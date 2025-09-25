România a pierdut la miezul nopții un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum pot FCSB și U Craiova să urce SuperLiga în top 20 din Europa

FCSB debutează joi în faza ligii din Europa League, . Și ar trebui să dea răspuns la victoria lui Dinamo Zagreb, 3-1 cu Fenerbahce, care a adus Croația pe locul 21 în clasamentul live al coeficienților, chiar peste România. FANATIK a analizat lupta pe care SuperLiga o duce cu campionatele din Croația, Ungaria, Serbia, Slovacia, Azerbaidjan, Slovenia și Ucraina.

România se luptă pentru locul 21 în clasamentul coeficienților UEFA! Sau chiar 20, dacă Israel este exclusă! Cum pot realiza FCSB și U Craiova acest obiectiv

Este, teoretic, lupta pentru locul 21 în clasamentul coeficienților UEFA, cu toate aceste țări foarte aproape în clasament. Practic, putem vorbi chiar de locul 20. Israel, locul 20, pare greu de prins, dar este din toate competițiile. A scăpat până acum, dar Qatar continuă să pună presiune. Iată cum arată clasamentul înaintea partidelor de joi din Europa League.

Dintre cele opt campionate care se luptă pentru locul 21, posibil 20 în cazul excluderii Israelului, România, Croația și Ucraina sunt singurele care mai au două echipe în competițiile europene. Cu mențiunea că Ucraina are două echipe în Conference League, unde sunt mai puține meciuri de disputat, deci mai puține șanse de a puncta.

România și Croația, favorite în lupta din clasamentul coeficienților UEFA. Dinamo Zagreb a debutat cu victorie, ce face FCSB?

Croația are la fel ca România, pe Dinamo Zagreb în Europa League și pe Rijeka în Conference League. Ucraina le are pe Șahtior și Dinamo Kiev în Conference, deci mai puține meciuri de disputat. Slovenia o mai are doar pe Celje, tot în Conference League, competiție în care și Slovacia are ultima reprezentantă, pe Slovan Bratislava.

Azerbaidjan o mai are doar pe Qarabag, în Champions League. Este o competiție cu adversari de top, în care e greu să faci puncte. Dar Qarabag a început în forță, victorie la Lisabona cu Benfica, 3-2. Ungurii și sârbii au câte o echipă în Europa League, pe Ferencvaros, respectiv Steaua Roșie, cea din urmă a și debutat miercuri, 1-1 la Belgrad, cu Celtic.

Meciurile pe care le mai au de disputat echipele din țările care se luptă pentru locul 21 în clasamentul coeficienților UEFA

Locul 21: Croaţia (2 echipe din 4) – 23.125

Dinamo Zagreb (Europa League) – Maccabi Tel Aviv, Malmo, Celta Vigo, Lille, Betis, FCSB, Midtjylland

Rijeka (Conference League) – Noah, Sparta Praga, Lincoln Red Imps, AEK Larnaca, Celje, Şahtior Doneţk

Locul 22: România (2 echipe din 4) – 22.750

FCSB (Europa League) – Go Ahead Eagles, Young Boys Berna, Bologna, FC Basel, Steaua Roşie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce

U Craiova (Conference League) – Rakow, Noah, Rapid Viena, Mainz, Sparta Praga, AEK Atena

Locul 23: Ungaria (1 echipa din 4) – 22.375

Ferencvaros (Europa League) – Viktoria Plzen, Genk, RB Salzburg, Ludogorets, Fenerbahce, Rangers, Panathinaikos, Nottingham

Locul 24: Serbia (1 echipa din 4) – 22.375

Steaua Roşie Belgrad (Europa League) – FC Porto, Braga, Lille, FCSB, Sturm Graz, Malmo, Celta Vigo

Locul 25: Azerbaidjan (1 echipa din 4) – 21.500

Qarabag (Champions League) – FC Copenhaga, Athletic Bilbao, Chelsea, Napoli, Ajax, Eintracht Frankfurt, Liverpool

Locul 26: Slovacia (1 echipa din 4) – 21.375

Slovan Bratislava (Conference League) – Strasbourg, AZ Alkmaar, KuPS, Rayo Vallecano, Shkëndija, Hacken

Locul 27: Slovenia (1 echipa din 4) – 20.718

Celje (Conference League) – AEK Atena, Shamrock, Legia Varşovia, Sigma Olomouc, Rijeka, Shelbourne

Locul 28: Ucraina (2 echipe din 4) – 20.350

Şahtior Doneţk (Conference League) – Aberdeen, Legia Varşovia, Breiðablik, Shamrock, Hamrun, Rijeka

Dinamo Kiev (Conference League) – Crystal Palace, Samsunspor, Zrinjski Mostar, Omonia, Fiorentina, Noah

cu roșu sunt trecute meciurile directe dintre echipele ale căror țări s e luptă pentru locul 21 în cl a samentul coeficienților UEFA

Ce înseamnă, de fapt, locul 21, sau chiar 20, în clasamentul coeficienților UEFA. Avantaj major pentru campioana din SuperLiga

În condițiile în care toate cele 8 țări care se luptă pentru locul 21 au pornit cu 4 echipe în Europa, fiecare victorie va aduce 0,5 puncte în clasmentul coeficienților, iar fiecare egal 0,25 puncte. Lupta se anunță strânsă, cu România și Croația favorite la locul 21, care se poate transforma în loc 20 în cazul în care Israel va fi în cele din urmă exclusă.

Locul 21 în clasamentul coeficienților UEFA ar aduce un avantaj major pentru SuperLiga. Echipa campioană va trece direct în turul 2 preliminar din Champions League. Se evită astfel o retrogradare direct în Conference League, cum a pățit CFR Cluj, sau un rezultat rușinos, cum a pățit FCSB în Andorra.

În plus, campioana nu mai e nevoită să înceapă parcursul european atât de devreme, cum a fost cazul pentru FCSB în această vară, și astfel își poate organiza mult mai bine cantonamentul și perioada de pregătire. Locul 15 ar aduce două echipe în Champions League, dar acest obiectiv este încă foarte departe.