România a trecut peste riscul de a avea blackout de Paște. Anunțul făcut de Sebastian Burduja

A existat o presiune deosebită în zonele București, Craiova și Slatina, unde s-au înregistrat supratensiuni. Potrivit lui Sebastian Burduja, a existat riscul ca în anumite zone din țară să existe acel temut ”blackout” sau o pană totală de curent care să lase fără electricitate o zonă extinsă.

România a trecut peste riscul de a avea blackout de Paște

”Pe scurt, totul a fost gestionat impecabil atât din punct de vedere al echilibrului – producţie vs. consum, cât şi al tensiunilor din reţele electrice”, a precizat ministrul. Burduja a avut doar cuvinte de laudă la adresa specialiștilor ”care țin lumina aprinsă în România”, fiind vorba despre ”o mare familie de profesioniști”.

”Eu sunt, fără îndoială, cel mai norocos ministru din Guvern că am onoarea să lucrez alături de aceşti oameni”, a transmis ministrul energiei Sebastian Burduja. ”Am trecut cu bine de perioada cea mai dificilă pentru sistemul energetic naţional în această perioadă, prima şi a doua zi de Paşte.

Pe scurt, – producţie vs. consum, cât şi al tensiunilor din reţele electrice de transport şi distribuţie”, a adăugat Burduja. Cu mențiunea că momentele de ”stres” nu au lipsit, însă totul s-a terminat cu bine pentru consumatorii din țara noastră.

Sebastian Burduja anunță că a existat riscul unor incidente în București și Oltenia

”Presiunea cea mai mare a fost în zonele Bucureşti, Craiova şi Slatina, unde ne-am confruntat cu supratensiuni. Dispeceratele teritoriale şi operatorii de distribuţie s-au coordonat bine şi nu a fost niciun incident”, a precizat Burduja. Pregătirile pentru aceste zile au început încă de acum trei săptămâni, anunță Burduja.

”Am început, prin eforturile Dispecerului Energetic Naţional (DEN) – Transelectrica, să pregătim buna funcţionare a sistemului energetic în zilele de Paşte încă de acum 3 săptămâni. Am avut numeroase scenarii, analize, planuri de acţiune şi măsuri. În toată această perioadă am monitorizat constant prognozele meteo şi am rediscutat fiecare detaliu în parte.

a producţiei la cele două reactoare de la Cernavodă, ceea ce nu a fost cazul nici în prima zi, nici în a doua. Ambele au produs în bandă, la capacitatea obişnuită”, a completat ministrul.