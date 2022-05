România ajută Ucraina să-și exporte produsele. Ce spune Bogdan Aurescu despre pericolul nuclear reprezentat de Rusia

Ministrul de externe a vorbit desppre felurile în care România ajută economic Ucraina, mai ales prin facilitarea exporturilor de cereale și de alte mărfuri, în contextul în care porturile ucrainene de la Marea Neagră nu mai sunt funcționale din cauza războiului.

România ajută Ucraina să-și exporte produsele

„Planurile rămân în picioare, am discutat cu ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, am discutat și când am fost la Kiev cu domnul prim-ministru Nicolae, Ciucă, care a vorbit cu președintele Volodimir Zelenski și cu premierul Denis Șmihal. Sunt măsuri pe care le putem lua, unele sunt în pregătire, precum extinderea sau recalificarea unor puncte de trecere de frontiereă pentru a permite fluxul de mărfuri din Ucraina în România. De asemenea, vor fi deschise și puncte de trecere a frontierei pentru produsele de origine animală, pentru care sunt reguli speciale”, a spus Aurescu.

El a mai anunțat că, printre măsurile de ajutor care să facă posibile exporturile ucrainene se numără și „ ”, pentru ca trenurile din Ucraina să poată să descarce mărfurile direct pe vapoare, care să iasă apoi pe Dunăre în Marea Neagră. „Acum 2 săptămâni au plecat prin România 80.000 de tone porumb, din Constanța, iar săptămâna trecută au plecat 26.000 de tone de cereale”.

„Am discutat, de asemenea, despre posibilitatea de a crea un grup de sprijin pentru a ajuta tranzitul de produse ucrainene spre țări terțe, pentru că Ucraina are nevoie de bani pentru a finanța războiul, pe de o parte, și nu trebuie nici să adâncim ”, a mai spus ministrul, adăugând că a discutat și cu Bulgaria, în prezența comisarului european pentru transporturi, Adina Vălean, pentru a pune cât mai repede în practică proiectul „Fast Danube”, adică dragarea Dunării astfel încât să poată fi folosită tot anul.

Zelenski, românii din Ucraina și armele nucleare

Despre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ministrul de externe crede că este „un lider cu foartă multă energie în sensul rezolvării lucrurilor și foarte deschis pentru extinderea parteneriatului cu România. Cum spunea și Dmitri Kuleba, Ucraina percepe România ca pe un partener și prieten real”. „Bine, nu trebuia să vină războiul pentru a înțelege asta, pentru că noi am ajutat și înainte Ucraina”, a mai spus Aurescu.

Dar, crede șeful diplomației române, „va fi o nouă fază în relațiile România-Ucraina după război, îmi pare rău că se întâmplă în urma unui conflict, sper ca Ucraina să și recâștige teritoriile. Am văzut o atitudine foarte deschisă privitoare la minoritatea română din Ucraina. Zelenski a spus că e hotărât să acorde comunității românești din Ucraina aceleași drepturi, în oglindă, cu cele pe care Românie le acordă ucrainenilor. Iar noi avem regulile europene, care sunt la standarde ridicate”.

Ministrul Aurescu nu crede că . „Am văzut referiri ale propagandei la capacitățile nucleare ale Federației Ruse, a avut și Vladimir Putin așa ceva, când a spus azi că Ucraina voia să cumpere arme atomice, ceea ce e pur și simplu un fake news”. Dar, spune el, „toate informațiile de până acum nu indică intenția Federației Ruse de a folosi armele nucleare. Și, oricum, în ciuda opiniei populare cu privire la „butonul nuclear”, procedura e mai complicată, mai complexă”.

În plus, a mai explicat Bogdan Aurescu, un factor de descurajare este și concluzia summitului NATO, care a avettizat, cu privire la posibila folosire de către Rusia a armelor nucleare sau a celor de distrugere în masă, că „va avea consecințe foarte serioase”.