Sport

România a pierdut lupta cu Ungaria în clasamentul UEFA! Ce înseamnă, de fapt, eliminarea FCSB din Europa League

FCSB a fost eliminată din Europa League după egalul cu Fenerbahce, iar România pierde teren important în clasamentul coeficienților UEFA. Cine ne-a depășit.
Alex Bodnariu
30.01.2026 | 07:40
Romania a pierdut lupta cu Ungaria in clasamentul UEFA Ce inseamna de fapt eliminarea FCSB din Europa League
SPECIAL FANATIK
FCSB, out din cupele europene! Ce înseamnă asta pentru fotbalul din România
FCSB a fost eliminată din Europa League. Roș-albaștrii au încheiat la egalitate meciul din ultima rundă cu Fenerbahce. Scorul final a fost 1-1. Veștile nu sunt deloc bune pentru țara noastră. Campionatul României rămâne în urmă în coeficientul UEFA și, din păcate, nu vom scăpa de un tur preliminar în următorul sezon de UEFA Champions League.

Campioana României a terminat pe locul 27 în ierarhia din UEFA Europa League. Per total, campania a fost una sub așteptări pentru roș-albaștri, care au adunat doar 7 puncte în cele 8 runde. În stagiunea precedentă, FCSB a terminat pe locul 11, cu un total de 14 puncte, practic de două ori mai bine.

Veștile nu sunt deloc bune pentru viitorul fotbalului românesc. Fiecare rezultat contează enorm în clasamentul coeficienților UEFA. Concret, un sezon cu rezultate bune și foarte bune ne poate duce mai aproape de faza principală din UEFA Champions League. În această stagiune, echipele din Superliga au dezamăgit. Atât FCSB, cât și Universitatea Craiova au ratat calificarea în cupele europene.

România se bătea cu Croația, Ungaria, Serbia și Ucraina pentru locul 22 în clasamentul UEFA, poziție care facilitează drumul către grupele Ligii. Dacă țara noastră ajungea pe această poziție, campioana din sezonul următor ar fi început campania din UEFA Champions League în turul 2 preliminar și nu în primul tur, așa cum s-a întâmplat în ultimele două sezoane.

Cum arată clasamentul coeficienților UEFA

România riscă să coboare și mai mult! Ce înseamnă asta, de fapt

România nu mai poate urca în clasamentul coeficienților UEFA și rămânem, cel mult, pe locul 23, peste Serbia și Ucraina, însă în spatele vecinilor din Ungaria. Mai mult, Ferencvaros a obținut calificarea în fazele superioare din UEFA Europa League și ar putea urca și mai mult în ierarhie, în timp ce România va stagna.

Țara noastră are un coeficient pe ultimele cinci sezoane de 25,250. În schimb, ungurii stau mai bine și au un punctaj de 25,937. De asemenea, Superliga ar putea fi întrecută și de Serbia, întrucât Steaua Roșie își va continua aventura în Europa League, iar coeficientul vecinilor noștri este tot de 25,250. Orice rezultat pozitiv al acestora ne poate trimite pe noi mai jos în clasament.

