România are o singură șansă să evite ultimul loc din Liga Națiunilor! Toate calculele după 0-1 cu Suedia

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România are un singur obiectiv în ultimele două meciuri rămase din Liga Națiunilor. Pentru asta, Gică Hagi și elevii lui au nevoie de rezultate pozitive cu Polonia și Bosnia.

Ce se trebuie să se întâmple ca România să evite locurile locul 4 în Liga Națiunilor

Ultimele două meciuri ale României din Liga Națiunilor au o însemnătate aparte. Pe lângă salvarea onoarei, „tricolorii” având 0 puncte după 4 meciuri, jucătorii lui Gică Hagi luptă și pentru menținerea în urna a doua pentru tragerea la sorți în preliminariile EURO 2028. Dacă vor termina pe 4, iar apoi vor pierde barajul de menținere vor fi poziționați în urna a treia. Iar șansele de calificare la turneul final se micșorează semnificativ.

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Clasamentul României după 4 meciuri în Liga Națiunilor

1. Suedia – 10 puncte

2. Bosnia – 8 puncte

3. Polonia – 4 puncte

4. România – 0 puncte

Cum poate obține România locul 3

Locul 2 a fost deja compromis. Bosnia are deja 8 puncte acumulate în 4 meciuri. Așa că, singura speranță a „tricolorilor” este poziția a treia, care ar evita barajul de menținere/retrogradare. În acest sens, România are două variante, una dintre ele fiind SF.

Primul scenariu, și cel mai aproape de adevăr, este ca România să câștige meciurile cu Polonia, acasă, și Bosnia, în deplasare. Astfel, „tricolorii” ar acumula 6 puncte și ar depinde de rezultatul lui Lewandowski și al companiei cu Suedia la Varșovia. Dacă polonezii obțin maximum 1 punct, respectiv un rezultat de egalitate, termină pe doi. În caz contrar, dacă Polonia va câștiga cu Suedia, România își poate lua adio de la locul 2 chiar și cu o victorie pe Arena Națională.

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Al doilea scenariu trebuie să îndeplinească condiția de bază pentru partidele din noiembrie: România să învingă Polonia. Însă, dacă „tricolorii” vor scoate doar o remiză cu Bosnia, iar polonezii vor pierde cu Suedia, ambele echipe vor avea câte 4 puncte. În caz de egalitate de puncte, primul criteriu de departajare este golaverajul direct, unde jucătorii lui Jan Urban au un avantaj suprarealist, 6-0. În cazul în care România va învinge la o diferență de cel puțin 6 goluri, următorul criteriu va fi golaverajul general, unde, deocamdată, cu două jocuri rămase, avem un deficit de -10.

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Regulamentul schimbat de UEFA de care poate profita România

România beneficiază și de noul pentru ediția 2026-2027 a Ligii Națiunilor. În trecut, ultimul loc din Liga B, pe care îl ocupă în prezent „tricolorii” după patru etape, însemna retrogradarea în Liga C. Cum s-a întâmplat în 2022 cu prima reprezentativă, sub comanda lui Edi Iordănescu, antrenorul care ulterior a calificat echipa la EURO 2024.

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Numai că, UEFA a operat o modificare în regulament. Mai precis, naționala care va termina pe ultima poziție în Liga B nu va retrograda direct în Liga C, ci va disputa un baraj de promovare/retrogradare cu una dintre naționalele care termină pe locul doi în Liga C.

Asta nu e singura schimbare făcută de forul condus de Aleksander Ceferin. Ediția 2028-2029 din Liga Națiunilor urmează să aibă doar trei ligi în competiție, fiecare cu câte 18 naționale. Fiecare dintre cele trei ligi va fi împărțită în câte 3 grupe de câte 6 echipe.