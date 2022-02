Cum va fi afectată România de conflictul din Ucraina! Explozie a prețurilor, bani redirecționați la Apărare și cheltuieli pentru refugiați! „S-a intrat într-o economie de război”

România pleacă de la o statistică evidentă în privința conflictului dintre Rusia și Ucraina. Țara noastră este dependentă de gazul de la Est, însă, spre deosebire de alte state, ar putea să respire și să reziste o scurtă perioadă. Am fi putut chiar să nu avem probleme, dar clasa politică a tot amânat rezolvarea extracției gazelor din Marea Neagră.

Peste două miliarde de euro a plătit România anul trecut Rusiei pentru gaze și lubrifianţi, adică cea mai mare parte a importurilor pe care Executivul le-a aprobat.

Cât de puternic va fi afectată România de războiul din Ucraina!

Interesant este că, după Revoluție, România a închis multe uși Rusiei și s-a arătat interesată strict de cele două produse din această țară. Nu la fel au făcut alte țări din Uniunea Europeană care au crescut chiar nivelul schimburilor comerciale cu Moscova.

În tot acest timp, a încercat să amelioreze cheltuielile și a vândut Rusiei anumite tipuri de vehicule, produse de inginerie tehnice și mecanice, medicamente, cauciuc, mobilier, produse textile sau, puteți să zâmbiți, vin.

ar putea schimba însă total lumea și ar veni la pachet cu probleme serioase pentru România. Pe lângă dependența de gaze, țara noastră ar putea să piardă relații importante și investitori străini să ne întoarcă spatele.

„Care să fie consecințele unui război decât un dezastru economic pentru toate țările din zonă? Cine credeți că vine să facă investiții în România la 150 de kilometri de bombardamentele rușilor. Nu vine nimeni.

Nu e bine pentru că în paralel cu încetinirea activității economice generate de acest război s-ar putea să ajungem într-o mare cofă. Ca să nu mai vorbim de faptul că războiul afectează și relațiile noastre internaționale.

Adică tot ce înseamnă exportul României, tot ce înseamnă comerțul exterior vor încetini cu siguranță pentru că, în război, nu-i mai arde nimănui din jurul nostru să-și cumpere mașini Dacia, nu-i mai arde nimănui să-și cumpere mașini Ford acum când lumea e toată pusă sub tirul rachetelor”, a explicat pentru FANATIK Cristian Păun, profesor universitar la Academia de Studii Economice din București.

Gazele, eterna problemă

La doar câteva ore de la atacul armatei lui Putin, Virgil Popescu a anunțat că România are suficiente resurse de gaze pentru a depăși fără probleme restul de iarnă. Mai mult decât atât, ministrul Energiei a precizat că autoritățile evaluează intrările și ieșirile de gaze din România. Se întâmplă lucrul acesta tocmai pentru a putea lua măsurile necesare, în funcție de evoluția situației.

Este contrazis puternic de experți care spun că singura veste bună e că ne apropiem de o perioadă mai caldă. De vină ar fi politicienii care au tot amânat rezolvarea unei probleme stringente. „Din punctul de vedere al gazelor este problematic. Nu avem producție, așteptăm să vină căldura ca măcar să nu mai consumăm gazul Rusiei. Noi avem probleme cu producția având resurse de gaz, iar politicienii de la noi, să le fie rușine, pentru că ceea ce trăim noi azi, drama legată de gaz este efectiv consecința acțiunilor lor proaste și păguboase.

Au făcut tot posibilul ca noi să nu putem să devenim o alternativă la Rusia în regiune cu producția și rezerva de gaz pe care o avem în Marea Neagră. Tot posibilul, să nu existe vreun metru cub de gaz extras de acolo, gaz care ajungea pentru partea aceasta de Europă într-o bună măsură până când treceam pe alte surse de energie.

Gazul trece prin Ucraina, o treime din gazul din Uniunea Europeană trece pe acolo, cu siguranță că se va scumpi pentru că nu va mai ajunge gazul acela al rușilor la noi. Noi, încă nu scoatem niciun metru cub din Marea Neagră că ne ocupăm cu prostii, plafonări și altele”, a mai apreciat Cristian Păun.

Ce se întâmplă cu gazele din Marea Neagră

Dacă cineva se gândește că România ar putea sta la adăpost tocmai datorită acestor gaze din Marea Neagră, atunci greșește total. Fost ministru de stat în perioada cabinetului Văcăroiu, Mircea Coșea spune că în următoarea perioadă totul în zonă ar putea fi blocat.

„Într-o perioadă ulterioară, asta înseamnă mijlocul anului acesta sau spre sfârșit, o să avem și alte nenorociri, în sensul în care, militarizarea Mării Negre, atât cu flotă rusească, cât și cu flotă NATO va aduce mari dificultăți extragerii gazului din Marea Neagră.

