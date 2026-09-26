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Jucătorii folosiți ca titulari în partida disputată cu o seară înainte, la Stockholm, cu Suedia, au avut un program separat și au intrat în procesul de refacere, în timp ce restul fotbaliștilor din lot au ieșit pe teren pentru o nouă ședință de pregătire.

România, cu gândul la meciul cu Bosnia & Herțegovina

Staff-ul echipei naționale a împărțit lotul în funcție de minutele bifate în Titularii lui Gică Hagi au efectuat programul specific de recuperare, iar jucătorii care au evoluat mai puțin sau nu au fost utilizați s-au antrenat normal.

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„În timp ce titularii de aseară au intrat în programul de refacere, ceilalți tricolori din lot au ieșit la antrenament în această seară pentru a pregăti partida cu Bosnia-Herțegovina de luni, 21:45, de pe Arena Națională”, a transmis echipa națională, prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

România își mută astfel întreaga atenție către confruntarea cu Bosnia & Herțegovina, una în care selecționerul Gică Hagi va trebui să gestioneze atent starea fizică a jucătorilor după partida precedentă.

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Duelul cu Bosnia-Herțegovina se joacă pe Arena Națională fără spectatori

, dar fără spectatori. Până atunci, „tricolorii” vor continua pregătirea, iar staff-ul tehnic va urmări și modul în care se recuperează fotbaliștii care au dus greul în partida precedentă.