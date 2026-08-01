România a găsit în sfârșit bani pentru apărarea medaliei Anei Bărbosu. Cum încearcă americanii să o câștige cu o filmare Netflix

ADVERTISEMENT

Medalia de bronz câștigată de Ana Bărbosu ar putea să se întoarcă în SUA, însă cazul este cu adevărat complex. Oricum, Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) este autorizat printr-un amendament, ca în limita bugetului aprobat, să susțină acest demers legal. Vorbim despre onorarii pentru avocați, expertize și taxe judiciare și alte cheltuieli rezultate din litigiile internaționale.

Ana Bărbosu riscă să-și piardă medalia de bronz, care ar putea să se întoarcă din nou în SUA

Potrivit lui Sorin Grindeanu, lider al PSD și al Camerei Deputaților, Ana Bărbosu va avea astfel șansa să-și apere medalia de bronz cucerită la Paris. „Ne-am uitat cu toții la fata aceasta minunată, în august 2024, cu steagul pe umeri, plângând de bucurie. Și apoi am văzut cum i se ia totul, în câteva ore.

ADVERTISEMENT

Mă bucur că Parlamentul a găsit acum soluția prin care asigurăm fondurile necesare pentru ca România să meargă până la capăt, la Lausanne, în procesul legat de medalia olimpică a Anei Maria Bărbosu. Nu luptăm doar pentru o medalie de bronz, ci mai ales pentru dreptate. Este un semnal pe care statul are datoria să îl transmită oricărui român ce concurează pentru drapelul tricolor: dacă vi se face o nedreptate, țara asta stă lângă voi.

Mult succes, Ana. Suntem alături de tine!”, a transmis Sorin Grindeanu. La rândul său, senatorul social democrat Radu Oprea a criticat dur Guvernul Bolojan. Practic, COSR avea în cont cei 100.000 de euro necesari , însă legea nu permitea cheltuirea acelor fonduri.

ADVERTISEMENT

Sorin Grindeanu și alți lideri PSD dau vina pe Ilie Bolojan pentru situația creată în jurul medaliei de bronz

„În toată vâltoarea din Parlament a fost votat amendamentul PSD prin care se redeschid șansele gimnastei Ana Maria Bărbosu de a-și apăra medalia de la Paris. La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, Ana Maria Bărbosu a luat bronzul la sol. Performanța ei a fost contestată de echipa SUA. Contestația antrenoarei americane, depusă peste termenul de un minut, a fost respinsă de Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Lausanne, iar medalia a rămas oficial a ei. SUA a dus cazul la Tribunalul Federal Elvețian, care l-a retrimis la TAS.

ADVERTISEMENT

Pentru apărare, era nevoie de 100.000 de euro, bani pe care Comitetul Olimpic Român nu îi putea folosi pentru plata avocaților, deși îi avea în cont. Amendamentul PSD face posibil ca Ana Maria Bărbosu să fie reprezentată în proces, cu speranța că își va menține medalia câștigată cu foarte multă muncă”, a transmis Oprea.

ADVERTISEMENT

s din 2024. Atunci, în finala probei de gimnastică la sol, Ana Maria Bărbosu a fost notată cu 13.700 și s-a clasat pe locul 3, la egalitate cu Sabrina Voinea. Jordan Chiles, sportivă americană notată cu 13.666 s-a clasat doar pe locul 4, însă antrenoarea sa a făcut contestație. Imediat, nota i-a fost crescută la 13.766 reușind astfel să-i „fure” medalia româncei.

Americanii vor să o lase pe Ana Bărbosu fără medalie, după o filmare Netflix

Delegația României a contraatacat atunci, considerând că americanii au depășit cele 60 de secunde, timp alocat depunerii contestației. Medalia s-a întors atunci la Ana Bărbosu prin decizia TAs, în 16 august 2024, însă Comitetul Olimpic American a continuat lupta. Astfel, americanii au apelat la Tribunalul Federal Elvețian, care a retrimis cazul la TAS pe 29 ianuarie 2026.

ADVERTISEMENT

Ce susțin elvețienii? , precum și încălcări grave ale regulamentului de către Federația Internațională de Gimnastică. Ar fi apărut inclusiv o filmare într-un documentar Netflix în care se poate observa cum contestația a fost depusă la timp la masa arbitrelor. De altfel, TAS a constatat că s-a depășit timpul regulamentar de depunere a contestației cu doar 4 secunde, suficient însă ca medalia să rămână în România.

Totuși, există varianta în care TAS nu va lua în considerare cronometrul oficial și va judeca cazul stric pe înregistrarea Netflix, în care Cecile Canqueteau-Landi, antrenoarea lui Jordan Chiles, ajunge la timp la masa arbitrelor și depune contestația. În acest caz, medalia se va întoarce în SUA.