România are motorină doar „pe hârtie”, dar nu și la pompă. Cine este responsabil de blocaj? „Oamenii ăia trebuie identificați și eliminați din pozițiile respective”

ADVERTISEMENT

Șoferii români s-au confruntat zilele trecute cu o problemă în stațiile de alimentare cu carburanți. Zeci de benzinării Petrom au rămas fără motorina standard. Ce alți factori au contribuit la această situație și cine ar trebui tras la răspundere. Un expert în energie și un economist au explicat pentru FANATIK de ce stăm bine „pe hârtie” la capitolul stocuri, însă realitatea este alta. Vom mai avea parte de astfel de lipsuri?

Zeci de benzinării din România au rămas fără motorină

Într-o analiză intitulată „Motorina și benzina urcă din nou – România plătește factura tensiunilor globale”, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, susține că vacanța de 1 Mai vine cu creșteri de preț și potențială penurie locală. În acest context, el arată că prețurile vor urca în continuare chiar spre 10 lei pe litru.

ADVERTISEMENT

De asemenea, el subliniază că aproximativ 60 de stații Petrom au rămas fără motorină standard în urmă cu câteva zile, lucru cauzat atât de prețurile mai mici în comparație cu competitorii, cât și de panica instalată. Mai mult decât atât, la această situație s-a ajuns și din cauza unor probleme logistice locale.

„Săptămâna trecută, aproximativ 60 de stații Petrom au rămas fără motorină standard, pe fondul unor prețuri mult mai mici decât la competitori; compania a vorbit despre situații punctuale și temporare, nu despre lipsă națională. Problema reală este alta: când o rețea vinde motorina cu zeci de bani mai ieftin, clienții migrează masiv acolo. Stocurile locale se golesc, cisternele nu pot reaproviziona instant, iar stația rămâne „fără motorină”.

ADVERTISEMENT

Nu pentru că România nu mai are motorină, ci pentru că fluxul comercial se rupe local. Apoi intervine efectul de turmă. Un șofer vede pompă închisă, postează poza, alții fac plinul preventiv, flotele trag mai mult, iar o problemă punctuală devine panică operațională. Într-o piață normală, asta se reglează prin preț. Într-o piață tensionată, cu plafonări, restricții și frică, reglajul devine brutal, nu mai crește doar prețul, dispare produsul din unele stații”, a declarat Chisăliță.

ADVERTISEMENT

Cine ar trebui tras la răspundere pentru lipsa carburantului

Pe această chestiune, FANATIK a discutat cu expertul în energie Ionuț Purica. El a avertizat cu privire la faptul că ne aflăm în criză, însă nu ar trebui să apară astfel de probleme în România, având în vedere că țara noastră are resurse. De asemenea, instituțiile abilitate ar trebui să facă anumite controale pentru a vedea unde s-au produs blocajele care au lăsat benzinăriile fără combustibil.

ADVERTISEMENT

„Suntem într-un soi de criză, de fapt, mai multe, și n-ar trebui să apară sincope de genul ăsta pentru că România, în primul rând, are petrolul ei în zăcăminte și în rezerve, are rafinării care funcționează, deci n-ar trebui să nu aibă produse petroliere, benzină, motorină. Ceea ce se întâmplă însă este o chestiune care ține de capacitatea de organizare. Întotdeauna se găsesc unii care spun că, vai, e criză, n-avem ce face, trebuie să luăm diverse tipuri de măsuri, măsuri care nu fac decât să împiedice circulația și fluxul normal.

În primul rând, organele noastre de inspecție și de control trebuie să analizeze fluxurile astea, să vadă unde să opresc. Ele se opresc din cauza unor oameni, nu se opresc din cauza vremii, să zic așa, din cauza lui Dumnezeu. Deci oamenii ăia trebuie identificați, eliminați din pozițiile respective și puși unii care să mișcă lucrurile așa cum trebuie”, a declarat Ionuț Purica.

ADVERTISEMENT

De asemenea, el avertizează faptul că războiul nu se manifestă doar militar, așa cum se întâmplă în Ucraina și Iran, ci se manifestă și prin impactul economic. Astfel, soluția pentru a nu mai ajunge în această situația este că trebuie să se ia decizii rapide.

„Dacă nu înțelegem că trebuie să avem impactul economic analizat și eliminat ca atare prin urmărirea fluxurilor, este cât să poate de declar că războiul ne bate la poartă, ca să zic așa, ne bate la ușă. Deci, încă o dată, ceea ce trebuie să avem în vedere este decizia rapidă, viziunea integrală și acțiunea fără întârziere.

