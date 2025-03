România, acuzată de Rusia că a intervenit în afacerile sale interne. „Apel la acțiuni menite să încalce integritatea teritorială”

acțiuni ostile, susținând că autoritățile române s-ar fi implicat în afacerile interne ale Moscovei. Sesizarea a fost făcută de parlamentarii ruși, fiind trimise materiale Procuraturii Generale și Ministerului de Externe de la Moscova.

Rusia acuză România de „acțiuni ostile” și desfășurarea unor „provocări”

Anunțul a fost făcut marți, 26 martie, de șeful Comisiei pentru securitate, Vasili Piskarev, conform agenției TASS citată de . Mai exact, Rusia amintește un eveniment desfășurat la Parlamentul României, pe 19 martie 2025, precizând că în cadrul acestuia au fost .

Parlamentarul rus a menționat o „organizație teroristă interzisă în Rusia”, care ar fi participat la forumul „Marea Neagră: frontiera viitorului pentru o Europă sigură şi stabilă”, organizat în Parlament. Nu se menționează cu exactitate la ce organizație se face referire.

„Materialele colectate au fost transmise Procuraturii Generale a Federaţiei Ruse pentru evaluarea juridică şi luarea deciziilor în conformitate cu legislaţia noastră, precum şi Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse pentru un răspuns politic şi diplomatic la acţiunile ostile ale autorităţilor române, care au oferit teroriştilor o platformă parlamentară pentru a desfăşura provocări împotriva ţării noastre”, se arată într-o declarație transmisă de Vasili Piskarev.

Moscova susține că au fost făcute apeluri pentru „dezmembrarea ei în mai multe state independente”

Mai mult, Moscova susține că în cadrul acestui eveniment desfășurat în Parlamentul României ar fi fost făcute apeluri către statele occidentale și către agenți străini. Deputații de la Moscova spun că s-a cerut „înfrângerea militară a Rusiei şi dezmembrarea ei în mai multe state independente”.

Mai mult, șeful Comisiei pentru securitate susține că s-a menționat subiectul privind retragerea Rusiei de la Marea Neagră. Moscova cataloghează această propunere drept un „apel public la acţiuni menite să încalce integritatea teritorială a Federaţiei Ruse” şi „apel public la declanşarea unui război de agresiune”.

Pe de altă parte, ministrul de Interne al României, Cătălin Predoiu, a respins acuzațiile aduse de Moscova. La evenimentul „The Black Sea Forum: Frontier of the future for a secure & stable Europe” au participat mai mulți oficiali români, dar și ministrul de interne al Bulgariei și reprezentanți de la Jamestown Foundation, Paneuropa România şi Paneuropa Austria, precum şi de la Atlantic Club Bulgaria.