România, a doua țară din Europa cu un computer IBM Quantum System Two. Investiția care pune Iașul pe harta tehnologiei cuantice mondiale

România este pusă pe harta tehnologiei cuantice printr-o investiţie în premieră făcută la Iaşi de compania IBM. FreeYa Mind Campus, primul centru privat de infrastructură cuantică din Europa Centrală și de Est, a anunţat semnarea unui parteneriat cu compania americană pentru aducerea în România a unui computer cuantic IBM Quantum System Two.

SUA, Japonia şi Spania sunt singurele ţări unde este instalat IBM Quantum System Two

IBM Quantum System Two este unul dintre cele mai avansate sisteme de calcul cuantic dezvoltate de IBM, iar România va fi doar a doua ţară din Europa, după Spania, unde va fi instalat un astfel de computer. La nivel mondial, doar SUA şi Japonia mai au instalate astfel de sisteme. Importanţa instalării unui astfel de sistem în ţara noastră este crucială pentru viitorul cercetării, pentru că, spre deosebire de computerele clasice, sistemele cuantice pot procesa simultan un număr foarte mare de stări, ceea ce le deschide o gamă largă de aplicabilitate.

IBM vrea ca acest sistem să fie baza pentru accelerarea cercetării medicale prin simulare moleculară avansată, simulări chimice (medicamente, materiale), optimizarea rețelelor logistice și energetice, criptografie și securitate, , dar şi aplicații în securitatea comunicațiilor și a transferurilor bancare, protecția infrastructurii critice și a sistemelor guvernamentale.

Universitatea Politehnica din Bucureşti a devenit parte a acestui proiect

Deși această tehnologie se află încă într-o fază incipientă până să fie adoptată pe scară largă la nivel comercial, guvernele și marile instituții financiare din Europa și SUA alocă deja bugete substanțiale pentru pregătirea tranziției. În cadrul evenimentului de la Iaşi în care a fost anunţat parteneriatul cu IBM, FreeYa Mind Campus a semnat un protocol de colaborare cu Universitatea Politehnica Bucureşti, pe modelul celor pe care le are deja cu universităţi din Cluj-Napoca şi Iaşi.

Inițiativa FreeYa Mind Campus îi aparţine antreprenorului Cristian Berariu și are sediul la Iași, în zona Bucium, unde pe lângă componenta tehnologică se dezvoltă un campus dedicat educației și cercetării avansate. Proiectul își propune să poziționeze România ca , iar ca urmare a ultimelor investiţii ţara noastră dispune acum de infrastructura necesară pentru a dezvolta şi testa soluţii post-cuantice.

IBM Quantum System Two va fi instalat fizic la Iaşi în luna octombrie

În cadrul evenimentului de la Iaşi, Martin Svik, VP și Distinguished Engineer, CTO IBM pentru Europa Centrală, de Nord și de Est, a expus urgența pregătirii ecosistemelor digitale, avertizând că sistemele criptate utilizate astăzi, inclusiv cele legate de tranzacţii bancare, sunt susceptibile de a deveni vulnerabile până în 2030.

În acelaşi timp, migrarea către standarde quantum-safe este estimată se dureze între 5 şi 15 ani, iar Comisia Europeană a stabilit deja o foaie de parcurs care prevede ca primii paşi să fie implementaţi de toate statele membre până la sfârşitul acestui an. În România, instalarea fizică a IBM Quantum System Two este programată pentru octombrie 2026.