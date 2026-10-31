România a lăsat-o fără cuvinte pe Sonia Amoruso, soția lui Alessandro Del Piero: „Nopțile aici au altă vibrație”

ADVERTISEMENT

Alessandro Del Piero (51 de ani) a fost prezent vineri la București. unde a participat la un eveniment organizat de compania Viggo Tailoring, cu care acesta colaborează de mai mulți ani. Soția fostului mare internațional italian, Sonia Amoruso, a fost complet fascinată de atmosfera de la noi și nu s-a ferit să își exprime entuziasmul pe rețelele de socializare. Ea s-a îndrăgostit de țara noastră.

Sonia Amoruso, soția lui Alessandro Del Piero, s-a îndrăgostit de România

după 31 de ani. Precedenta vizită a legendarului fotbalist în țara noastră fusese în decembrie 1995, când Juventus a evoluat contra Stelei în grupele UEFA Champions League. El nu a venit singur, ci a fost însoțit de soția sa, Sonia Amoruso, prilej cu care atenția presei s-a îndreptat și spre femeia care îi este alături de mai bine de două decenii. Partenera fostului mare fotbalist a ținut să imortalizeze mai multe momente petrecute cu soțul său la un celebru restaurant din Centrul Vechi al Capitalei.

ADVERTISEMENT

„Transilvania nights hit different!” (Nopțile din Transilvania au altă vibrație!), a scris Sonia Amoruso, cucerită de ospitalitatea și energia de aici. Povestea de dragoste dintre Sonia Amoruso și fostul „decar” al „Bătrânei Doamne” , în Torino. Alessandro Del Piero era deja un star consacrat al fotbalului mondial, în timp ce Sonia lucra ca simplă vânzătoare într-un magazin de încălțăminte din oraș. Cei doi s-au căsătorit oficial pe 12 iunie 2005 într-o mică biserică de la marginea orașului Torino, totul desfășurându-se în mare secret.

Locația selectă în care Sonia Amoruso și Alessandro Del Piero s-au răsfățat în București

Sass’ Restaurant & Lounge (deschis sub celebra franciză internațională originară din Monte-Carlo, adusă la București în cadrul hotelului de lux Corinthia Bucharest) este unul dintre cele mai exclusiviste și efervescente localuri din Capitală, remarcându-se prin conceptul care îmbină fine dining-ul mediteranean/internațional cu atmosfera vibrantă de lounge și club. Pentru perioada de Halloween (30-31 octombrie 2026), localul a organizat un eveniment tematic de amploare intitulat „The Devil Wears Sass’”. Costul mențiului dedicat de set pentru această ocazie specială a fost de 600 RON de persoană.

ADVERTISEMENT

Cine este Sonia Amoruso, de fapt

Sonia Amoruso a preferat întotdeauna să își păstreze viața privată protejată, spre deosebire de alte soții de fotbaliști din fotbalul internațional, care au căutat permanent atenția mass-media și au fost subiectul principal al unor scandaluri care dăinuie chiar și azi. Sonia Amoruso și Alessandro Del Piero îi au împreună pe Tobias (născut în 2007), Dorotea (2009) și Sasha (2010). Familia lor este stabilită oficial în Los Angeles, SUA. Ea își sprijină constant soțul în afacerile de succes pe care le gestionează, printre care se numără și „No.10”, celebrul restaurant al fostului mare fotbalist italian.