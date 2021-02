România are cheltuieli militare duble față de acum 10 ani. Doar trei țări din UE au avut creșteri mai mari pentru Apărare

Doar trei țări din Uniunea Europeană au avut creșteri mai mari decât România privind cheltuielile militare în ultimii 10 ani. Anul 2021 este al cincilea consecutiv în care se alocă două procente din PIB pentru Apărare. Nu avem educație, spitale, drumuri, bani pentru bătrâni, dar, totuși, sume uriașe din produsul intern brut se duc către Apărare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ultima achiziție sosită pe meleagurile noastre este un Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare – HIMARS. Acesta a intrat în dotarea Armatei României sâmbătă, 20 februarie, în Portul Constanța, anunță MApN. România devine, astfel, primul aliat NATO care primește acest sistem de rachete. Contractul semnat cu compania americană Lockheed Martin este de circa 1,5 miliarde de dolari.

Multă lume s-ar putea întreba dacă sunt justificate investițiile militare masive făcute în ultimii 10 ani în condițiile în care sunt în paragină atâtea sisteme esențiale din viețile românilor. Cheltuielile mari pentru Apărare vor continua și în anii următori în urma unui acord semnat în 2017 cu Alianța Nord-Atlantică. Așadar, chiar dacă avem wc-ul în curte și spitale care ard, vom putea să ne lăudăm cu sisteme moderne de apărare împotriva…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cheltuielile militare s-au mărit cu 154% într-un deceniu. Doar 3 țări din UE au avut o creștere mai mare

România a investit mult în apărare în ultimul deceniu. Doar în 2019, înainte de criza de coronavirus, țara noastră a plătit 4,9 miliarde de dolari pentru armată, conform unui raport efecutat de institutul suedez SIPRI. România s-a regăsit astfel pe locul 38 la nivel mondial, dar a fost unul dintre puținele state membre NATO care a atins ținta de 2% din PIB pentru apărare. Față de 2018, cheltuielile militare ale României crescuseră cu 17%.

Țara noastră este printre statele din Europa care au înregistrat cea mai mare creștere a cheltuielilor militare în perioada 2010-2019: 154%. A fost depășită doar de Lituania (232%), Letonia (176%) și Bulgaria (165%).

ADVERTISEMENT

Cât va cheltui România pentru Apărare în al doilea an de pandemie

Bugetul MApN propus pentru anul 2021 prevede fonduri de 22,746 miliarde de lei, reprezentând 2,04 % din PIB.

Plăți directe sau indirecte către furnizori din economia națională care pot depăşi 2,5 miliarde de lei.

Investiții în infrastructură de aproape 800 milioane lei.

Investiții în sistemul medical militar, cercetare în domeniul medical (Institutul Cantacuzino) şi în învățământul superior din rețeaua MApN: peste 263 milioane lei.

Cât s-a cheltuit anul trecut? 2% din PIB merge an de an la armată

Anul trecut, MApN a efectuat plăți directe către operatori din economia națională în valoare totală de peste 1,5 miliarde de lei. În plus, s-au efectuat plăți de aproximativ un miliard de lei către companii străine care au ca subcontractori companii din industria românească.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Acordul politic național facilitat de Preşedintele României, prin care s-a stabilit, începând cu 2017, o perioadă de minimum 10 ani în care bugetul Armatei României va fi cel puțin la nivelul de două procente din PIB, convenit la nivelul Alinaței Nord-Atlantice, a permis demararea unui ambițios program de înzestrare şi de consolidare a capabilităților de apărare ale țării noastre. Investim în echipamente moderne, în tehnică de ultimă generație, în infrastructură la nivelul standardelor NATO”, se arată într-un comunicat MApN.

Cheltuieli mari în 2019. Câți bani a dat România pentru 5 avioane F-16 la mâna a doua

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Înainte să ne lovească blestemata pandemie de coronavirus, România s-a întărit puternic din punct de vedere militar. Mai întâi au fost achiziționate 5 avioane F-16 la mâna a doua de la forțele aeriene ale Portugaliei, de acolo de unde provin și celelalte 12 avioane F-16 din dotarea Forțelor Aeriene. Costurile pentru acest contract s-au ridicat la 250-300 de milioane de euro.

Suma uriașă include și modernizarea tuturor celor 17 aeronave, plus tehnica de luptă, suportul logistic și instruirea personalului care le va opera. Toate avioanele vor fi livrate până la finalul lui 2021, moment în care Armata va avea prima formație aeriană de luptă la nivel de escadrilă completă.

ADVERTISEMENT

„Cheltuielile militare ale României au crescut pentru că s-a investit mult în echipamente. România încă operează echipamente achiziționate în mare parte înainte de sfârșitul epocii Războiului Rece. Este nevoie de achiziționarea de noi echipamente, pentru a le înlocui pe cele vechi sau parțial de origine sovietică, cu unele de proveniență NATO sau UE. O comandă de 4,6 miliarde de dolari, pentru sisteme de apărare antiaeriană din SUA, în 2017, este principala cauză a creșterii semnificative a cheltuielilor militare”,a eplicat expertul SIPRI Nan Tian, conform EuropaLiberă.