În principiu, rafinările ar trebui să producă acum mai mult decât în mod normal, din motivele pe care le-am spus. Transportul efectiv al produselor, stocarea produselor, trebuie să meargă. Nu știu unde să rupe chestiunea asta, trebuie făcută o analiză. Ar trebui făcută o inspecție de către structurile de control, de către structurile de reglementare, pentru că suntem într-un context în care nu mai avem loc de întors. E urgent, avem nevoie pur și simplu să luăm măsuri așa cum spuneam”, a mai afirmat expertul în energie.

Cum provoacă românii o criză artificială

Așa cum menționa și președintele AEI, s-a creat o panică printre români, astfel că apare „efectul de turmă” din frica de a rămâne fără carburant. Economistul Adrian Negrescu a declarat pentru FANATIK faptul că am mai trecut prin situații similare. Acesta amintește de criza uleiului și a zahărului, provocată tot de o panică. Negrescu menționează și cum ar putea autoritățile să prevină astfel de lucruri.

„Panica este cel mai rău lucru care se poate întâmpla în economie, pentru că generează vânzări în cascadă, care nu pot fi acoperite de stocuri existente în benzinării în orice domeniu. Aduceți-vă aminte de criza uleiului, când tot la fel oamenii panicați că vom rămâne fără ulei, fără ulei, au luat cu asalt magazinele. De criza zahărului au fost multe episoade de panică pe care, normal, autoritățile ar fi trebuit să le prevină. Cum? Prin mesaje coerente menite să susțină că există disponibilitate, că există carbon și că nu trebuie să se îmbulzească să-și facă stocuri”, a declarat Negrescu.

Un episod singular sau doar un început?

În acest context, economistul subliniază că această este cauzată și de o scădere abruptă a prețului din weekend. În același timp, Negrescu se teme de faptul că acesta este doar un prim episod și că ar putea lua amploare.

„I-a făcut pe mulți români să-și facă plinul într-un timp foarte scurt. Bineînțeles că benzinăriile au rămas fără stocuri, iar problemele de aprovizionare au crescut în cascadă. Mi-e teama, însă. Este doar un prim episod dintr-o criză mai amplă de carburanți care riscă să ia amploare pe fundul problemelor în creștere la nivel mondial pe lanțurile de aprovizionare cu petrol, cu motorină în primul rând.

Petrolul deja se scumpește semnificativ, a trecut de 113 dolari pe baril, iar marea problemă e că stocurile la nivel internațional sunt din ce în ce mai mici. Altfel spus, mi-e teamă că ceea ce avertizam acum o lună legat de riscul de penurie, este posibil să se materializeze nu numai în țările asiatice, cum se întâmplă în momentul de față, ci și în Europa. Deja multe dintre țările europene au intrat în rezervele de carburanți și în cel mai rău caz este posibil ca și România să ajungă în acest scenariu. Este posibil că odată cu scăderea importurilor de petrol putem ajunge în această situație să avem și o penurie”, a mai explicat Negrescu.

Unde sunt stocurile de petrol ale României

Și președintele Nicușor Dan a declarat că în ceea ce privește situația carburanților, România se plasează ceva mai bine în comparație cu alte țări europene. Cu toate acestea, lipsa motorinei din cele aproape 60 de benzinării a demonstrat, cumva, că stăm bine doar pe hârtie, însă în practică există blocaje. Astfel, economistul Adrian Negrescu a punctat pentru FANATIK faptul că mai mult de jumătate din stocurile de carburanți ale României se află în străinătate, lucru ce ar putea genera probleme.

„Mai mult de jumătate din stocurile de carburanți de petrol ale României se află din păcate în străinătate, nu în România. Astfel că în cazul în care Comisia Europeană va impune un mecanism de solidaritate în ceea ce privește consumul de carburanți, chiar dacă noi avem stocurile respective, acestea vor fi folosite pentru a aproviziona țările unde sunt problemele cele mai mari. Altfel spus, nu ar trebui să stăm pe ureche cu gândul că pe hârtie avem stocuri de carburanți, ci să luăm măsuri active pentru a asigura stocuri și consum aici în țară, mai ales pentru companiile, pentru firmele românești. Populația mai poate să lase mașina acasă, dar firmele mi-e greu să cred că vor face aprovizionarea cu alimente, cu produse nealimentare în actualul context”, a mai afirmat economistul.