România a vândut Dacia Duster în străinătate înainte de 1989. Mașina avea volan pe dreapta, era decapotabilă și a fost promovată într-o reclamă la un meci cu Liverpool

La ora actuală, Dacia Duster este un model foarte popular, fiind cel mai vândut automobil în România în 2025, dar și în multe alte țări din Europa. Un vehicul cu un astfel de nume se vindea peste hotare și în anii 80. Mașina era una deosebită, cu volan pe dreapta și chiar cu o variantă decapotabilă.

Cum arăta mașina Dacia Duster pe care România o vindea în afara granițelor înainte de 1989

Este cunoscut faptul că, în prezent, Dacia Duster este o maşină care se vinde foarte bine în Marea Britanie. Există însă o istorie a vehiculului autohton pe care nu mulți o cunosc. O mașină cu această denumire a fost cumpărată şi condusă de britanici încă din anii ’80. Da, explicația e simplă: și comuniștii au fabricat Dacia Duster.

este un vehicul modern. Prima generație a fost lansată la Salonul Auto de la Geneva în 2010. În deceniul și jumătate care au trecut de atunci, în Europa și pe alte piețe internaționale s-au vândut peste 2,2 milioane de unități.

Deși vorbim de o lansare relativ recentă a mașinii, denumirea de ”Duster” a fost folosită pentru prima dată în Marea Britanie în anii ’80. Numele apărea pe clasicele ARO 10. Un astfel de vehicul off-road românesc a ajuns să fie comercializat sub titulatura de ”Dacia Duster” în Regatul Unit între anii 1985 și 1993, notează .

Mașina românească intrată pe piața britanică în anii 80 era superbă. Avea volan pe dreapta, avea și o variantă decapotabilă și avea să fie promovată într-o reclamă la un meci de cupe europene. Vorbim aici de un celebru duel Dinamo – Liverpool.

La semifinala Cupei Campionilor Europeni, găzduită în 1984 de stadionul ”23 August” din București, pe marginea gazonului se putea zări un banner cu ”Dacia Duster”. Pe înregistrarea meciului apar două panouri publicitare lângă băncile de rezerve, unul cu ”Dacia Duster” și altul cu ”Dacia Duster 4×4”.

Ce preț avea un Dacia Duster – varianta lui ARO 10 – înainte de 1989

Acest ”Dacia Duster” din anii ’80, un vehicul off-road produs de ARO (la Câmpulung Muscel), a fost a exportat peste graniță în circa 2.500 – 3.000 de exemplare. Aceste mașini au ajuns în special în Marea Britanie sub brandul Dacia Duster. Comuniștii au profitat astfel de notorietatea mărcii Dacia. Ea era deja cunoscută acolo prin Dacia 1300.

Vânzările acestui vehicul deosebit s-au realizat între anii 1985 – 1993, dar majoritatea s-au vândut înainte de Revoluție. Prețul în Regatul Unit era extrem de accesibil, între 3.000 și 4.000 de lire sterline. Treptat, importurile aveau să fie fost afectate de schimbări de distribuitori și embargourile din perioada comunistă târzie.

Cum a apărut ARO 10 – ”strămoșul” Dacia Duster

Dacia are o istorie îndelungată. A fost fondată în România în 1966 sub conducerea Partidului Comunist Român. Dacă ne uităm la ARO (Auto România), vedem aici că firma în cauză a fost primul producător auto românesc. Compania a fost înființată în 1957.

Se doreau a fi niște vehicule pentru zona de off-road. Conform sursei citate, la nivel mondial ARO a vândut peste 50.000 de unități. În anii ’70, ARO a lansat modelul 240, cu o caroserie nouă și acoperiș din prelată. Acesta avea o punte spate rigidă cu arcuri lamelare și suspensie independentă în față.

Și mai recent, în anii 80, ARO a introdus seria 10. Mașina avea o lungime variabilă între 3,91 și 4,81 metri, în funcție de caroserie, și împrumuta componente de la Dacia 1300. Vehiculul era disponibil pe piață în multiple variante de caroserie, cu șapte opțiuni de motorizare și tracțiune 4×2 sau 4×4.

Cum a ajuns Dacia Duster să fie și în prezent una dintre cele mai bine vândute mașini din Marea Britanie

Din anii 80 facem un pas uriaș peste timp și ajungem în prezent. Și acum, în Marea Britanie. De la lansarea sa în insulă, în 2013, toate generațiile de vehicule au depășit 100.000 de unități vândute.

Și noua generație a 3-a (lansată în 2024) este extrem de populară. Modelul a atras peste 5.500 de comenzi doar în primele luni. În Regatul Unit, modelul pornește de la circa 18.000-19.000 de lire sterline. Este un preț mult sub cel practicat de ”rivali” precum Ford Puma (peste 26.000 de lire) sau Renault Captur (peste 22.000 de lire).