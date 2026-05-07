România are acces la sistemul american anti-dronă. Ce este Counter-UAS Marketplace și cum ne poate ajuta. „Vrei să cumperi din altă parte sau să fabrici în țara ta?”

Ambasada României în SUA a anunțat că țara noastră este al doilea stat, după Marea Britanie, care primește acces la sistemul american Counter-UAS Marketplace, platformă unde care avem acces la tehnologii anti-dronă, în contextul războiului din Ucraina. Ce este, de fapt, această platformă și ce înseamnă acest acord pentru România? Expertul în securitate Cristian Barna a explicat pentru FANATIK ce este, de fapt, această platformă și ce înseamnă acest acord pentru România.

România are acces la platforma americană de tehnologii anti-dronă

„Acordul vine într-un context mai larg al provocărilor de securitate în continuă evoluție din regiunea Mării Negre și reflectă un angajament comun față de inovație, interoperabilitate și capacități de răspuns rapid în cadrul NATO.

Dincolo de implicațiile sale imediate în materie de apărare, inițiativa evidențiază, de asemenea, rolul tot mai mare al României ca partener strategic de încredere și contribuitor activ la securitatea colectivă pe flancul estic al NATO”, a comunicat Ambasada României în SUA.

Ce este platforma Counter-UAS Marketplace

Pentru a înțelege ce se întâmplă, de fapt, după ce România a primit accesul la Counter-UAS Marketplace, FANATIK a discutat cu expertul în securitate Cristian Barna. Acesta a făcut precizarea că este vorba despre o platformă de tip magazin online, însă precizează că aceasta nu implică automat și .

„Atenție, nu este vorba despre achiziții de drone. E vorba de un catalog al armatei americane cu privire la tehnologiile de acest tip, anti-dronă, la care România are acces pentru facilitarea și documentarea în vederea unor achiziții ulterioare.

Adică, americanii îți oferă doar acces la catalogul lor în care ei postează toate tehnologiile apărute cu privire la sistemele anti-dronă. Deci, nu este practic o achiziție de sistem de combatere a dronelor, ci este dreptul de a intra pe catalogul de cumpărături al armatei americane, unde sunt cele mai noi tehnologii cu privire la ceea ce se numește anti-dronă”, a explicat Cristian Barna.

Ce beneficii are România din acest acord?

În acest context, expertul în securitate susține că urmează o altă întrebare, și anume: Avem bani pentru a cumpăra așa ceva? „Asta duce discuția înapoi la întrebarea: ‘Vrei să cumperi din altă parte sau vrei să fabrici în țara ta?’ Și atunci vorbim iar despre povestea legată de fonduri care să fie alocate pentru construcția sau pentru importul sau construirea tehnologiei de genul acesta în România”, a precizat Barna.

Cu toate acestea, acel marketplace poate fi util în sensul în care se furnizează anumite specificații tehnice, cu tot cu prețuri și tehnologii de fabricare a unor , detalii care nu sunt publice.

„Concluzia mea despre acest marketplace american este că faptul că ai semnat acest contract care îți permite ție să ai acces intermediat de către stat și la ceea ce înseamnă contractorii lor. Asta înseamnă, într-adevăr, că ai acces la niște specificații tehnice pe care, în mod normal, poate că ar trebui să le soliciți oficial. Nu primim un sistem de drone sau de anti-drone. Nu semnăm un contract de achiziție de drone sau de anti-drone, ci doar primim posibilitatea de a o face mai ușor”, a mai adăugat expertul în securitate Cristian Barna pentru FANATIK.

Mai mult decât atât, expertul a punctat faptul că acest lucru ajută România în contextul în care țara noastră poate intra în proceduri simplificate și garantate de statul american când vine vorba de achiziție, iar în cazuri urgente timpul de achiziție ar fi unul mai redus.