România, condamnată la urna a 3-a pentru EURO 2028! „Tricolorii” pot da peste Spania și Turcia

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Naționala României a început cu stângul noua ediție din Liga Națiunilor. Selecționata condusă de Gică Hagi (61 de ani) a pierdut primele două partide, 1-2 în Suedia și 2-4 pe teren propriu cu Bosnia & Herțegovina, și a rămas fără punct în Grupa B4.

România, în acest moment în urna a treia pentru preliminariile EURO 2028

Rezultatele nu contează însă doar pentru parcursul din actuala ediție a competiției. Liga Națiunilor va avea o influență majoră asupra preliminariilor EURO 2028, întrucât echipele vor fi repartizate în urnele valorice la tragerea la sorți în funcție de clasamentul intermediar general din Nations League. Regulamentul UEFA prevede că tragerea va avea loc după încheierea fazei ligii.

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Situația este una complicată pentru „tricolori”. Football Meets Data a realizat o proiecție a urnelor valorice pe baza situației actuale din Liga Națiunilor, iar România apare în urna a treia. În linii mari, echipele din Liga B care vor încheia pe primele două poziții vor ajunge în urna a doua, în timp ce formațiile clasate pe locurile 3 și 4 vor coborî în urna a treia. România ocupă în acest moment ultimul loc în grupa sa după două etape.

Conform proiecției actuale, urnele ar arăta astfel:

Urna 1 : Spania, Franța, Portugalia, Olanda, Grecia, Anglia, Croația, Danemarca, Norvegia, Belgia, Italia, Germania;

: Spania, Franța, Portugalia, Olanda, Grecia, Anglia, Croația, Danemarca, Norvegia, Belgia, Italia, Germania; Urna 2 : Serbia, Turcia, Țara Galilor, Cehia, Elveția, Suedia, Austria, Ucraina, Bosnia & Herțegovina, Scoția, Irlanda de Nord, Kosovo;

: Serbia, Turcia, Țara Galilor, Cehia, Elveția, Suedia, Austria, Ucraina, Bosnia & Herțegovina, Scoția, Irlanda de Nord, Kosovo; Urna 3 : Irlanda, Ungaria, Slovenia, Polonia, Georgia, Macedonia de Nord, România, Israel, Muntenegru, Slovacia, Albania, Luxemburg;

: Irlanda, Ungaria, Slovenia, Polonia, Georgia, Macedonia de Nord, România, Israel, Muntenegru, Slovacia, Albania, Luxemburg; Urna 4 : Islanda, Finlanda, Estonia, Kazahstan, Armenia, Belarus, Bulgaria, Insulele Feroe, Cipru, Letonia, Republica Moldova, San Marino;

: Islanda, Finlanda, Estonia, Kazahstan, Armenia, Belarus, Bulgaria, Insulele Feroe, Cipru, Letonia, Republica Moldova, San Marino; Urna 5: Azerbaidjan, Malta, Lituania, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein.

Este vorba, evident, despre o proiecție, nu despre urnele definitive. România mai are patru partide de disputat în Liga Națiunilor, astfel că situația se poate schimba până la finalul fazei ligii. Următorul meci al „tricolorilor” este în Polonia, vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45.

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Spania și Turcia, în grupa de coșmar a României

. Un scenariu foarte complicat pentru „tricolori” ar fi o grupă cu Spania, Turcia, România, Bulgaria și Lituania. Ibericii apar în prima urnă în actuala proiecție, iar Turcia este în cea de-a doua. România ar avea astfel de înfruntat două dintre cele mai puternice naționale ale continentului în lupta pentru calificare, într-un sistem în care fiecare punct va cântări enorm.

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Există însă și variante mult mai accesibile. Conform aceleiași configurații provizorii a urnelor, România ar putea pica într-o grupă cu Danemarca, Irlanda de Nord, San Marino și Gibraltar. Diferența dintre cele două scenarii arată cât de important este pentru „tricolori” și, dacă este posibil, să urce în urna a doua.

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Cum se obține calificarea la EURO 2028

Campionatul European din 2028 se va desfășura în Marea Britanie și Irlanda și va avea, la fel ca precedentele ediții, 24 de participante. În preliminarii vor exista 12 grupe de câte patru sau cinci echipe, iar fiecare națională va juca tur-retur împotriva adversarelor din grupă. Cele 12 câștigătoare de grupă, alături de cele mai bune opt formații clasate pe locul secund, vor obține direct calificarea la turneul final. Celelalte patru ocupante ale poziției secunde vor intra în calculele pentru play-off.

UEFA a rezervat maximum două locuri pentru națiunile gazdă care nu reușesc să se califice direct. Dacă mai mult de două dintre cele patru organizatoare ratează calificarea directă, locurile vor reveni celor mai bine clasate două în clasamentul general al preliminariilor EURO, nu în clasamentul FIFA.

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În funcție de câte dintre aceste locuri vor fi folosite de țările gazdă, prin play-off se vor acorda între două și patru bilete pentru EURO 2028. La baraj vor intra echipe dintre ocupantele locului secund care nu s-au calificat direct, alături de cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Nations League rămase în afara turneului final.

România, încă patru meciuri în Liga Națiunilor

Selecționata pregătită de Gică Hagi mai are de disputat patru partide în Grupa B4 din UEFA Nations League și încă are șansa să schimbe situația înaintea tragerii la sorți pentru preliminariile EURO 2028.

Programul României:

Suedia – România 2-1;

România – Bosnia & Herțegovina 2-4;

Polonia – România, 2 octombrie, ora 21:45;

România – Suedia, 5 octombrie, ora 21:45;

România – Polonia, 14 noiembrie, ora 21:45;

Bosnia & Herțegovina – România, 17 noiembrie, ora 21:45.

Tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2028 este programată pe 6 decembrie 2026, la Belfast, iar meciurile din calificări se vor disputa între martie și noiembrie 2027.