Sport

România a început pregătirea pentru meciul cu Bosnia & Herțegovina! Ce s-a întâmplat la primul antrenament. Foto

Naționala României nu are timp de respiro înaintea următorului meci din Nations League. „Tricolorii” au început deja pregătirea duelului cu Bosnia & Herțegovina
Cristian Măciucă
26.09.2026 | 22:33
Romania a inceput pregatirea pentru meciul cu Bosnia Hertegovina Ce sa intamplat la primul antrenament Foto
ULTIMA ORĂ
România a început pregătirea pentru meciul cu Bosnia & Herțegovina! Ce s-a întâmplat la primul antrenament. FOTO: Facebook Echipa națională
ADVERTISEMENT

Jucătorii folosiți ca titulari în partida disputată cu o seară înainte, la Stockholm, cu Suedia, au avut un program separat și au intrat în procesul de refacere, în timp ce restul fotbaliștilor din lot au ieșit pe teren pentru o nouă ședință de pregătire.

România, cu gândul la meciul cu Bosnia & Herțegovina

Staff-ul echipei naționale a împărțit lotul în funcție de minutele bifate în primul joc din Grupa B4, pierdut în Suedia, scor 1-2. Titularii lui Gică Hagi au efectuat programul specific de recuperare, iar jucătorii care au evoluat mai puțin sau nu au fost utilizați s-au antrenat normal.

ADVERTISEMENT

„În timp ce titularii de aseară au intrat în programul de refacere, ceilalți tricolori din lot au ieșit la antrenament în această seară pentru a pregăti partida cu Bosnia-Herțegovina de luni, 21:45, de pe Arena Națională”, a transmis echipa națională, prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

România își mută astfel întreaga atenție către confruntarea cu Bosnia & Herțegovina, una în care selecționerul Gică Hagi va trebui să gestioneze atent starea fizică a jucătorilor după partida precedentă.

ADVERTISEMENT
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce...
Digi24.ro
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune despre un posibil conflict cu Europa

Duelul cu Bosnia-Herțegovina se joacă pe Arena Națională fără spectatori

Meciul România & Bosnia-Herțegovina este programat luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională, dar fără spectatori. Până atunci, „tricolorii” vor continua pregătirea, iar staff-ul tehnic va urmări și modul în care se recuperează fotbaliștii care au dus greul în partida precedentă.

ADVERTISEMENT
Ilie Dumitrescu a reacționat, după afirmația neașteptată a lui Ianis Hagi de la...
Digisport.ro
Ilie Dumitrescu a reacționat, după afirmația neașteptată a lui Ianis Hagi de la finalul meciului cu Suedia
Mihai Stoica a vorbit la telefon cu Nicușor Stanciu despre revenirea în SuperLiga!...
Fanatik
Mihai Stoica a vorbit la telefon cu Nicușor Stanciu despre revenirea în SuperLiga! Pariul făcut în direct cu Horia Ivanovici
De ce nu cântă imnul, de fapt, Andrei Coubiș la echipa națională
Fanatik
De ce nu cântă imnul, de fapt, Andrei Coubiș la echipa națională
Scor neverosimil pentru Rapid! Echipa antrenată de Alexandru Ioniță a dat gol la...
Fanatik
Scor neverosimil pentru Rapid! Echipa antrenată de Alexandru Ioniță a dat gol la fiecare 5 minute
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Omul care l-a făcut pe Marius Lăcătuș să lase 1.200.000 de euro pe...
iamsport.ro
Omul care l-a făcut pe Marius Lăcătuș să lase 1.200.000 de euro pe masă: 'Să-mi interzică cineva...'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!