Naționala României la fotbal masculin a jucat până acum 4 meciuri din noua ediție de Liga Națiunilor. Sub comanda lui Gică Hagi, revenit la cârma echipei în primăvara acestui an, „tricolorii” au pierdut toate aceste partide: Suedia – România 2-1, România – Bosnia 2-4, Polonia – România 6-0 și România – Suedia 0-1.
Ultimele două meciuri pe care elevii lui Gică Hagi le mai dispută în această campanie sunt programate în luna noiembrie. Mai exact, urmează duelurile cu Polonia (14 noiembrie) și cu Bosnia și Herțegovina (17 noiembrie).
Dezastru a fost și la U21, unde elevii lui Costin Curelea și-au luat adio de la EURO 2027. Finlanda U21 a câștigat cu 2-0 duelul cu România U21 și astfel „micii tricolori” au pierdut orice șansă de a se califica la turneul final de anul viitor. Înainte de meciul cu Finlanda U21, România avea 0,1% șanse de a mai prinde primele 2 poziții ale grupei. Odată cu eșecul de la Târgoviște, poarta calificării s-a închis definitiv.
Situația a stat mai bine însă la U19. După 1-2 contra Ungariei, echipa pregătită de Ion Marin începuse cu o înfrângere „Memorialul Stevan Vilotic”, turneul internațional de pregătire organizat în Serbia, dar s-a revanșat ulterior. Au urmat succesul cu Serbia U19, scor 3-1, pentru ca în ultima partidă să învingă Bulgaria U19 cu 1-0.