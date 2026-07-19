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România a scăpat! Poziție privilegiată a naționalei noastre în palmaresul lui Lionel Messi

Messi a jucat o singură dată împotriva României, într-un amical disputat la București, în 2014, în care naționala lui Pițurcă a ținut piept multiplei campioane mondiale
Catalin Oprea
19.07.2026 | 10:20
Romania a scapat Pozitie privilegiata a nationalei noastre in palmaresul lui Lionel Messi
ANALIZĂ FANATIK
Messi a jucat la București acum 12 ani FOTO facebook
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Finala Campionatului Mondial (azi, ora 22.00), dintre Spania şi Argentina va pune faţă în faţă cel mai bun atac cu cea mai bună apărare. Deţinătoarea titlului, Argentina, a marcat cele mai multe goluri (19), în timp ce adversara sa, Spania, a primit cele mai puţine (1).

Messi n-a marcat în poarta României

Ascensiunea Argentinei, care poate câștiga al patrulea titlu mondial, este legată de prestația lui Messi, autor a opt goluri, a 19 șuturi pe poartă, patru pase de gol și 36de șuturi la poartă. Messi este și fotbalistul de la Cupa Mondială, care a executat cele mai multe cornere (34).

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În cariera sa extrem de bogată, cu 205 meciuri și 125 de goluri la națională, Lionel Messi a întâlnit 62 de echipe naționale, de pe toate continentele. El a obținut 129 de victorii, 44 de egaluri și a fost învins de 32 de ori. Messi joacă la naționala Argentinei din 2005, când a debutat într-un amical cu Ungaria, la Budapesta.

România face parte din grupul restrâns al naționalelor împotriva cărora Lionel Messi a jucat, dar nu a câștigat. Singurul meci al argentinianului contra României a fost în 2014, la București, și s-a terminat fără goluri.

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Bolivia e victima preferată a lui Messi

El a punctat în poarta a 46 de echipe naționale, victima lui preferată fiind Bolivia. Messi a marcat contra echipelor de pe toate continentele, dar România a scăpat, Tătărușanu și Pantilimon reușind să țină poarta intactă în partida jucată pe 4 martie 2014.

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România – Argentina 0-0

România: Tătăruşanu (Pantilimon 46) – Măţel (Luchin 75), Dr. Grigore, Gardoş, Raţ – Bourceanu, Pintilii – Maxim (Torje 46), Chipciu (Grozav 88), Tănase (C. Lazăr 56) – Marica (Rusescu 67)  Selecționer: Victor Pițurcă

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Argentina: Romero – Zabaleta, Basanta, Fernandez, Rojo – Gago (Biglia 56), Mascherano, Di Maria (Rodriguez 89) – Messi, Higuain (Lavezzi 78), Aguero (Palacio 56) Selecționer: Alejandro Sabella

Naționalele contra cărora a jucat Messi:

EUROPA Anglia, Austria, Albania, Bosnia, Belgia, Croația, Elveția, Estonia, Islanda, Franța, Germania, Grecia, Olanda, Polonia, Italia, Irlanda, Norvegia, Rusia, România, Portugalia, Slovenia, Suedia, Spania, Serbia, Ungaria

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AMERICA DE SUD Brazilia, Bolivia, Chile, Columbia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

AMERICA DE NORD SUA, Canada, Mexic, Puerto Rico, Guatemala, Panama, Curacao, Jamaica, Honduras, Nicaragua, Haiti, Trindad, Costa Rica

AFRICA Algeria, Capul Verde, Egipt, Mauritania, Zambia, Angola, Nigeria

ASIA Iordania, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Hong Kong, Iran, Japonia

OCEANIA Australia

Naționalele împotriva cărora a marcat Messi

Bolivia -11

Ecuador, Venezuala -7

Uruguay – 6

Brazilia, Algeria, Estonia, Chile, Guatemala, Paraguay – 5

Mexic, Panama -4

Columbia, Croația, Franța, Nigeria, Haiti, Curaçao, Peru, Elveția -3

Austria, Honduras, El Salvador, Jamaica, Australia, Hong Kong, Spania -2

Serbia, Canada, SUA, Iran, Bosnia, Costa Rica, Albania, Angola, Capul Verde, Egipt, Germania, Islanda, Iordania, Olanda, Portugalia, Slovenia, Zambia, Emiratele Arabe Unite, Qatar -1

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