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România a câștigat cu 6-1. Cine este singura națională de fotbal care a „spălat” din rușinea din această toamnă

Naționala de seniori a României a avut parte de o toamnă de coșmar, unde a pierdut toate cele 4 meciuri disputate în Liga Națiunilor. Cine este reprezentativa „tricoloră” care a câștigat însă la scor.
Mihai Dragomir
06.10.2026 | 19:08
Romania a castigat cu 61 Cine este singura nationala de fotbal care a spalat din rusinea din aceasta toamna
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Ce victorie! România a reușit să învingă și ea cu 6 goluri. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
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Toamna anului 2026 nu a fost, până acum, cea mai grozavă pentru fotbalul românesc la nivelul echipelor naționale. Reprezentativa de seniori la fotbal masculin vrea cu siguranță să uite primele 4 partide din Liga Națiunilor.

Victorie la scor pentru naționala României U19 la fotbal feminin

Campionatului European de fotbal feminin Under-19 din 2027 are parte în această perioadă (3-13 octombrie) de faza preliminariilor. Marți, 6 octombrie, naționala României a învins reprezentativa similară a Kazahstanului cu scorul de 6-1, după ce a condus cu 2-0 la pauză. Meciul a avut loc pe Centenary Stadium din Ta’ Qali (Malta), în Grupa B6 a primei faze a preliminariilor.

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Corina Colibaba (3, 63), Maria Olah (14), Aida Bucşă (57), Violeta Bogoş (76) şi Sophia Daniela Glatter (84) sunt jucătoarele care au marcat pentru „tricolore”, în timp ce Angelina Oster (90+2) a semnat golul de onoare al kazahelor. Echipa pregătită de selecţionerul Constantin Olariu va mai juca pe 9 octombrie contra Maltei, de la 15:30, şi pe 12 octombrie contra Cehiei, de la ora 13:30.

Câştigătoarele grupelor din Liga B, precum şi cea mai bună echipă de pe locul al doilea, vor promova în Liga A. Ulterior, aceste echipe vor lupta în primăvara anului viitor pentru un loc la Campionatul European din 2027, găzduit de Ungaria.

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Rezultatele naționalei de seniori a României la fotbal masculin

Naționala României la fotbal masculin a jucat până acum 4 meciuri din noua ediție de Liga Națiunilor. Sub comanda lui Gică Hagi, revenit la cârma echipei în primăvara acestui an, „tricolorii” au pierdut toate aceste partide: Suedia – România 2-1, România – Bosnia 2-4, Polonia – România 6-0 și România – Suedia 0-1.

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Ultimele două meciuri pe care elevii lui Gică Hagi le mai dispută în această campanie sunt programate în luna noiembrie. Mai exact, urmează duelurile cu Polonia (14 noiembrie) și cu Bosnia și Herțegovina (17 noiembrie).

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Rezultatele naționalei U21 a României la fotbal masculin. Adio EURO 2027

Dezastru a fost și la U21, unde elevii lui Costin Curelea și-au luat adio de la EURO 2027. Finlanda U21 a câștigat cu 2-0 duelul cu România U21 și astfel „micii tricolori” au pierdut orice șansă de a se califica la turneul final de anul viitor. Înainte de meciul cu Finlanda U21, România avea 0,1% șanse de a mai prinde primele 2 poziții ale grupei. Odată cu eșecul de la Târgoviște, poarta calificării s-a închis definitiv.

Rezultatele naționalei U19 a României la fotbal masculin

Situația a stat mai bine însă la U19. După 1-2 contra Ungariei, echipa pregătită de Ion Marin începuse cu o înfrângere „Memorialul Stevan Vilotic”, turneul internațional de pregătire organizat în Serbia, dar s-a revanșat ulterior. Au urmat succesul cu Serbia U19, scor 3-1, pentru ca în ultima partidă să învingă Bulgaria U19 cu 1-0.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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