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Cu toate că România nu se poate compara la nivel de bugete sau salarii cu marile ligi din Europa, țara noastră este foarte competitivă atunci când aduce antrenori sau jucători din ligile inferioare din Portugalia, Franța, Spania sau orice altă țară. Așa a fost convins să vină și la Botoșani antrenorul de la Inter Escaldes, Felipe Ortiz.

Giovanni Becali știe de ce a ajuns la Botoșani antrenorul Felipe Ortiz, ultima oară la Inter Escaldes

Dezvăluirea îi aparține lui Giovanni Becali, într-un dialog cu Cristi Coste, moderatorul emisiunii GIOVANNI SHOW. „În Andorra salariile sunt de câteva mii, și în Portugalia. Tu crezi că în Divizia B din Portugalia se câștigă 7.000-8.000? România a devenit un El Dorado. Sau în Franța, în diviziile B și C, de unde luăm jucători. Acolo câștigă 6.000-7.000. sunt un El Dorado pentru jucătorii ăștia. Antrenorul ăsta cred că avea 4.000 acolo.

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să-l ducă la mijlocul clasamentului și să-și facă un nume? (n.r. – ironic, sugerând că a venit, de fapt, pentru bani). Andorra e o stradă și treci în Spania. Se mai întâmplă, o dată la 40, 30, 25 de ani, miracole din astea. Și Sheriff Tiraspol a bătut-o pe Real Madrid, pe Bernabéu.”, s-a explicat Giovanni Becali.

Cristi Coste nu înțelege cum un antrenor precum Ortiz a ajuns la FC Botoșani în Superliga

La rândul său, jurnalistul Cristi Coste nu înțelege cum un antrenor care tocmai a bătut pe FC Copenhaga într-o cupă europeană cu 2-0 ar putea accepta să antreneze la Botoșani. „Eu nu înțeleg, bați FC Copenhaga și a doua zi ești la Botoșani? Nu înțeleg, cel puțin din punctul de vedere al atmosferei. OK, e Andorra, dar sunt cupe europene. Nu a avut nicio oportunitate în Segunda División, în Spania? Nu zic, Valeriu Iftime chiar merită felicitat”, a subliniat Coste.

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