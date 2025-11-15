România a ratat calificarea directă la Campionatul Mondial 2026! Cum mai pot termina „tricolorii” pe locul 2. Toate calculele

ADVERTISEMENT

Cipru nu a reușit surpriza mult visată de toți românii, iar victoria Austriei îi ia orice șansă naționalei lui „Il Luce” la primul loc. România întâlnește Bosnia & Herțegovina de la 21:45 și este la mâna ei pentru a obține locul secund din grupă.

Cum mai poate merge România la Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” au pierdut orice șansă la primul loc

Austria a avut un parcurs aproape perfect în Grupa H până în acest moment. Singurele puncte pierdute de naționala lui Ralf Rangnick au fost la București, iar această victorie a României a păstrat șansele vii pentru „tricolori”. În meciul de sâmbătă, pe care l-a disputat în Cipru, Austria a câștigat alte trei puncte, grație victoriei cu 2-0, și i-a interzis României calificarea directă din grupa sa preliminară.

ADVERTISEMENT

Pentru locul al doilea, ocupat de Bosnia & Herțegovina în acest moment, România este la mâna ei. Pentru al doilea loc din grupă, O victorie în San Marino este un rezultat destul de facil de obținut, însă scorul trebuie să fie cât mai mare pentru a fi sigur de locul doi chiar și în cazul unei victorii a Bosniei în Austria. Dacă România câștigă la Zenica, iar Bosnia nu va învinge la Viena, atunci soarta este decisă în favoarea noastră, iar o victorie cu San Marino ne-ar aduce automat locul secund.

România poate spera în continuare la locul doi și dacă obține doar un egal la Zenica, însă Bosnia s-ar putea califica cu un punct câștigat contra naționalei lui Rangnick, care ar fi deja calificată la ora meciului. O înfrângere sâmbătă seară ar spulbera orice speranță, iar România ar merge la baraj prin UEFA Nations League.

ADVERTISEMENT

De ce este important locul secund în grupă

Deoarece locul 1 a devenit imposibil de obținut, România trebuie să lupte în continuare pentru locul secund. Cu toate că „tricolorii” au prezența la baraj asigurată în urma Nations League, beneficiile pe care le poate aduce poziția secundă sunt destul de mari.

ADVERTISEMENT

Dacă vom intra în baraj de pe locurile din UEFA Nations League, România se va situa în urna a patra, ceea ce ne-ar aduce meciuri extrem de tari în semifinalele play-off-ului. Băieții lui Mircea Lucescu ar juca în deplasare împotriva unor naționale precum Turcia, Italia sau Ungaria, în timp ce locul doi ar aduce dueluri posibile mai simple, contra Cehiei, Slovaciei sau Albaniei.

România o poate trimite la baraj pe Moldova

Pe lângă faptul că o victorie la Zenica ar asigura aproape locul al doilea în grupă Deoarece calificarea României la baraj de pe poziția secundă ar elibera un loc pentru echipele ce vin de UEFA Nations League, Moldova poate profita de acest lucru după ce a terminat pe prima poziție în Liga D. Astfel, dacă România termină grupa pe poziția secundă, Republica Moldova ar merge la barajul de calificare pentru Campionatul Mondial.