„Romania a intrat în istorie!” Recordul dezvăluit de BBC după înfrângerea cu Belgia de la EURO 2024

Astfel, este pentru prima dată în istorie când toate echipele din grupă ale competiției. România, Belgia, Ucraina și Slovacia au toate câte trei puncte.

Recordul dezvăluit de BBC după înfrângerea României cu Belgia de la EURO 2024

BBC a , scor 0-2, că este pentru prima dată în istoria Campionatelor Europene când toate echipele din grupă au același număr de puncte după primele două meciuri.

ADVERTISEMENT

Totodată, Romelu Lukaku a intrat și el într-un clasament negativ, devenind fotbalistul cu cele mai multe goluri anulate în cadrul unei ediții ale Campionatului European.

Atacantul belgian a avut două goluri anulat în confruntarea cu Slovacia, scor 1-2, și a avut un gol anulat și împotriva României, toate deciziile venind ca urmare a intervenției videoarbitrajului.

ADVERTISEMENT

„E momentul adevărului pentru toți!”

meciului pierdut cu Belgia și le-a transmis un mesaj jucătorilor săi, spunând că la meciul cu Slovacia va fi momentul adevărului și că trebuie mult optimism pentru ca „tricolorii” să iasă din grupe:

„Mulțumesc echipei, pentru că tot ce a avut mai bun a pus în joc. Am luptat, nu am cedat, am dat tot ce am putut, pentru asta sunt recunoscător. E foarte greu când pleci de la 0-1 în minutul 2 împotriva locului 3 mondial.

ADVERTISEMENT

Știam că va fi un meci foarte greu, dar îți dă puțin planurile peste cap. Am suferit destul de mult în prima repriză. În repriza a doua am văzut o altă echipă, am văzut o altă preocupare să întoarcem rezultatul. Puteam să marcăm, am avut 3-4 ocazii și vorbeam altfel acum”.

„Tot timpul e loc de mai mult, dar echipa a dat totul, asta am cerut. Nu pot să fiu supărat. Aceiași băieți au câștigat acum 5 zile împotriva Ucrainei și tot băieții ăștia țin România pe primul loc cu șanse la calificare.

ADVERTISEMENT

Suntem la mâna noastră. Ai 2-3 situații, dacă nu marchezi este foarte greu. M-a supărat golul 2, a fost o minge de 75 metri gestionată greșit. Vom analiza, provocarea cea mai mare este că trebuie să ne recuperăm, dar avem o zi în minus față de Slovacia. Avem nevoie de un rezultat pozitiv care să ne ducă mai departe”, a mai spus Edi Iordănescu.