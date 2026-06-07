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România a urcat în clasamentul FIFA după primele două meciuri cu Gică Hagi pe bancă. Cum arată comparația cu vecinii Ucraina și Ungaria

Naționala României a bifat primele amicale sub comanda lui Gică Hagi. Pe ce loc se află „tricolorii” la nivel mondial după rezultatele obținute și unde ne situăm față de vecinele noastre.
Mihai Dragomir
07.06.2026 | 14:30
Romania a urcat in clasamentul FIFA dupa primele doua meciuri cu Gica Hagi pe banca Cum arata comparatia cu vecinii Ucraina si Ungaria
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Pe ce loc se află România în clasamentul mondial FIFA. Sursa Foto: Sport Pictures.
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Naționala României a bifat primele meciuri din noul mandat al lui Gică Hagi la timona echipei. Rezultatele obținute în amicalele cu Georgia și cu Țara Galilor ne-au modificat poziția în clasamentul mondial întocmit de FIFA. Pe ce loc se află acum „tricolorii”, dar și cât de în spate suntem de țările vecine precum Ungaria și Ucraina.

Naționala României, locul 53 mondial după amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Remiza cu Georgia și victoria cu Țara Galilor au contat în clasamentul mondial pentru România. Înaintea acestor partide, reprezentativa noastră se afla pe poziția 56. Acum, grație rezultatelor recente, România a urcat pe locul 53. Fiindcă nu am reușit să învingem o reprezentativă mai slab cotată, Georgia lui Kvaratskhelia (locul 72 FIFA înaintea disputei), naționala noastră a pierdut 0,96 puncte, conform algoritmului de calcul FIFA.

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Situația s-a redresat odată cu victoria obținută contra Țării Galilor, care ne-a adus 5,69 puncte în ierarhia mondială, deoarece a fost o victorie cu o națională mai bine cotată (locul 37 FIFA). Ungaria și Ucraina, vecinele noastre, se află mai sus decât noi. Ungaria a urcat pe poziția 41 după victoria cu 2-1 în fața Finlandei, în timp ce Ucraina se află pe poziția 32 după 2-0 contra Poloniei.

Cea mai bună clasare a naționalei României rămâne cea din 1997, când se afla pe locul 3, după Brazilia, campioana mondială la acel moment, și Germania. Poziția fusese atinsă după a 3-a calificare consecutivă la un Campionat Mondial și o prestație de excepție în calificări (9 victorii și o remiză). Minimul istoric înregistrat a fost locul 57, în februarie 2011 și în septembrie 2012.

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Cum arată top 10 mondial

Cu 1876.12 de puncte, naționala de pe prima poziție este chiar ultima campioană mondială, Argentina. La o diferență foarte mică, pe locul 2, se află Spania, care a reușit să devanseze Franța. Iată cum arată top 10 mondial:

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  1. Argentina 1876.12 puncte
  2. Spania 1873.01 puncte
  3. Franța 1869.43 puncte
  4. Anglia 1827.05 puncte 
  5. Portugalia 1766.18 puncte
  6. Brazilia 1765.86 puncte
  7. Maroc 1756.94 puncte
  8. Olanda1751.10 puncte
  9. Belgia 1742.24 puncte
  10. Germania 1735.77 puncte
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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