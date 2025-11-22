Sport

România a fost pur și simplu călcată în picioare! Scor halucinant la finalul meciului

Sportul românesc a suferit două înfrângeri dure în aceeași zi. Naționalele de rugby ale României au pierdut duelurile pe care le-au avut pe teren propriu.
Traian Terzian
22.11.2025 | 22:43
Naționalele României, două înfrângeri într-o singură zi. Sursă foto: rugbyromania.ro
Reprezentativele de rugby ale României au cedat clar meciurile disputate sâmbătă, 22 noiembrie. Dacă băieții au pierdut onorabil, fetele au suferit o înfrângere usturătoare într-un joc test.

Înfrângere categorică pentru naționala feminină de rugby a României

Naționala feminină, pregătită de trio-ul Dan Tufaru, Neculai Tarcan și Iuliana Sava, a fost învinsă fără drept de apel de Georgia, scor 0-43, în partida disputată la ”Complexul Sportiv Național Elisabeta Lipă” din Snagov.

Întâlnirea din Rugby Europe Conference a fost dominată de la un capăt la altul de formația oaspete, care a reușit nu mai puțin de 7 eseuri. Anul trecut, în aceeași competiție, ”ghindele” au învins Bulgaria, scor 66-12.

Eșec și pentru naționala masculină

La 45 de ani distanță după succesul răsunător în fața Franței, naționala masculină a României a cedat în fața Uruguayului, scor 21-31, într-un meci test ce a avut loc pe stadionul Arcul de Triumf din București.

Sud-americanii au condus cu 14-0 după eseurile reușite de German Kessler (15) și Bautista Basso (19), ambele transformate de Santiago Alvarez. Scorul pauzei a 7-14, după eseul lui Tudor Butnariu (39), transformat de Alin Conache.

În repriza secundă uruguayenii, locul 15 în clasamentul mondial, au mai înscris două eseuri prin Manuel Diana (44) și Lucas Bianchi (67), ambele transformate de Alvarez, care a mai punctat și dintr-o lovitură de pedeapsă.

”Stejarii”, aflați pe poziția 21 în ierarhia mondială, au mai reușit și ei două eseuri prin Nicolaas Immelman (57) și Thomas Creţu (78), de fiecare dată Conache reușind transformarea. România a mai avut două eseuri anulate cu ajutorul VAR, iar Cristian Chirică s-a retras din echipa națională după acest joc.

Naționala României, prestații modeste în 2025

Înfrângerea de pe stadionul Arcul de Triumf a fost a șaptea suferită de echipa națională de rugby a României în 10 meciuri disputate în acest an. În plus, este al doilea eșec în fața Uruguayului, după cel din deplasare, scor 8-70, înregistrat la 12 iulie.

Înainte de înfrângerea în fața Uruguayului, ”stejarii” au mai disputate două partide test în luna noiembrie. A fost mai întâi o victorie în fața Canadei, scor 31-21, urmată de un eșec în fața Statelor Unite ale Americii, scor 18-26.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
