România a mai pierdut un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum mai poate salva Universitatea Craiova situația

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Universitatea Craiova își începe aventura în grupa de Conference League cu o partidă complicată, pe propriul teren, . Miza este una uriașă, atât din perspectiva financiară, cât și din cea a coeficientului UEFA. Mai ales că vorbim de un sezon care se anunță foarte modest, cu FCSB, U Cluj și CFR Cluj deja eliminate din preliminarii.

România pierde teren în clasamentul coeficienților UEFA. Ne-a depășit Croația, ar putea să ne ia și Ucraina dacă nu ne salvează Craiova

România a început sezonul european de pe locul 21, dar între timp a mai pierdut o poziție. Croația are un sezon foarte bun și a ajuns pe locul 20, depășind inclusiv Suedia. Distanțele sunt foarte mici, iar de la locul 21 în jos, cu excepția Bulgariei, nu mai sunt țări cu mai mult de o reprezentantă în faza grupelor. Vecinii de la Sud au două, pe Levski și CSKA Sofia. Iar Ucraina a venit la distanță de doar 0,038 puncte de România după ce Șahtar a învins miercuri pe AEK Atena în UCL.

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Program Craiova: Getafe (a), Inter Escaldes (d), Egnatia (a), Brighton (d), Kairat Almaty (d), FC Copenhaga (a)

O victorie aduce două puncte în clasamentul coeficienților. Dar aceste două puncte se împart la 4, numărul de echipe pe care fiecare țară din această parte a clasamentului le-a trimis la startul sezonului european. Ar fi astfel 0,5 puncte de coeficient pentru un succes și 0,250 pentru o remiză.

Cum stă România în raport cu rivalele din clasamentul coeficienților. De ce rezultate avem nevoie de la U Craiova

Croația are deja mai mult de un punct de coeficient peste România, plus două echipe încă în Europa. Pentru a putea trece peste croați, SuperLiga ar avea nevoie ca Universitatea Craiova să obțină cu 7 puncte mai mult decât fac, din acest moment, Hajduk și Dinamo Zagreb. Practic, locul 20 este deja inaccesibil.

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România versus Suedia : România trebuie să recupereze 0,875 puncte de coeficient . Pentru asta, ar fi nevoie ca U Craiova să facă mai mult cu 6 puncte decât Mjallby, singura reprezentantă a Suediei, în grupa de Conference League. Program Mjallby : Inter Escaldes (a), Iberia 1999 (d), Borac (a), Kairat Almaty (d), Pafos (a), Atalanta (d) .

: . Pentru asta, ar fi nevoie ca U Craiova să facă mai mult cu 6 puncte decât Mjallby, singura reprezentantă a Suediei, în grupa de Conference League. . România versus Ucraina : 0,038 puncte avans pentru România. Șahtar a învins-o pe AEK Atena miercuri și orice punct mai face în plus față de olteni, din acest moment, ar duce Ucraina peste România. Program Șahtar: Inter (d), Sporting (n), Fenerbahce (n), Slovan Bratislava (d), RB Leipzig (d), Real Madrid (a).

Șahtar a învins-o pe AEK Atena miercuri și orice punct mai face în plus față de olteni, din acest moment, ar duce Ucraina peste România. România versus Azerbaidjan : 0,688 avans pentru România. Am putea fi depășiți dacă Sabah Baku face cu 4 puncte mai mult în UCL, din acest moment, decât Craiova în Conference. Program Sabah : Dortmund (a), Viking (d), Barcelona (a), Villarreal (d), Napoli (a), Arsenal (d)

Cel mai probabil scenariu pentru România: vom termina sezonul european pe locul 22 în clasamentul coeficienților pe ultimii 5 ani

România versus Israel : 0,75 avans pentru România. Israel ar egala România dacă Hapoel Beer Sheva face în Europa League cu 4 puncte mai mult decât U Craiova. Program Hapoel Beer Sheva : Alkmaar (d), Royale Union (d), OFI Creta (a), Beșiktaș (d), Juventus (a), Celta Vigo (a), Bournemouth (d)

Israel ar egala România dacă Hapoel Beer Sheva face în Europa League cu 4 puncte mai mult decât U Craiova. România versus Slovenia : 2,032 avans pentru România. România poate fi depășită de Slovenia doar dacă Celjje face în Europa League cu 13 puncte mai multe decât Craiova în Conference. Program Celje: Omonia (a), Salzburg (a), Sturm Graz (d), Ferencvaros (d), Olympiacos (a), Ararat (d), Nijmegen (a).

Practic, România are șanse minime să urce pe locul 21, peste Suedia. La fel cum nici Slovenia nu este un pericol real. Și nici Slovacia sau Bulgaria. Ultimii au prea mult de recuperat, chiar dacă mai au două echipe în Europa. Astfel, România se luptă la locurile 22-25 cu Ucraina, Azerbaidjan și Israel. ne-ar ajuta să păstrăm locul 22.

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Situație jenantă dacă ne referim doar la sezonul 2027-2028. România e sub campionate ca Liechtenstein, Andora, Estonia, Lituania, sau Kosovo

În clasamentul coeficienților UEFA strict pentru sezonul 2026-2027, România este șocant de jos. Locurile 38-40, la egalitate cu Bosnia și Herțegovina și Irlanda. Islanda (37), Lituania (34), Belarus (33), Kosovo (32), Albania (31), Estonia (30), Andorra (29), Liechtenstein (28), Armenia (27), sau Bulgaria (25) sunt clar peste SuperLiga.

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Punctele acumulate în ediția 2026-2027 se iau în considerare pentru 2028-2029. Pentru următoarea ediție a cupelor europene, 2027-2028 se va ține cont de clasamentul de la finalul sezonului trecut de Europa, în care România era pe locul 21. Și va avea aceeași repartizare a echipelor ca și în actuala ediție.