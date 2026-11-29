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România a încheiat săptămâna de pregătire cu un nou rezultat pozitiv în fața Poloniei. , elevele lui Ovidiu Mihăilă au câștigat și ultima confruntare, scor 31-28, după ce la pauză cele două echipe se aflau la egalitate, 14-14.

România, trei victorii în amicale înainte de Campionatul European

Grozav a fost principala marcatoare a României, cu 8 goluri, urmată de Mohamed, cu 6 reușite, și Boiciuc, cu 5. De partea polonezelor, Kochaniak a înscris de 6 ori, Cygan a punctat de 5 ori, iar Kobylinska a încheiat cu 4 goluri.

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La finalul ultimei partide, selecționerul Ovidiu Mihăilă s-a declarat mulțumit de progresul echipei, dar a evidențiat și aspectele care mai trebuie îmbunătățite înaintea debutului la turneul final.

„Felicit fetele pentru această săptămână în care s-au implicat foarte bine, au fost atente la orice detaliu şi consider că suntem în progres faţă de primul amical. Trebuie să mai corectăm tranziţia defensivă şi apărarea, dar am încredere că putem progresa şi la aceste capitole. Important este ca fetele să rămână echilibrate şi sănătoase până la startul Campionatului European. Îşi doresc să facă rezultate foarte bune, să urcăm faţă de locul 9 obţinut la Mondiale, pentru că există potenţial”, a declarat Ovidiu Mihăilă.

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România debutează la Campionatul European cu Norvegia!

România va începe , una dintre cele mai puternice reprezentative ale handbalului feminin mondial. Partida este programată de la ora 20:00, în BT Arena din Cluj-Napoca, iar toate cele 10.000 de bilete au fost vândute.

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Astfel, confruntarea va depăși recordul de 9.121 de spectatori înregistrat la un meci indoor al unei naționale tricolore. Va fi doborât și recordul de asistență la un meci al naționalei feminine de handbal, de 8.400 de spectatori, stabilit tot la BT Arena, în partida România – Rusia, scor 26-25, din preliminariile Campionatului European din 2018.

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România va mai juca în grupa B cu Macedonia de Nord, pe 6 decembrie, de la ora 17:30, și cu Elveția, pe 8 decembrie, tot de la ora 17:30. Obiectivul tricolorelor la turneul final este clasarea în primele opt echipe.

Campionatul European de handbal feminin din 2026 se va desfășura în perioada 3-20 decembrie, în România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Pentru Crina Pintea, în vârstă de 36 de ani, competiția va fi ultimul turneu final european din carieră, al șaselea la care participă.