România a scăpat! Poziție privilegiată a naționalei noastre în palmaresul lui Lionel Messi

Finala Campionatului Mondial (azi, ora 22.00), dintre Spania şi Argentina va pune faţă în faţă cel mai bun atac cu cea mai bună apărare. Deţinătoarea titlului, Argentina, a marcat cele mai multe goluri (19), în timp ce adversara sa, Spania, a primit cele mai puţine (1).
Ascensiunea Argentinei, care poate câștiga al patrulea titlu mondial, este legată de prestația lui Messi, autor a opt goluri, a 19 șuturi pe poartă, patru pase de gol și 36de șuturi la poartă. Messi este și fotbalistul de la Cupa Mondială, care a executat cele mai multe cornere (34).
În cariera sa extrem de bogată, cu 205 meciuri și 125 de goluri la națională, Lionel Messi a întâlnit 62 de echipe naționale, de pe toate continentele. El a obținut 129 de victorii, 44 de egaluri și a fost învins de 32 de ori. Messi joacă la naționala Argentinei din 2005, când a debutat într-un amical cu Ungaria, la Budapesta.
România face parte din grupul restrâns al naționalelor împotriva cărora Lionel Messi a jucat, dar nu a câștigat. Singurul meci al argentinianului contra României a fost în 2014, la București, și s-a terminat fără goluri.
El a punctat în poarta a 46 de echipe naționale, victima lui preferată fiind Bolivia. Messi a marcat contra echipelor de pe toate continentele, dar România a scăpat, Tătărușanu și Pantilimon reușind să țină poarta intactă în partida jucată pe 4 martie 2014.
România – Argentina 0-0
România: Tătăruşanu (Pantilimon 46) – Măţel (Luchin 75), Dr. Grigore, Gardoş, Raţ – Bourceanu, Pintilii – Maxim (Torje 46), Chipciu (Grozav 88), Tănase (C. Lazăr 56) – Marica (Rusescu 67) Selecționer: Victor Pițurcă
Argentina: Romero – Zabaleta, Basanta, Fernandez, Rojo – Gago (Biglia 56), Mascherano, Di Maria (Rodriguez 89) – Messi, Higuain (Lavezzi 78), Aguero (Palacio 56) Selecționer: Alejandro Sabella
EUROPA Anglia, Austria, Albania, Bosnia, Belgia, Croația, Elveția, Estonia, Islanda, Franța, Germania, Grecia, Olanda, Polonia, Italia, Irlanda, Norvegia, Rusia, România, Portugalia, Slovenia, Suedia, Spania, Serbia, Ungaria
AMERICA DE SUD Brazilia, Bolivia, Chile, Columbia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
AMERICA DE NORD SUA, Canada, Mexic, Puerto Rico, Guatemala, Panama, Curacao, Jamaica, Honduras, Nicaragua, Haiti, Trindad, Costa Rica
AFRICA Algeria, Capul Verde, Egipt, Mauritania, Zambia, Angola, Nigeria
ASIA Iordania, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Hong Kong, Iran, Japonia
OCEANIA Australia
Bolivia -11
Ecuador, Venezuala -7
Uruguay – 6
Brazilia, Algeria, Estonia, Chile, Guatemala, Paraguay – 5
Mexic, Panama -4
Columbia, Croația, Franța, Nigeria, Haiti, Curaçao, Peru, Elveția -3
Austria, Honduras, El Salvador, Jamaica, Australia, Hong Kong, Spania -2
Serbia, Canada, SUA, Iran, Bosnia, Costa Rica, Albania, Angola, Capul Verde, Egipt, Germania, Islanda, Iordania, Olanda, Portugalia, Slovenia, Zambia, Emiratele Arabe Unite, Qatar -1