Tot în 2019 a continuat și contractul uriaș pentru achiziția celor 7 sisteme de rachete sol-aer cu bătaie mare Patriot. S-a anunțat atunci că firma americană Raytheon va livra toate sistemele, la cea mai modernă configurație, până la finalul anului 2020. Este cel mai scump contract încheiat de Armată – 3,9 miliarde de dolari. Trei sisteme Patriot vor intra în dotarea Forțelor Aeriene, iar restul de patru vor merge la Forțele Terestre.

ADVERTISEMENT

Se pregătesc și alte investiții. Ce cumpărăm anul acesta?

”În 2021, sunt programate achiziții de echipamente si materiale specifice direct de la furnizori din economia națională care pot depăşi un miliard de lei, alți 1,4 miliarde de lei fiind destinati unor operatori economici străini, dar care au subcontractori companii din Romania. Plățile sunt planificate atât către agenți economici cu capital integral sau majoritar de stat, cât şi cu capital privat”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Cel mai costisitor dintre programele de înzestrare pregătite pentru lansare de către MApN este cel care vizează achiziția a 27 de sisteme integrate de arme SHORAD-VSHORAD, a căror principală misiune este apărarea aeriană la înălțimi și distanțe foarte mici, mici și medii.

Inițial, a fost vorba de 21 de sisteme, estimate la 2,1 miliarde euro plus TVA, prima etapă de achiziție a componentelor având costuri estimate de 1,37 miliarde euro plus TVA.

“În urma reanalizării acestui program a rezultat necesitatea achiziționării unui număr mai mare de sisteme integrate de arme SHORAD-VSHORAD, motiv pentru care este solicitată aprobarea prealabilă pentru inițierea procedurii de atribuire a contractului de achiziție pentru 27 de sisteme, valoarea totală estimată fiind de 2,7 miliarde euro fără TVA”, se arată într-un document parlamentar, potrivit profit.ro

Pe locul 2 la costuri se situează achiziția a 138 de sisteme portabile de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune MANPAD, destinate forțelor aeriene și navale. Contractul este estimat la 307 milioane euro plus TVA. Un cost estimat de 276,7 milioane dolari plus TVA are achiziția a 7 sisteme tactic-operative de drone UAS clasa II, plus pachet de suport logistic inițial.

Principalele programe de înzestrare care se realizează prin implicarea de operatori economici din România, conform MApN:

în derulare: Transportor blindat pentru trupe TBT PIRANHA V; Platforme de transport auto, multifuncționale pe roți; Modernizarea avioanelor IAR-99; Avion multirol F-16;

Transportor blindat pentru trupe TBT PIRANHA V; Platforme de transport auto, multifuncționale pe roți; Modernizarea avioanelor IAR-99; Avion multirol F-16; în proces de finalizare şi semnare contracte: Corvetă multifuncțională; Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă SIML;

Corvetă multifuncțională; Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă SIML; proceduri de achiziții în derulare pentru: sisteme UAS; sisteme C4I cu capabilități ISTAR; sisteme ISR; autovehicule tactice blindate de tip uşor – ATBTU; echipamente şi sisteme CBRN; sisteme de campare.

Ce țări cheltuie sumele cele mai mari?

Conform raportul institutului suedez SIPRI, cheltuielile pentru înarmarea și întreținerea armatelor au atins un record la nivel mondial, în 2019: 1.917 miliarde de dolari. A reprezentat o creștere cu 3,6% – cel mai mare salt anual al cheltuielilor, din 2010 până în prezent.

Un grup de cinci state (SUA, China, India, Rusia și Arabia Saudită) cheltuiesc pentru armatele lor 62% din întreaga sumă la nivel mondial. SUA conduce detașat la acest capitol, cheltuind 732 de miliarde de dolari doar în 2019, pentru armată, adică 4,9% din PIB. Totuși, americanii au scăzut cheltuielile militare cu 15% față de 2010.

Ce este sistemul de rachete Himars?

Fiecare sistem are 18 instalații de lansare. Comanda României prevede trei tipuri diferite de rachete dirijate. Ele pot lovi ținte terestre aflate până la 300 de km distanță. Lansatorul HIMARS e montat pe camion și poate acomoda câte șase rachete de 227mm M270 sau o singură rachetă MGM-140 ATACMS.

Contractul mai prevede și achiziția a 81 de rachete tip M31A1 Unitary și 81 de rachete tip M30A1 Alternative warhead, dar și 54 de rachete de tip ATACMS , cele care au raza efectivă de până la 300 de km, potrivit hotnews.

„Echipamentele și materialele aferente vor fi transportate la sediul Batalionului 81 Rachete Operativ Tactice „Maior Gheorghe Șonțu” din Focșani, prima unitate a Forțelor Terestre Române care va avea în dotare acest sistem. De altfel, în cadrul batalionului se va desfășura, în perioada următoare, testarea de acceptanță și recepție a tehnicii militare”, anunță MApN.