România a fost invitată de Franța la discuțiile privind „umbrela nucleară”. Cum văd experții această propunere. „Dați-mi voie să nu fiu de acord”

Ministrul de externe, Oana Țoiu, a anunțat că și România a fost invitată la discuția pe tema planului președintelui francez Emmanuel Macron, de a mări dimensiunea arsenalului nuclear al Franței și de a intensifica semnificativ cooperarea în domeniul armelor nucleare cu aliații europeni. Cum este văzută această propunere pentru țara noastră de către experți.

România a fost invitată la discuțiile cu Franța

Ministrul de externe, Oana Țoiu, a declarat marți, că România este una dintre țările care au fost invitate să participe la discuțiile cu francezii în vederea planului de „descurajare anticipată”, în care se dorește De asemenea, se dorește și o cooperare mai strânsă pe acest domeniu, cu statele europene.

„În primul rând, în ceea ce priveşte descurajarea şi descurajarea nucleară, cred că este important să reafirmăm principiul de bază al Articolului 5 al NATO şi faptul că suntem ţări aliate, prin urmare fiecare dintre noi, prin propria capacitate militară, acţionează ca un factor de descurajare pentru securitatea tuturor, iar cred că acest lucru este foarte important de clarificat. În ceea ce priveşte propunerea Franţei, România este una dintre ţările invitate să participe la aceste discuţii”, a declarat Oana Țoiu de la Varșovia, în cadrul unei conferinţe de presă comună cu omologul polonez Radosław Sikorski.

În același timp, Oana Țoiu a menționat că partenerii strategici ai țării noastre sunt mereu deschiși în ceea ce privește avansarea discuțiilor legate de securitatea și dezvoltarea economică, însă „suntem încă într-un stadiu incipient în ceea ce privește detaliile potențialului plan”.

„Din partea României și în ceea ce privește feedback-ul pe care îl avem în acest sens, acesta ține de competența Consiliului Național de Securitate, prezidat de președinte, iar întrucât președintele va avea în curând întâlniri relevante pentru acest subiect, voi amâna răspunsul”, a mai afirmat ministrul de externe.

Cum interpretează analiștii politici această invitație a Franței

FANATIK a luat legătura cu analistul pe politică externă Iulian Chifu. Acesta susține că, momentan, nu se cunosc mai multe detalii cu privire la discuțiile care vor avea loc și nu putem lansa speculații din acest punct de vedere. Cu toate acestea, el subliniază faptul că este important faptul că și România se află la masa discuțiilor.

„Important este că suntem la masă, că suntem la discuție și știm care este tonul, conținutul și substanța propunerii. Restul sunt speculații. . Alianța Nord-Atlantică are deja o umbrelă nucleară asumată de Statele Unite, potrivit strategiei naționale de apărare a Statelor Unite. Ea își asumă în continuare umbrela nucleară și elementele critice pentru apărare convențională. Așa se notează în strategia din ianuarie. Trebuie văzut ce înseamnă propunerea Franței, ce presupune propunerea Franței, care este gradul de suprapunere a proiectelor sau de complementaritate, care este sensul propunerii Franței. Dar, repet, important este să participăm în acea discuție inițiată pe linia franco-germană, încheiată pe linia franco-britanică”, a declarat expertul pe politică externă Iulian Chifu.

În acest context, Chifu a menționat că, pentru acest moment, suntem într-o fază inițială în care nu știm, concret, despre ce este vorba, iar „orice

speculație cred că este exagerată” și ar putea dăuna țării noastre, „ar putea strica seriozitatea unui subiect care este extrem de important.

Experții în strategie militară nu sunt de acord cu o anumită chestiune

În acest context, FANATIK a discutat și cu generalul-maior Dan Grecu. Acesta a subliniat faptul că este o armă de descurajare și nu una de acțiune. De asemenea, expertul în strategie militară a amintit și el că România oricum se află sub umbrela NATO.

„Dacă o dată se începe o acțiune cu arme nucleare, atunci s-a terminat și cu învingătorii și cu învinșii, pentru că nu o să mai existe. O să fie un pământ pârjolit, iar noi o să fim toți sub diferite forme, în aer sau sub pământ. Aici este foarte clar un lucru pe care eu îl explic, pe care liderii mondiali îl discută și se amenință unii pe alții de fiecare dată. România, ca membru Alianței Nord-Atlantice, este sub umbrela nucleară al NATO. Umbrela nucleară NATO este compusă din Statele Unite, bineînțeles, principala putere, și Marea Britanie, pentru că Franța, de bună voie și nesilită de nimeni, s-a retras din grupul de planificare nuclear al NATO. Acum încearcă să își găsească unul. Aici toată problema este relativ simplă. Vrem să înlocuim un pumn de oțel cu o mănușă de catifea?”, a declarat generalul-maior Dan Grecu.

De asemenea, generalul a declarat că, dacă Franța dorește să aducă mijloace nucleare în România, acesta nu ar fi de acord cu această idee. „Cel mai bine este să vedem ce am semnat și noi am semnat încă din 1970 un tratat de neproliferare, prin care nu numai că ne-am obligat să nu dezvoltăm mijloace nucleare, dar nici măcar să nu acceptăm mijloace nucleare pe teritoriul nostru. Așa că, dacă Franța vrea să asigure „umbrela nucleară” a Europei, este în regulă, n-avem niciun fel de problemă. Dar dacă Franța vrea să ne aducă mijloace nucleare în pădure la Băneasa, dați-mi voie să nu fiu de acord”, a declarat generalul-maior Dan Grecu.