România a ratat dramatic calificarea în semifinalele Euro în barajul cu Ungaria: “În meciul decisiv am avut un penalty care nu s-a dat!”

Tricolorii lui Mircea Lucescu sunt în luptă pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026 și vor avea nevoie de două victorii la baraj pentru a ajunge la turneul final. Primul pas este duelul cu Turcia, pe 26 martie.

România și blestemul barajelor. Înfrângere cu Ungaria, după ce tricolorii porneau ca favoriți

Totuși, România se luptă cu istoria, asta după ce, în trecut, au fost 5 astfel de momente în care nu am reușit să ieșim câștigători. Unul dintre ele a venit în 1972, la o confruntare cu vecinii unguri, care ne-au bătut în cele din urmă, chiar dacă eram favoriți.

„Am avut 5 baraje cu totul. Toate pierdute. De barajul din 1972 am mai zis, e meciul de calificare practic pentru turneul final, care era din 4 echipe. Practic am jucat sferturi de finală. Am picat cu Ungaria și eram favoriți. Ei nu mai aveau generația aia fantastică și am plecat cu statutul de favoriți. Se jucau două meciuri, ne-am dus la Budapesta, cu o galerie foarte mare, s-a mobilizat partidul. Toți ziceau că e momentul să-i batem, să ne calificăm la Campionatul European.

Ne-am dus cu surle și trâmbițe. Am condus, egalăm prin Sătmăreanu și ne dă șansa ca la meciul retur să câștigăm și să mergem la turneul final. A fost returul la București, cu 100.000 de oameni, dar meciul în sine a fost mai degrabă al lor. Nu era nici gol în deplasare, nici cu penalty-uri. Au marcat Dobrin și Neagu pentru noi. Au ratat penalty, a apărat Rică Răducanu, după care prin minutul 80 am reușit să egalăm”, a povestit Andrei Vochin la emisiunea Oldies but Goldies.

Cum a pierdut România barajul cu Ungaria, care ne ducea direct în semifinale la EURO 1972

a pierdut în cele din urmă un nou baraj, asta după ce partida cu Ungaria, rejucarea, al treilea meci în decurs de câteva zile, a fost disputată la Belgrad și a adus o victorie pentru maghiari, asta după ce golul decisiv a fost marcat în urma unui penalty nedat

„Dezamăgire mare, asta e, hai la rejucare, am mers la Belgrad. Ne-au condus ungurii, am reușit să egalăm prin Sandu Neagu. Reporterii care au fost acolo susțin că am avut un penalty, iar din faza aia s-a plecat pe contraatac și am pierdut cu 2-1.

Când s-au întors supărați, de la Belgrad, Mircea Lucescu a fost așteptat de soție și de Răzvan Lucescu, care avea 3 ani. Și Răzvan, văzându-l supărat pe tatăl său, a spus ‘lasă, tati, că te răzbun eu, o să-i bat pe ăștia cu 8-0’. Ceea ce s-a și întâmplat, prin 2009, a fost un amical, cu Răzvan Lucescu selecționer, câștigat de România, cu 1-0″, a mai povestit Andrei Vochin.

Răzvan Lucescu l-a văzut pe tatăl său extrem de supărat și a promis că va răzbuna eșecul pe care tricolorii l-au avut cu Ungaria. Acest lucru s-a și întâmplat, când România, în 2009, cu Răzvan selecționer, a învins, 1-0, în Ungaria, într-o partidă amicală, prin golul marcat de Tibi Ghioane.

Ungaria – România 2-1

Goluri: Kocsis 26, Szoke 87 / Neagu 32

Echipa României: Răducanu – Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, Deleanu, Dumitru, Nunweiller, Lucescu, Dobrin, Neagu, Domide