Probabil că aceste instalații de extracție aflându-se în zonă militarizată, probabil că nu vom putea nici anul acesta, nici anul viitor să începem extracția gazului din Marea Neagră, ceea ce ne taie o speranță de obținere a unei anumite independențe în aprovizionarea cu energie”, a precizat economistul pentru FANATIK.

„Poate așa înțelegem de ce blocarea exploatării gazelor de șist și a celor din platforma continentală, întârzierea lor, este un autogol pe care ni l-am înscris, poate din prostie, poate din conexiuni care ar trebuie investigate mai îndeaproape de cei care sunt plătiți să facă lucrul acesta”, a declarat pentru FANATIK și Radu Nechita, conferențiar doctor la Facultate de Studii Europene.

Cât de mult vor crește prețurile în România

De un singur lucru nu poate să scape România. Mai mult ca sigur în perioada imediat următoare vor crește prețurile pentru unele produse. „Prețuri și mai mari la orice bunuri, în special pe partea de energie. Prețul gazelor este în funcție de situație. Orice veste proastă cu privire la posibilitățile, cu privire la eventualitatea de aprovizionare este de natură să crească, deci să pună presiune pe preț”, a continuat Radu Nechita.

„Dacă pe lângă războiul ăsta tembel o să ne mai lovească și o secetă, ceea ce e foarte probabil pentru că nu plouă, în sudul României nu plouă sau plouă, dar foarte puțin. Din ce am vorbit eu cu specialiștii deja se pune în mare pericol producția de cereale pe anul acesta. Lucrul acesta înseamnă încă 1-2 procente din PIB tăiate, pe care ne-am bazat și pentru care am stabilit cheltuieli, am stabilit venituri potențiale, am stabilit cheltuieli certe.

Este trist, ne-a prins într-un moment foarte dificil și nu știu dacă o să ieșim nejuliți rău de tot din treaba asta pe partea economică”, a spus și Cristian Păun

„Intrăm într-o economie de război în care prețurile vor exploda ca urmare a deficiențelor de livrare a gazului, iar noi suntem deja cu prețuri foarte mari. Deci, în perioada următoare trebuie să ne așteptăm la o creștere a prețurilor la energie, la o inflație și mai importantă, la o creștere a prețului combustibililor, numai și numai lucruri rele”, a opinat și Mircea Coșea

România, deloc pregătită pentru o economie de război

Conflictul din Ucraina va aduce o economie de război pentru mai multe state. Printre ele se va afla și România, o țară care avea și așa destul de multe probleme din acest punct de vedere.

„Deocamdată nu pățim nimic din punct de vedere militar, dar asta nu înseamnă că nu o să avem un război comercial și economic foarte puternic pentru care noi nu suntem pregătiți. România nu este pregătită pentru războiul economic care a fost declanșat.

Europa a intrat în stare de război, există o economie de război care va însemna în prima ei fază o creștere importantă a prețurilor la tot ceea ce înseamnă energie, la tot ceea ce înseamnă materii prime. Se vor limita anumite elemente de import și export ca urmare a sancțiunilor.

Toate lucrurile acestea au un impact direct asupra economiei României pentru că economia României este o economie foarte slabă. Este o economie nepregătită pentru șocuri atât de mari”, a mai zis Mircea Coșea.

Cum va fi construit bugetul României după izbucnirea războiului

Economistul Mircea Coșea a explicat că întreg bugetul țării va arăta diferit dacă acest conflict este unul de lungă durată. Mai exact, România va fi nevoită să redirecționeze bani suplimentari către Apărare.

De asemenea, o sumă importantă trebuie să meargă și pentru refugiați. Autoritățile au precizat că sunt gata să primească 500 de mii de oameni, în condițiile în care, deocamdată, există numai două mii de locuri pentru aceste persoane.

„Trebuie să ne așteptăm numai la lucruri rele pentru că s-a intrat într-o economie de război care pune accent, în primul rând, pe cheltuielile de apărare, deci noi vom trebui să alocăm mai mult pentru apărare.

Vom cumpăra mai mult armament, vom contribui la menținerea trupelor străine pe teritoriul României, vom cheltui și mai mult pentru emigranții care vor veni în România.

Deci bugetul României va fi supus unor cheltuieli care nu erau deloc gândite, nu erau planificate și acest buget nu este nici pe departe capabil să suporte aceste cheltuieli. El nu e capabil să suporte o creștere de pensii, dar o astfel de situație. Concluzia este că, deocamdată, nu știm ce va urma, dar nu ne putem aștepta decât la o înrăutățire a situației economice”, a mai subliniat Mircea Coșea.