Sport

România a obținut argintul la proba masculină de sabie pe echipe! Ungaria ne-a învins din nou în finala Campionatului European

Echipa masculină de sabie a României a câștigat medalia de argint la Campionatele Europene! „Tricolorii” au ratat aurul în ultimele două relee
Ciprian Păvăleanu
21.06.2026 | 00:03
Romania a obtinut argintul la proba masculina de sabie pe echipe Ungaria nea invins din nou in finala Campionatului European
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România a câștigat argintul la Campionatele Europene la proba masculină de sabie pe echipe. Foto: Federația Română de Scrimă Facebook
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România a bifat o nouă performanță formidabilă la Campionatele Europene, după ce a câștigat medalia de argint la proba masculină de sabie pe echipe. Trupa formată din Vlad Covaliu (20 de ani), Radu Nițu (21 de ani), Răzvan Ursachi (28 de ani) și George Dragomir (27 de ani) a fost învinsă în finală de Ungaria, deși a condus în primele șapte relee.

Argint pentru România la proba masculină de sabie pe echipe! Am ratat aurul la mustață

România continuă să facă performanțe în alte sporturi în timp ce la fotbal marile echipe se luptă pentru Cupa Mondială. Echipa României, medaliată cu argint la ultima ediție a Campionatelor Europene, a pornit încrezătoare în cursa pentru aur și s-a descurcat formidabil. „Tricolorii” au trecut pe rând de Marea Britanie în optimi (45-22), de Rusia în sferturi (45-27) și de Franța în semifinale (45-42).

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La fel ca în ediția precedentă, România s-a luptat cu aurul pe masă împotriva vecinilor maghiari. Deși sportivii noștri au condus din primul releu până în cel de-al șaptelea, experiența mai mare a echipei Ungariei, formată din Aron Szilagyi (36 de ani), Andras Szatmari (33 de ani), Krisztian Rabb (24 de ani) și Benedek Dallos (20 de ani), și-a spus cuvântul pe final, iar maghiarii au câștigat cu scorul 45-43.

„România a luptat admirabil și a cucerit medalia de argint a Europenelor! Finala probei masculine de sabie pe echipe a fost una extrem de disputată! Românii au fost conduși cu 2-0 în start, apoi au revenit spectaculos și au preluat avantajul. Au condus până cu două relee înainte de final, însă au cedat la doar două tușe diferență, 43-45, obținând medalia de argint, așa cum echipa noastră o făcuse și în 2024, la Basel, tot într-o finală cu Ungaria! Bravo, băieți! Meritați toate aplauzele din lume pentru evoluția voastră!”, a transmis Federația Română de Scrimă pe Facebook.

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Performanțele României la proba masculină de sabie pe echipe

Echipa României ocupă în acest moment locul al cincilea la nivel mondial, iar de-a lungul timpului a obținut multe performanțe. Pe lângă argintul câștigat la Antony, în această sâmbătă, România reușise aceeași performanță și cu doi ani în urmă, cu o echipă ce a avut în componență trei dintre sportivii care au participat și astăzi (Covaliu, Nițu și Ursachi)

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„Tricolorii” mai obținuseră un bronz în 2016, alte două medalii de argint în 2012 și 2009, dar și râvnita medalie de aur, în 2006. La acea vreme, echipa de sabie a României era formată din Mihai Covaliu, Rareș Dumitrescu, Alexandru Siriteanu și Constantin Sandu.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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